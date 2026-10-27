«Ам Ням» через Сербию: почему суды по-разному решают иски к селлерам

Продавцы детских товаров на маркетплейсах получают от ООО «Плейком» претензии за изображение Ам Няма, персонажа игры «Перережь верёвку». Суммы в делах, которые я разобрал, — 100 тысяч рублей с продавца. Интересны эти споры другим: суды по сходным документам приходят к противоположным выводам.
В одном деле суд взыскивает деньги с предпринимателя, в другом называет договор, на котором держится иск, ничтожным. Разберу оба постановления и то, что из них следует для продавца с претензией.
Откуда у «Плейкома» право на иск
Цепочка в обоих делах описана одинаково. Правообладатель персонажа — английская компания ZeptoLab UK Limited. По лицензионному договору от 25.10.2022 она сделала исключительным лицензиатом сербскую компанию Play Management Company DOO. Сербская компания, в свою очередь, заключила с российским ООО «Плейком» договор уступки права требования от 17.03.2025.
Важно, что именно передано. «Плейкому» уступлено не исключительное право и не лицензия, а права требования к нарушителям: компенсация и связанные расходы, причём, как пересказывают суды пункт 2 договора, и требования, которые возникнут после его подписания. Российская компания получает не право на образ, а право взыскивать деньги с тех, кто его использует без разрешения.
Сама уступка требования о компенсации возможна: это допускают статья 382 ГК РФ и пункт 70 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10. Спор о другом: не обходят ли так ограничения на платежи правообладателям из недружественных стран.
При чём здесь Указ № 322
Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322 ввёл временный порядок расчётов с некоторыми иностранными правообладателями. В изложении судов он работает так. Если правообладатель связан с недружественным государством или подпадает под другие критерии пункта 1 указа, российский должник платит ему не напрямую, а на специальный рублёвый счёт типа «О». Без письменного согласия правообладателя на такой платёж должник вправе не платить и не считается нарушившим обязательство (пункт 11 указа). Исключения перечислены в пункте 17. Великобритания входит в перечень недружественных государств, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.
Отсюда довод ответчиков: правообладатель английский, а сербское звено и российский цессионарий позволяют получать компенсацию обычным порядком. Значит, уступка совершена в обход закона, ничтожна по статьям 10 и 168 ГК РФ, а истец ненадлежащий.
Дело, где селлер проиграл
Дело № А71-12672/2025. «Плейком» потребовал с предпринимателя 100 тысяч рублей за продажу на Wildberries товаров с изображением Ам Няма. Арбитражный суд Удмуртской Республики 20.10.2025 иск удовлетворил. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 18.03.2026 № 17АП-10548/25 оставил решение в силе.
Ответчик заявил довод об обходе Указа № 322, суд его отклонил: указ распространяется на правообладателей, перечисленных в его пункте 1, а цедент — сербская компания, и в деле нет данных, что она относится к какой-либо из этих категорий. Суд принял как доказательство права на иск лицензионный договор, договор цессии и сублицензионный договор сербской компании с российским ООО «Ройал Рэббит».
Просьбу снизить компенсацию до 10 тысяч рублей со ссылкой на постановление КС РФ от 24.07.2020 № 40-П суд тоже не поддержал.
Дело, где «Плейком» проиграл
Дело № А41-9960/2026. Требование — 50 тысяч рублей за персонажа и ещё 50 тысяч за товарные знаки № 1121714 и 1144524, нарушение зафиксировано на Wildberries 07.05.2025. Арбитражный суд Московской области в иске отказал: резолютивная часть принята 30.03.2026, мотивированное решение — 17.04.2026. Десятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 27.07.2026 № 10АП-6416/2026 отказ подтвердил.
