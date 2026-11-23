Почему владелец знака проиграл

По сообщениям СМИ, суд учёл две вещи. Первая: слово «Звездочки» на упаковке Maggi указывает на форму макаронных изделий в супе, а не служит средством индивидуализации. Эту функцию выполняет обозначение Maggi. Вторая: Nestle использовала «Звездочки» на своих супах ещё до того, как «Русский продукт» приобрёл спорные знаки.

Первый довод опирается на прямую позицию Верховного суда. В пункте 157 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 сказано: использованием товарного знака считается его использование для индивидуализации товаров. Употребление слов, в том числе имён нарицательных, зарегистрированных как словесные знаки, не является использованием знака, если слово употреблено в общеупотребительном значении и не для индивидуализации конкретного товара.

На практике это значит: зарегистрировать обычное слово можно, но запретить всем остальным употреблять его по прямому смыслу нельзя. Если на пачке крупно написан основной бренд, а рядом «звездочки», «ракушки» или «с курицей», покупатель читает это как описание содержимого. Правообладателю придётся доказывать, что слово работает как имя товара, а это совсем другая задача.

Второй довод, о более раннем использовании, сам по себе нарушение не исключает: в отличие от патентного права, ГК РФ не предусматривает для товарных знаков права преждепользования. Но он помогает суду понять, как люди воспринимают слово. Если производитель годами пишет «звездочки» рядом со своим брендом, а покупатели ищут товар по слову Maggi, сложно утверждать, что «Звездочки» на этой пачке кого-то индивидуализирует.

Отдельно обращу внимание на хронологию. Приоритет старшего знака датирован 2010 годом, но тогда он принадлежал другой компании. Из публикаций нельзя понять, с какого именно года Nestle писала «Звездочки» на упаковке и как это соотносится с датой приоритета. Поэтому делать вывод «кто был первым» по газетному пересказу я бы не стал.