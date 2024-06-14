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Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Договора с вашими субподрядчиками типовые? Это налоговая схема!

Как я возражения по акту налоговой проверки писал..
Договора с вашими субподрядчиками типовые? Это налоговая схема!

Продолжу знакомить вас с абсурдными выводами налогового органа, которые я встречаю в актах и решениях налоговых органов, составленных по результатам налоговых проверок и моими возражениями, на эти «записки сумасшедшего». 🤣

На этот раз готовлю возражения по акту налоговой проверки, составленному по результатам выездной налоговой проверки, проведенной в одной московской налоговой инспекции.

Ну здесь уже абсурд в вышей степени.. 😧

«Проверяющие, по итогам проведения выездной налоговой проверки ООО «Добросовестный налогоплательщик», пришли к следующему выводу:

«Договоры, заключенные ООО «Добросовестный налогоплательщик» с ООО «Ромашка», ООО «Роза», ООО «Тюльпан», ООО «Сирень», ООО «Гиацинт», имеют нумерацию идентичную с нумерацией договоров, заключенных ООО «Добросовестный налогоплательщик» с другими своими субподрядчиками, пункты, содержащиеся в договорах, так же фактически совпадают, с пунктами договоров, заключенных ООО «Добросовестный налогоплательщик» с другими своими субподрядчиками, что позволяет сделать вывод о том, что данные договора составлялись по инициативе и силами ООО «Добросовестный налогоплательщик», что в свою очередь свидетельствует о аффилированности и подконтрольности ООО «Ромашка», ООО «Роза», ООО «Тюльпан», ООО «Сирень», ООО «Гиацинт» проверяемому налогоплательщику». 

Данный вывод проверяющих — абсолютный правовой абсурд, основанный на неверном толковании проверяющими норм гражданского и налогового законодательства РФ.

В законе РСФСР от 22.03.1991г., № 948-1 (ред. от 26.07.2006г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» дано определение аффилированных лиц.

Аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Подконтрольность юридического лица означает, что от имени подконтрольного юридического лица проверяемый налогоплательщик осуществляет часть предпринимательской деятельности.

В результате сделок формально объект налогообложения возникает у подставной организации, а у проверяемого лица — формальные основания для получения налоговой выгоды.

Подконтрольные юридические лица обычно не обладают самостоятельностью, не нуждаются в финансовых, трудовых, материальных и иных ресурсах, не представляют отчетность и не платят налоги.

Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является принцип свободы договора, содержание которого раскрыто в статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участники гражданского оборота (граждане и юридические лица) самостоятельно решают вопрос о заключении договора, свободны в выборе вида заключаемого договора и контрагента.

Помимо заключения договора, предусмотренного законодательством, стороны могут заключить договор, не предусмотренный законодательством (непоименованный договор), а также договор, содержащий элементы различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор).

У юридических и физических лиц нет обязательств составлять и заключать договора, отличающиеся по структуре и текстовому наполнению.
Наличие одной формы договора, для совершения сделок с одними видами контрагентов (в данном случае подрядчики, выполняющие строительные работы), общепринятый и устоявшийся принцип предпринимательской деятельности.

Такие договора часто разрабатываются юристами компании, в них учтены все интересы компании, минимизированы правовые риски и использование его в предпринимательской деятельности абсолютно логично и никак не может свидетельствовать об аффилированности компании с контрагентами, либо о подконтрольности контрагентов компании.

Если придерживаться логики проверяющих, то все государственные заказчики аффилированы с компаниями, которые заключают государственные контракты, ведь государственные контракты однотипны и идентичны друг другу по своей структуре, а все такие компании полностью подконтрольны государственному заказчику, то есть на лицо применение агрессивной налоговой оптимизации при исполнении всех государственных контрактов на территории Российской Федерации.

Реально. Прям так.
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