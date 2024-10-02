История про то, как компания отказавшаяся добровольно уточнять налоговые обязательства, прошла выездную налоговую проверку и осталась в плюсе

За проведение выездной налоговой проверки налоговики взялись со всей пролетарской ненавистью. Оно и понятно, ведь со мной и моей командой эта налоговая уже была знакома не понаслышке .

Начало истории про смелую компанию вот здесь

Два года назад мы оспорили в полном объеме необоснованные налоговые претензии, выдвинутые этой налоговой инспекцией одной строительной компании, по двум выездным налоговым проверкам, проведенным одна за одной, на сумму более 170 миллионов рублей, причём на стадии апелляционной жалобы.

Эта налоговая проверка проходила основательно.

Налоговики направили компании и контрагентам более 330 требований о предоставлении документов, допросили более 40 свидетелей [в которых, чтоб вы понимали, было поставлено не менее 400 вопросов почти в каждом допросе🤯], направили 10 запросов о содействии в правоохранительные органы, провели осмотр помещений налогоплательщика и инвентаризацию.

Но налоговую проверку мы встретили во всеоружии 🥊

✅️ Провели работу с сотрудниками компании, рассказав им подробно о порядке проведения налоговой проверки, о том как проходят допросы в налоговой и какие вопросы обычно задают налоговики.

✅️ Связались с контрагентами, предупредив их о предстоящей проверке, сверили с ними все первичные документы и получили от них заверения о том, что все документы по встречным проверкам будут ими представляться вовремя и в полном объеме, а на допросы они будут являться как к любимой бабушке за пирожками. Конечно же предложили им адвокатское сопровождение всех мероприятий налогового контроля.

✅️ Поставили в курс заказчиков о выездной налоговой проверке, также сверили с ними всю документацию.

❗Сопровождая эту налоговую проверку, мы обеспечили адвокатское сопровождение в налоговый орган вызванных на допрос свидетелей.

❗Отвечая на требования налогового органа не ограничивались только предоставлением документов, а направляли вместе с документами подробные пояснения по сделкам с контрагентами, поясняя обстоятельства и причины их выбора и т.п.

Ну и ещё много чего полезного сделали, в рамках оказания юридической помощи по сопровождению выездной налоговой проверки.

И всё это дало ожидаемый мной результат 🎉

В полученном недавно акте налоговой проверки, значится сумма в 43 миллиона рублей [вместо 120 миллионов рублей обещанных налоговиками в акте, и вместо 80 миллионов рублей, на которые налоговики требовали уточнить свои налоговые обязательства].

Доверитель доволен результатом, но мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди у нас возражения по акту налоговой проверки, наверняка дополнительные мероприятия налогового контроля, а затем апелляционная жалоба по итогам которой, я надеюсь, УФНС по Московской области, поставит точку в этой истории 🤣

В итоге планируем выйти на те самые 20 миллионов рублей налоговых претензий, которые устраивают моего доверителя.

А может и меньше. Времена нынче не простые, не время деньгами разбрасываться. Посмотрим..

Отдельная благодарность моей команде.

Вы настоящие профессионалы!

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