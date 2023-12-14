Приказ СОУТ № 699н. Краткий обзор для бухгалтеров

Продолжаем дальше цикл статей по аттестации рабочих мест.
В предыдущей статье мы рассказывали о том, что спецоценку микропредприятия могут проводить своими силами если их вид деятельности попадает в льготный список. Так вот о нем сегодня и пойдет речь.
Они разрешают работодателям делать СОУТ самостоятельно, без привлечения независимой аккредитованной организации Положения настоящего приказа применяются при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах микропредприятий, если оно осуществляет в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности:
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области,
в области информационных технологий,
финансовая и страховая,
по операциям с недвижимым имуществом,
в области права и бухгалтерского учета,
консультирование по вопросам управления,
в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытания, исследований,
рекламная и исследование конъюнктуры рынка,
административная и сопутствующие дополнительные услуги,
образование,
библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,
общественных организаций.
Данный приказ не применим к компаниям при наличии у них рабочих мест:
на работников, должности и специальности которых включены в списки работ, при которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости,
в связи с работой на которых специалистам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых были установлены вредные и (или) опасные условия труда по результатам ранее проведенной аттестации.
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