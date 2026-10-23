Около 31 млн рублей за дизайн сандалий: дело «Спортмастер» — «Кари»

Многие ритейлеры и селлеры живут с простой логикой: «Мы обувь не шьём, мы её закупаем. Если с правами что-то не так, отвечает фабрика». 22 октября 2026 года Суд по интеллектуальным правам показал, чем она может обернуться: он оставил в силе решения нижестоящих судов о взыскании с «Кари» в пользу «Спортмастера» компенсации около 31 млн рублей за продажу женских сандалий с чужим дизайном.
Спор шёл не о товарном знаке и не о патенте, а об авторском праве на дизайн обуви, который суды признали служебным произведением сотрудницы истца. Для всех, кто продаёт товары поставщиков, это повод пересмотреть закупочные договоры.
Что известно о деле
Основной источник — новость Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2026. Полного текста постановления я на момент подготовки статьи не видел, поэтому опираюсь только на неё.
«Спортмастер» заявил, что в сандалиях, которые продавала «Кари», использован дизайн его модели Demix Rio 3. Обувь продавалась в магазинах ответчика, на его сайте и на маркетплейсах. После изменения исковых требований компенсация составила около 31 млн рублей. Третьим лицом в деле участвовал китайский производитель Ziyang Rongxie Import and Export Trade Co., Ltd.
Истец доказывал, что дизайн разработала его сотрудница в период с августа 2021 года по апрель 2022 года в рамках трудовых обязанностей. Доказательства: трудовой договор, должностная инструкция, объяснения дизайнера и нотариальный протокол осмотра переписки и данных в программе FlexPLM.
«Кари» возражала по трём линиям. Первая: компания сама обувь не производит, а продаёт товары поставщиков. Вторая: дизайн якобы создал ещё в 2020 году сотрудник китайской фабрики, в подтверждение представили уведомления за март и апрель 2020 года, трудовые договоры и пояснения. Третья: в дизайне нет творчества, только традиционные элементы, продиктованные назначением обуви.
Первая инстанция иск удовлетворила, апелляция согласилась, кассация оставила оба акта без изменения. По сообщениям СМИ (Вестник ИП, Oborot.ru), иск изначально подавали примерно на 1,3 млн рублей, а сумма выросла до 30,96 млн после того, как суд запросил у оператора системы маркировки «Честный знак» сведения о проданных парах. Там же сообщается, что решение первой инстанции принято в феврале 2026 года. В новости суда этих деталей нет.
Почему дизайн защищён без патента
Ст. 1259 ГК РФ прямо называет произведения дизайна объектами авторских прав, причём независимо от их достоинств и назначения. Регистрация для этого не нужна: право возникает в момент создания. Патент на промышленный образец — отдельный, более сильный инструмент, но его отсутствие не означает, что дизайн можно копировать.
Довод «здесь нет ничего оригинального» суды отклонили, и это ожидаемо. По п. 80 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019 творческий характер презюмируется, а отсутствие новизны, уникальности или оригинальности само по себе не говорит о том, что результат не охраняется. В деле суды отдельно оценили как творческие общую концепцию модели, проработку подошвы, текстильной части и цветовых сочетаний.
Охраняется не идея «сандалии на толстой подошве», а конкретное внешнее решение (идеи и концепции авторское право не охраняет, п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Если похожая модель создана самостоятельно, это не нарушение (п. 95 того же постановления). Поэтому спор о дизайне — всегда спор о доказательствах: кто, когда и как создал модель.
Служебное произведение: что доказал работодатель
По ст. 1295 ГК РФ исключительное право на произведение, созданное работником в пределах трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, если договором не предусмотрено иное. Но доказать это должен сам работодатель: что создание дизайна входило в обязанности сотрудника и что модель создана именно в их рамках (п. 104 постановления Пленума № 10).
