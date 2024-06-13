История одной взаимозависимости и одной осведомленности. Как я апелляционную жалобу в УФНС писал

Публикую выдержку из апелляционной жалобы.

В ней всё.

Захватывающая предыстория, лихо закрученный сюжет и неожиданный финал.

Вообщем всё, за что вы любите романы Дарьи Донцовой.. 😂

Налоговый орган, в дополнении к акту налоговой проверки описывает возражения налогоплательщика, (что кстати не предусмотрено формой дополнения к акту налоговой проверки (форма по КНД 1165215) приложение № 35 к приказу ФНС России от 07.11.2018г., № ММВ-7-2/628@) и даёт им следующую оценку:«Дополнительными мероприятиями налогового контроля установлено, что в представленных ООО «Добросовестный налогоплательщик» возражениях по акту налоговой проверки, общество приводит доводы выборочно по отдельным обстоятельствам, не опровергая установленную взаимозависимость, подконтрольность, как следствие полную осведомленность налогоплательщика о финансово-хозяйственной деятельности спорных контрагентов и выявленных нарушениях».

Данное утверждение налогового органа вызывает крайнее удивление и недоумение, поскольку взаимозависимость проверяемого налогоплательщика с якобы спорными контрагентами, а также осведомленность налогоплательщика о нарушениях, якобы допущенных «спорными» контрагентами в проверяемый период, не только не установлена и не доказана налоговым органом по результатам выездной налоговой проверки, но и не описана в акте налоговой проверки № 01 от 00.00.2023г., на который проверяемый налогоплательщик подавал свои возражения.

Такие слова как «взаимозависимость» и «осведомленность» вообще отсутствуют в акте налоговой проверки № 01 от 00.00.2023г., что подтверждается простым поиском по тексту.

Логично, что налогоплательщик при всём своём желании не мог опровергнуть взаимозависимость «сомнительных» контрагентов с проверяемым налогоплательщиком, а также осведомленность проверяемого налогоплательщика о финансово-хозяйственной деятельности «спорных» контрагентов и выявленных нарушениях, поскольку в акте налоговой проверки, на которые проверяемым налогоплательщиком были поданы возражения, такие сведения отсутствовали.