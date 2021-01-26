Новый способ доказывания необоснованной налоговой выгоды от ФНС — «А я вот так считаю..!»

Лёгким движением левой руки они «рисуют» налогоплательщикам акты с доначислениями по 70-100 миллионов рублей, а свободной правой рукой пишут в актах, в обоснование своей позиции на 70-100 миллионов, тааааааааакую дичь, что волосы шевелятся в самых нескромных местах..
Вот очередной «шедевр»...
По мнению налогового инспектора, одним из доказательств того, что контрагент, описанный им в акте налоговой проверки как сомнительный, далее цитата: «не относится к категории организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность» является тот факт, что этот контрагент документы по требованию налогового органа [встречка] представил лишь частично.
А я бы руку пожал такому контрагенту. Спасибо, что живой как говорится 🤣Обычно, спустя 2-3 года ушедшего времени, там только ветер гуляет…
Хаос есть порядок 💀
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