Новый способ доказывания необоснованной налоговой выгоды от ФНС — «А я вот так считаю..!»

Пишу я тут апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган по одной московской выездной налоговой проверке и понимаю, что отдельные сотрудники ФНС не перестают меня удивлять 🎁

Лёгким движением левой руки они «рисуют» налогоплательщикам акты с доначислениями по 70-100 миллионов рублей, а свободной правой рукой пишут в актах, в обоснование своей позиции на 70-100 миллионов, тааааааааакую дичь, что волосы шевелятся в самых нескромных местах..

Вот очередной «шедевр»...

По мнению налогового инспектора, одним из доказательств того, что контрагент, описанный им в акте налоговой проверки как сомнительный, далее цитата: «не относится к категории организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность» является тот факт, что этот контрагент документы по требованию налогового органа [встречка] представил лишь частично.

А я бы руку пожал такому контрагенту. Спасибо, что живой как говорится 🤣Обычно, спустя 2-3 года ушедшего времени, там только ветер гуляет…

Хаос есть порядок 💀