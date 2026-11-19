Производитель печенья и вафель «Яшкино» с 2024 года пытается аннулировать товарный знак регионального конкурента «Ивашкино». Роспатент и обе инстанции Суда по интеллектуальным правам ему отказали, а в начале ноября стало известно, что судья Верховного суда передал жалобу в Судебную коллегию по экономическим спорам. Заседание назначено на 9 декабря 2026 года. Дело уже сейчас хорошо показывает, как сравнивают знаки: по словам, по картинке, по смыслу и по тому, к чему успели привыкнуть покупатели. Это полезно и лидеру рынка, и производителю, который обновляет упаковку, и селлеру с собственной маркой.
Что произошло
ООО «Тортьяна» из Воронежа давно владеет словесным знаком «ИВАШКИНО»: приоритет 26 августа 2010 года, регистрация в январе 2012 года, срок продлён до 2030 года. В июне 2023 года компания подала заявку уже на комбинированный знак с этим словом, то есть на оформление. Роспатент зарегистрировал его 6 декабря 2023 года под № 986099 для широкого перечня товаров 30-го класса, включая вафли и бисквиты. Цвета в реестре указаны такие: бежевый, светло-коричневый, красный, белый.
25 июля 2024 года ООО «КДВ Яшкино» подало возражение. Основание стандартное: новый знак сходен до степени смешения с более ранними знаками других лиц для однородных товаров (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ). Против него выставили девять собственных знаков серии «Яшкино».
Доводы заявителя выглядели солидно: фабрика работает с 1946 года, марка известна, у группы крупная доля рынка печенья, вафель и пряников, знаки серии выполнены в едином стиле. К возражению приложили социологический опрос научной организации от 24 сентября 2024 года и заключение дизайнера-графика. А 14 лет мирного соседства со словесным «Ивашкино» заявитель объяснил тем, что знак не использовался заметно для конкурентов.
Почему проиграл лидер
27 февраля 2025 года Роспатент отказал. Логика ведомства, как она изложена в постановлении Президиума СИП, такая.
Сильные элементы — слова «ИВАШКИНО» и «ЯШКИНО». По звучанию они не сходны: разное число букв, звуков и слогов, ударение на разных слогах. Есть и разные дополнительные слова: «для уютных вечеров» в спорном знаке, «просто любить» в части знаков «Яшкино». По смыслу это разные населённые пункты в разных регионах, а сами названия восходят к разным именам, Иван и Яков. Графика разная: композиция, шрифты, число элементов. Плашки и орнаменты на этикетках кондитерских товаров встречаются постоянно и не запоминаются. Товары однородны, но без сходства обозначений смешения нет.
Опрос Роспатент не принял: упор сделан на визуальное восприятие, звучание и смысл проверяли после графики, а вопросы подталкивали к выводу о сходстве оформления. Заключение дизайнера Роспатент оценил как мнение одного специалиста.
14 апреля 2026 года СИП в первой инстанции отказал «КДВ Яшкино». Суд сам сравнил обозначения с позиции рядового покупателя. Общий фрагмент «-ШКИНО» он назвал типичным окончанием топонимов, а начала слов различаются. Фонетическое сходство суд признал лишь в «некоторой степени». Похожие изобразительные элементы, то есть плашки, орнаменты, белый шрифт на красном фоне, суд счёл традиционными для товаров 30-го класса: такие слабые элементы сами по себе графического сходства не создают. И отдельно суд указал, что покупатели привыкли к тому, что на рынке есть и «Яшкино», и «Ивашкино», и понимают, что это разные производители.
7 августа 2026 года Президиум СИП оставил это решение без изменения. В открытой версии постановления полностью видны позиции сторон и выводы первой инстанции, поэтому собственные мотивы Президиума я не пересказываю.
