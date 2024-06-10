Быстрее, выше, сильнее!

Всех приветствую! Хочу вам сообщить, что теперь буду активно (насколько это позволит время) вести блог на всеми нами уважаемом klerk.ru.

Писать буду на актуальные вопросы взаимоотношений с налоговыми органами, в которых я и мои коллеги лично принимаем участие. Всё, что связано с налоговыми проверками, мероприятиями налогового контроля, которые проводят налоговики в рамках проверок и вне рамок проверок, а также любыми иными фактами соприкосновения с налоговиками, вы прочтете в моем блоге.

Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите чтоб я описал в своём блоге, пишите в комментариях к этой публикации и я сделаю публикацию на интересующую вас тему, а в комментариях отвечу на оставшиеся вопросы.

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Всегда Ваш, Вячеслав Василевский.