Суды решили, что уступка заключена, чтобы обойти ограничения Указа № 322, в действиях сторон есть умысел против публичных интересов, поэтому уступка ничтожна, а «Плейком» — ненадлежащий истец. Судя по тексту постановления, повлияло и то, что истец не доказал добросовестность сторон и продолжение деятельности лицензиата в России. Описывая лицензионный договор, суд отдельно отметил, что в разделе о лицензионном платеже не указаны размеры платежей.
Опора — пункт 8 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 (к сделке в обход закона применяются обойдённые нормы) и пункт 9 Обзора Президиума ВС РФ от 08.07.2020: реальность сделки не мешает отказать в иске, если её цель — обход запретов.
Оба дела рассмотрены в упрощённом порядке, судьёй единолично и без вызова сторон, то есть только по письменным документам. Итог во многом зависел от того, что стороны положили в дело.
Что говорят о позиции СИП
По сообщениям СМИ (Sostav, 22.10.2026, и «Вестник лицензионного рынка», 23.10.2026), Суд по интеллектуальным правам оставил в силе отказ «Плейкому» во взыскании 100 тысяч рублей с предпринимателя за изображение Ам Няма на Wildberries. Издания пишут, что суд не принял ссылки на сублицензию и промоакции с крупными сетями как неподтверждённые, отклонил довод о неоднородности практики и указал, что правообладатель или исключительный лицензиат могут защищать права сами. Номер дела и текст постановления я в официальных источниках не нашёл, поэтому опираюсь только на публикации и не связываю эту новость с делами выше.
Даже если сообщения точны, это решение по конкретному делу. Делать из него вывод, что все иски «Плейкома» теперь отклоняются, нельзя: постановление Семнадцатого апелляционного суда с противоположным итогом никто не отменял.
Что делать продавцу с претензией
Игнорировать претензию нельзя при любом раскладе. Разумный порядок действий такой.
Снять или исправить карточку. Если на товаре действительно Ам Ням, а прав у вас нет, аргументы против истца не делают товар законным.
Разобраться, кто требует. Запросите копии лицензионного договора и договора уступки, проверьте даты, стороны, территорию лицензии и предмет уступки.
Проверить доказательства: дату осмотра, артикул, скриншоты. Нарушение по каждому объекту — отдельное основание, поэтому важно понять, за что просят деньги: за персонажа или ещё и за товарные знаки.
Заявить довод о ничтожности уступки со ссылкой на Указ № 322, статьи 10 и 168 ГК РФ и дело № А41-9960/2026, но не ставить на него всё: в деле № А71-12672/2025 он не сработал.
Готовить позицию по размеру. Компенсация по статье 1301 ГК РФ — от 10 тысяч до 5 млн рублей по усмотрению суда. Если иск признают обоснованным, возражения о сумме (объём продаж, срок размещения, характер нарушения) могут значить больше, чем спор о цепочке прав.
Помнить про упрощённое производство: отзыв и доказательства подаются в срок из определения суда, устного заседания, скорее всего, не будет.
Итог
Иски «Плейкома» к селлерам — пример того, как санкционные ограничения на расчёты встречаются с обычным правом на компенсацию. Пока одни суды смотрят на формальный статус сербского цедента, другие — на то, кому в итоге принадлежат права и зачем понадобилось промежуточное звено. Единой позиции на уровне Верховного Суда по этому вопросу я не нашёл.
Для продавца вывод практический: довод об обходе Указа № 322 стоит заявлять, но гарантией он не является. Надёжнее не продавать товары с чужими персонажами без документов от правообладателя, а если претензия пришла — снять товар, проверить документы истца и вовремя подать возражения.
Источники: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2026 № 17АП-10548/25 по делу № А71-12672/2025; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2026 № 10АП-6416/2026 по делу № А41-9960/2026; Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322; распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р; статьи 10, 168, 382, 1301 ГК РФ; постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 и от 23.04.2019 № 10; Обзор Президиума ВС РФ от 08.07.2020; публикации Sostav (22.10.2026) и «Вестника лицензионного рынка» (23.10.2026).