С чем пришли в Верховный суд
В жалобе «КДВ Яшкино» спорит прежде всего с методом. Суды, по мнению заявителя, сочли графику малозначительной деталью, хотя знаки нужно сравнивать в целом, по общему впечатлению. «Привыкание» покупателей суды вывели из старого слова «Ивашкино», хотя кардинальный редизайн упаковки случился только в 2023 году и, по словам заявителя, кратно увеличил риск смешения. Учли серию знаков не правообладателя-заявителя, а его оппонента. Не учли, что кондитерские товары покупают быстро и без особого внимания. Отдельно заявитель называет ребрендинг недобросовестной попыткой подстроиться под его обозначения.
Суть вопроса, который теперь решит экономколлегия, в пересказе профильных обзоров практики такая: должны ли суды при сравнении комбинированных знаков анализировать все признаки в совокупности, или различия по смыслу достаточно для вывода об отсутствии сходства. Текст определения о передаче мне открыть не удалось, поэтому это суть жалобы, а не цитата суда. Исход дела неизвестен, и предсказывать его я не возьмусь.
Что в этой истории важно для бизнеса
Первое. Разное слово не делает упаковку безопасной. Пункт 162 постановления Пленума ВС № 10 от 23 апреля 2019 года прямо говорит, что для нарушения достаточно опасности смешения, а сравнивают обозначения по звуку, графике и смыслу с учётом сильных и слабых элементов, известности знака, наличия серии и внимательности покупателей. Пока суды в этом деле поставили на первое место смысл и звучание, но передача жалобы в коллегию показывает, что вопрос о весе общего впечатления от упаковки открыт.
Второе. Опрос может не сработать. Здесь исследование отвергли из-за конструкции анкеты. Опрос стоит строить от общего восприятия и смешения к деталям, без подсказок, на реальных покупателях категории. Заключение одного дизайнера, судя по делу, весит немного.
Третье. Давнее сосуществование работает против того, кто молчал. Суды учли, что словесное «Ивашкино» давно есть на рынке. Если в нише появился похожий бренд, реагировать лучше сразу и фиксировать реальную путаницу: отзывы, ошибки в заказах, вопросы покупателей.
Четвёртое. Сроки. Оспорить регистрацию по пункту 6 статьи 1483 ГК можно в течение пяти лет со дня публикации сведений о ней (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК). Для знака № 986099 этот срок истекает 6 декабря 2028 года. Обстоятельства при этом оценивают на дату подачи возражения: то, что произойдёт позже, в расчёт не берут.
Пятое. Есть другие инструменты. Вопрос о недобросовестной конкуренции «КДВ Яшкино», как отмечено в постановлении Президиума, не ставило. А копирование или имитация упаковки, этикетки, цветовой гаммы конкурента прямо названы недобросовестной конкуренцией в пункте 2 статьи 14.6 закона о защите конкуренции. Если такое нарушение установит антимонопольный орган или суд, регистрацию знака можно оспорить уже в течение всего срока его действия (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК). Подойдёт ли этот путь, зависит от фактов.
Если вы обновляете упаковку
Регистрируйте знак в том виде, в котором упаковка реально пойдёт в продажу. Словесный знак сам по себе не охраняет новое оформление.
Перед запуском сравнивайте макет не только со словами конкурентов, но и с их сериями комбинированных знаков: цвет, плашки, расположение элементов.
Сохраняйте историю разработки дизайна: брифы, эскизы, переписку с дизайнером.
Не берите узнаваемое сочетание фирменных цветов и элементов лидера ниши, даже если слово у вас своё: спор может длиться годами.
Что дальше
9 декабря экономколлегия может оставить акты в силе или отменить их. В первом случае подход «сильное слово решает» получит поддержку высшей инстанции. Во втором суды и Роспатент, вероятно, будут внимательнее оценивать общее впечатление от комбинированных обозначений. Это моё предположение, а не прогноз исхода. Вывод для бизнеса от исхода не зависит: оформление упаковки тоже юридический вопрос, и решать его лучше до печати тиража.
Источники: постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2026 года № С01-967/2026 по делу № СИП-460/2025; открытый реестр ФИПС, товарные знаки № 986099, № 451176, № 369576; ГК РФ, статьи 1483 и 1512; Федеральный закон «О защите конкуренции», статья 14.6; постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, пункт 162; Коммерсантъ, 11.11.2026.