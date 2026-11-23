Арбитражный суд Москвы в сентябре рассмотрел спор, в котором проиграли обе стороны. АО «Русский продукт», владелец двух товарных знаков со словом «Звездочки», требовало запретить ООО «Нестле Россия» использовать это слово на супах Maggi. Nestle в ответ пыталась доказать, что сама покупка знаков конкурентом была недобросовестной конкуренцией. Суд отказал и тому, и другому. В ноябре стало известно, что обе компании обжаловали решение, так что оно пока не вступило в силу.
История выглядит как спор двух крупных игроков, но вопрос в ней очень приземлённый. Слово на упаковке может быть брендом, а может быть просто описанием: формы, вкуса, вида товара. От того, как его прочтёт суд, зависит, придётся ли менять упаковку и платить компенсацию. С этим сталкиваются производители, селлеры маркетплейсов со своими марками и все, кто покупает чужие товарные знаки.
Что известно о деле
Дело № А40-157650/2026. Конфликт, по данным «Коммерсанта», тянется с июня 2026 года. Требования истца, как их описывает Sostav: запретить использовать обозначение «Звездочки» для супов и бульонов и взыскать 1 млн рублей компенсации.
По открытому реестру ФИПС у «Русского продукта» два знака:
№ 640869 с приоритетом от 16 ноября 2010 года, срок продлён до 16 ноября 2030 года;
№ 640870 с приоритетом от 12 мая 2016 года, срок продлён до 12 мая 2036 года.
Оба зарегистрированы в 29-м классе для супов, овощных супов, бульонов, бульонных концентратов и составов для приготовления супов и бульонов. Обе регистрации компания получила не сама: их выделили из знаков другого правообладателя, ЗАО «АДС ВА „МИР“», по договору об отчуждении исключительного права в отношении части товаров. Договор зарегистрирован Роспатентом 28 декабря 2017 года. Именно этот договор Nestle просила признать недействительным во встречном иске.
Сразу оговорюсь: полного текста решения у меня нет. Мотивы суда ниже изложены по публикациям Sostav и «Коммерсанта» от 13 ноября 2026 года, а в «Коммерсанте» часть из них передана со слов юриста, комментировавшего дело.
Почему владелец знака проиграл
По сообщениям СМИ, суд учёл две вещи. Первая: слово «Звездочки» на упаковке Maggi указывает на форму макаронных изделий в супе, а не служит средством индивидуализации. Эту функцию выполняет обозначение Maggi. Вторая: Nestle использовала «Звездочки» на своих супах ещё до того, как «Русский продукт» приобрёл спорные знаки.
Первый довод опирается на прямую позицию Верховного суда. В пункте 157 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 сказано: использованием товарного знака считается его использование для индивидуализации товаров. Употребление слов, в том числе имён нарицательных, зарегистрированных как словесные знаки, не является использованием знака, если слово употреблено в общеупотребительном значении и не для индивидуализации конкретного товара.
На практике это значит: зарегистрировать обычное слово можно, но запретить всем остальным употреблять его по прямому смыслу нельзя. Если на пачке крупно написан основной бренд, а рядом «звездочки», «ракушки» или «с курицей», покупатель читает это как описание содержимого. Правообладателю придётся доказывать, что слово работает как имя товара, а это совсем другая задача.
Второй довод, о более раннем использовании, сам по себе нарушение не исключает: в отличие от патентного права, ГК РФ не предусматривает для товарных знаков права преждепользования. Но он помогает суду понять, как люди воспринимают слово. Если производитель годами пишет «звездочки» рядом со своим брендом, а покупатели ищут товар по слову Maggi, сложно утверждать, что «Звездочки» на этой пачке кого-то индивидуализирует.
Отдельно обращу внимание на хронологию. Приоритет старшего знака датирован 2010 годом, но тогда он принадлежал другой компании. Из публикаций нельзя понять, с какого именно года Nestle писала «Звездочки» на упаковке и как это соотносится с датой приоритета. Поэтому делать вывод «кто был первым» по газетному пересказу я бы не стал.
Почему не сработал встречный иск
Nestle просила признать приобретение знаков в 2017 году и их использование недобросовестной конкуренцией, а договор отчуждения недействительным. По данным Sostav, суд решил, что покупка знаков объяснялась экономическим интересом «Русского продукта», то есть желанием индивидуализировать собственную продукцию. Доказательств того, что сделка была направлена на причинение вреда конкуренту, Nestle не представила.
Здесь работает пункт 169 того же постановления Пленума № 10. Статья 14.4 Закона о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, а если речь только о приобретении, применяется общий запрет статьи 14.8. Суд оценивает цель и поведение лица на момент приобретения права. Если такое решение суда есть, оно становится основанием, чтобы аннулировать знак через Роспатент (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).
Купить знак, похожий на обозначение конкурента, само по себе не нарушение. Нужно доказать, что целью было вытеснить другого участника рынка или получать с него деньги, а не выпускать свой товар. Пункт 154 Пленума добавляет, что правообладателю нельзя отказать в защите, пока знак не оспорен, но суд вправе применить статью 10 ГК РФ, если сама покупка знака по договору отчуждения окажется злоупотреблением. Неиспользование знака при этом само по себе злоупотреблением не считается.
Что из этого следует для бизнеса
Если вы производитель или продавец и используете на упаковке обычное слово, которое у кого-то зарегистрировано:
Держите основной бренд главным элементом упаковки. Описательное слово должно выглядеть как описание: меньше, рядом с названием вида товара, без отдельного «логотипного» оформления.
Собирайте историю упаковки: макеты, даты выпуска, фотографии полки, карточки на маркетплейсах. Ранние доказательства не дают права на знак, но объясняют суду, как слово использовалось.
Проверяйте реестр перед запуском. Если слово зарегистрировано именно для ваших товаров, оцените риск заранее, а не после претензии.
Не путайте описательную надпись с названием линейки. Если «Звездочки» превращаются в отдельную серию с собственным дизайном, довод «это просто форма макарон» слабеет.
Если вы покупаете товарный знак у другой компании:
Фиксируйте, зачем покупаете: планы выпуска товара, ассортимент, бизнес-план. В этом деле, по сообщениям СМИ, решающим стал экономический интерес покупателя.
Узнайте до сделки, кто уже пользуется этим словом на рынке. Если первым шагом после покупки станет иск к давнему пользователю, вопросы о цели появятся сами.
Помните о пределах: знак на обычное слово не даёт запретить конкурентам описывать свой товар.
Что дальше
Решение первой инстанции обжаловано обеими сторонами и в силу не вступило. Апелляция может согласиться с ним, а может по-другому оценить доказательства. Комментаторы в «Коммерсанте» допускают, что спор закончится мировым соглашением. Это их мнение, и я его здесь только передаю.
Для меня главный вывод из этой истории не зависит от исхода апелляции. Обычное слово на упаковке остаётся описанием, пока вы сами не сделаете из него бренд. А покупка чужого знака защищает от претензий о недобросовестной конкуренции, только если за ней стоит реальная цель выпускать свой товар.
Источники: решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-157650/2026 (в изложении «Коммерсанта», № 210 от 13.11.2026, и Sostav, 13.11.2026); открытый реестр ФИПС, товарные знаки № 640869 и № 640870; ГК РФ, статьи 10, 1477, 1484, 1512; Федеральный закон «О защите конкуренции», статьи 14.4 и 14.8; постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, пункты 154, 157, 169.