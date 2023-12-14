Приказ СОУТ № 699н. Краткий обзор для бухгалтеров

Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели, независимо от сферы деятельности и численности работающих. Расскажем подробнее об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест.

Продолжаем дальше цикл статей по аттестации рабочих мест.

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что спецоценку микропредприятия могут проводить своими силами если их вид деятельности попадает в льготный список. Так вот о нем сегодня и пойдет речь.

Они разрешают работодателям делать СОУТ самостоятельно, без привлечения независимой аккредитованной организации Положения настоящего приказа применяются при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах микропредприятий, если оно осуществляет в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности:

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области,

в области информационных технологий,

финансовая и страховая,

по операциям с недвижимым имуществом,

в области права и бухгалтерского учета,

консультирование по вопросам управления,

в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытания, исследований,

рекламная и исследование конъюнктуры рынка,

административная и сопутствующие дополнительные услуги,

образование,

библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,

общественных организаций.

Данный приказ не применим к компаниям при наличии у них рабочих мест: