Что произошло

ООО «Тортьяна» из Воронежа давно владеет словесным знаком «ИВАШКИНО»: приоритет 26 августа 2010 года, регистрация в январе 2012 года, срок продлён до 2030 года. В июне 2023 года компания подала заявку уже на комбинированный знак с этим словом, то есть на оформление. Роспатент зарегистрировал его 6 декабря 2023 года под № 986099 для широкого перечня товаров 30-го класса, включая вафли и бисквиты. Цвета в реестре указаны такие: бежевый, светло-коричневый, красный, белый.

25 июля 2024 года ООО «КДВ Яшкино» подало возражение. Основание стандартное: новый знак сходен до степени смешения с более ранними знаками других лиц для однородных товаров (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ). Против него выставили девять собственных знаков серии «Яшкино».

Доводы заявителя выглядели солидно: фабрика работает с 1946 года, марка известна, у группы крупная доля рынка печенья, вафель и пряников, знаки серии выполнены в едином стиле. К возражению приложили социологический опрос научной организации от 24 сентября 2024 года и заключение дизайнера-графика. А 14 лет мирного соседства со словесным «Ивашкино» заявитель объяснил тем, что знак не использовался заметно для конкурентов.