«Спортмастер» с этим справился: трудовой договор и должностная инструкция показывают обязанности, а история в PLM-системе и переписка, зафиксированные нотариусом, показывают процесс и даты. Китайская сторона тоже представила документы с более ранними датами, но суды их не приняли. Мотивировку покажет постановление, но практический вывод виден уже сейчас: выигрывает тот, чьи доказательства создания модели выглядят как живой рабочий процесс, а не как набор бумаг, подготовленных к спору.
«Мы только продавцы» — не защита
Распространение контрафактных экземпляров нарушает исключительное право независимо от того, изготовил их нарушитель сам или купил у третьих лиц (п. 96 постановления Пленума № 10). Правообладатель вправе предъявить требование тому, кто продаёт товар в России, а не искать фабрику за границей.
Отсюда главный риск для ритейла и селлеров. Компенсацию закон позволяет считать по-разному: в твёрдой сумме либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (ст. 1301 ГК РФ). При втором способе сумма прямо зависит от числа проданных пар: чем больше оборот и чем проще его посчитать, тем выше требование. Какой способ расчёта и какую редакцию ст. 1301 применили в этом деле, из новости суда не видно, а с 4 января 2026 года статья действует в новой редакции.
Если сведения СМИ о «Честном знаке» верны, вывод неприятный. Маркировка делает продажи прозрачными не только для государства, но и для правообладателя и суда. Объём продаж, который раньше приходилось восстанавливать по косвенным данным, может оказаться в ответе на один судебный запрос.
Есть и смягчающая норма. С 4 января 2026 года действует ст. 1252.1 ГК РФ, которая позволяет снизить компенсацию предпринимателю, если он не знал и не должен был знать о нарушении. Применялась ли она в этом деле, неизвестно. Рассчитывать на неё без документов не стоит: «не должен был знать» придётся доказывать.
Что сделать продавцу чужих товаров
Пример ниже условный. Сеть закупает у фабрики коллекцию летней обуви, в договоре написано только «поставщик гарантирует качество». Через год приходит претензия от бренда, который доказывает служебное авторство своего дизайнера. Сеть платит компенсацию, а переложить её на фабрику трудно: в договоре нет ни заверений о правах, ни обязанности возместить потери.
Чтобы не оказаться на её месте, я бы проверил несколько вещей.
Заверения поставщика о правах на дизайн (ст. 431.2 ГК РФ): модель создана самим поставщиком или его работниками, права не нарушают права третьих лиц.
Условие о возмещении потерь (ст. 406.1 ГК РФ) на случай претензий правообладателей, включая компенсацию и судебные расходы.
Подтверждения авторства с датами: эскизы, исходные файлы, данные из системы разработки, договоры с дизайнерами. В этом деле уведомлений и трудовых договоров фабрики оказалось недостаточно, значит, нужно больше, чем формальные бумаги.
Сравнение новых моделей с ассортиментом крупных брендов до закупки., особенно если поставщик предлагает «очень похожее, но дешевле».
Порядок действий при претензии: быстро снять спорную модель с продажи, сохранить документы о закупке и уведомить поставщика.
Брендам вывод зеркальный: дизайн можно защитить и без патента, если разработка документирована. В этом деле ключевыми стали должностная инструкция дизайнера и история в PLM-системе.
Итог
Дело «Спортмастер» — «Кари» показывает, что авторское право на дизайн работает против перепродавцов и без патента, если правообладатель готов доказать авторство. Ссылка на поставщика не освобождает от ответственности, а объём продаж, по сообщениям СМИ, суд может получить из системы маркировки. Продавцу чужих товаров стоит начать с закупочного договора: именно там решается, кто в итоге заплатит за чужой дизайн.
Источники: новость Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2026; ст. 1259, 1295, 1301, 1252.1, 406.1, 431.2 ГК РФ; пп. 80, 95, 96, 104 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019; по сообщениям СМИ (Вестник ИП, Oborot.ru) — исходная сумма иска, точная сумма компенсации, дата первой инстанции и роль «Честного знака».