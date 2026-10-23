Около 31 млн рублей за дизайн сандалий: дело «Спортмастер» — «Кари»

Что известно о деле

Основной источник — новость Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2026. Полного текста постановления я на момент подготовки статьи не видел, поэтому опираюсь только на неё.

«Спортмастер» заявил, что в сандалиях, которые продавала «Кари», использован дизайн его модели Demix Rio 3. Обувь продавалась в магазинах ответчика, на его сайте и на маркетплейсах. После изменения исковых требований компенсация составила около 31 млн рублей. Третьим лицом в деле участвовал китайский производитель Ziyang Rongxie Import and Export Trade Co., Ltd.

Истец доказывал, что дизайн разработала его сотрудница в период с августа 2021 года по апрель 2022 года в рамках трудовых обязанностей. Доказательства: трудовой договор, должностная инструкция, объяснения дизайнера и нотариальный протокол осмотра переписки и данных в программе FlexPLM.

«Кари» возражала по трём линиям. Первая: компания сама обувь не производит, а продаёт товары поставщиков. Вторая: дизайн якобы создал ещё в 2020 году сотрудник китайской фабрики, в подтверждение представили уведомления за март и апрель 2020 года, трудовые договоры и пояснения. Третья: в дизайне нет творчества, только традиционные элементы, продиктованные назначением обуви.

Первая инстанция иск удовлетворила, апелляция согласилась, кассация оставила оба акта без изменения. По сообщениям СМИ (Вестник ИП, Oborot.​ru), иск изначально подавали примерно на 1,3 млн рублей, а сумма выросла до 30,96 млн после того, как суд запросил у оператора системы маркировки «Честный знак» сведения о проданных парах. Там же сообщается, что решение первой инстанции принято в феврале 2026 года. В новости суда этих деталей нет.