Чужой товарный знак в госконтракте: арест товара у больницы и уничтожение

Чем закончилось дело по существу

Текст решения в открытом доступе я не нашёл, поэтому дальше — только по прессе.

По сообщениям Право.ру и Vademecum, решением от 7 октября 2026 года Арбитражный суд Тюменской области частично удовлетворил иск. Суд указал, что ответчик не доказал оригинальность товара и законность его ввода в оборот: таможенные документы и договор с поставщиком не подтвердили, что продукция происходит от правообладателя. Кроме того, не было доказано соблюдение условий перевозки. Суд запретил использовать знак при поставках по спорным контрактам и обязал изъять и уничтожить партии; по двум поставкам требования по существу не рассматривались, часть мер отменена.

Это решение первой инстанции, данных о вступлении его в силу нет. Номер дела у Право.ру — А70-8926/2026, в постановлении апелляции — А70-10472/2026; расхождение я не разрешил.

Там же сообщается, что Суд по интеллектуальным правам отказал в отмене обеспечительных мер: для ареста достаточно предположения о нарушении. По данным Vademecum, всего с октября 2025 по май 2026 года правообладатель подал 10 исков к шести ИП и одному ООО, речь минимум о 15 поставках на 4,4 млн руб. По сообщениям Право.ру, официальный дистрибьютор правообладателя в России заявил, что спорный товар предпринимателю не продавал. Похожие иски к поставщикам на госторгах, по данным Vademecum, подавал и японский производитель медизделий для лабораторной диагностики Sysmex.