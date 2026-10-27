«Ам Ням» через Сербию: почему суды по-разному решают иски к селлерам

Откуда у «Плейкома» право на иск

Цепочка в обоих делах описана одинаково. Правообладатель персонажа — английская компания ZeptoLab UK Limited. По лицензионному договору от 25.10.2022 она сделала исключительным лицензиатом сербскую компанию Play Management Company DOO. Сербская компания, в свою очередь, заключила с российским ООО «Плейком» договор уступки права требования от 17.03.2025.

Важно, что именно передано. «Плейкому» уступлено не исключительное право и не лицензия, а права требования к нарушителям: компенсация и связанные расходы, причём, как пересказывают суды пункт 2 договора, и требования, которые возникнут после его подписания. Российская компания получает не право на образ, а право взыскивать деньги с тех, кто его использует без разрешения.

Сама уступка требования о компенсации возможна: это допускают статья 382 ГК РФ и пункт 70 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10. Спор о другом: не обходят ли так ограничения на платежи правообладателям из недружественных стран.