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🔴 Бесплатный вебинар: НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3
Вячеслав Василевский
Налоговые схемы
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«Площадка № 2»

«Бумажный НДС» — 2 сезон. Стартовал 2 сезон остросюжетного сериала «Отдай [НДС] и не греши».

211 просмотров24 открытия

В сериале снимаются:

ФНС России в роли повелителя ФРПВ.

Российские предприниматели в роли предполагаемых выгодоприобретателей.

Роли второго плана и [или] массовки, достались различным и многочисленным и контролирующим органам.

МЧС опять не позвали. Я расстроен...

Налоговые органы приступили к отработке очередной площадки “Бумажного НДС”, получившей обозначение - “Площадка № 2” известной как “White Optima”.

Согласно публикациям в СМИ, к Площадке № 2 имеет отношение ООО “Налоговый доктор”, которое представляло услуги в сфере бухучета и налогообложения.

Генеральный директору и учредителю компании Михаилу Успенскому было предъявлено обвинение по п.п. “а”, “б”, ч. 2 ст. 173.3 УК РФОрганизация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)” и 16 июня он был заключен под стражу.

Сайт самой компании уже не работает, но страничка компании в Вконтакте ещё работает, так что можете полюбопытствовать.

Отработка налоговиками этой площадки, проходит также масштабно [буквально по всей стране] и так же массово, как и отработка первой площадки, которая была в мае.

За эту неделю ко мне за помощью обратилось 16 организаций, получившие информационные письма от ИФНС, 2 организации региональные.

Причём в большинстве случаев организации получают информационные письма, но почему-то оформленные

просто “кровь из глаз”, ФНС молю, пощади мои зрение и разум

в виде уведомлений о вызове для дачи пояснений [по которым не надо никуда являться] или в виде требований о представлении документов [в которых никаких документов не требуют], куда уже вписываются информационные письма… 🤦🏻‍♂️

Указано время работы НО, то есть можно и в 2027 году прийти 🤣
Указано время работы НО, то есть можно и в 2027 году прийти 🤣

и лишь за редким исключением налогоплательщики вызываются в налоговый орган для дачи пояснений на конкретную дату.

Что делать, если получили такое “письмо счастья?”

❗️Самое главное - обязательно реагировать на него и ни в коем случае не игнорировать.

Если указанные в информационных письмах контрагенты - это “Бумажный НДС”, то мой вам совет, уточняйте свои налоговые обязательства, тут без шансов.

Не слушайте тех, кто будет вам предлагать сформировать мощнейшую юридическую позицию, подготовить коробку документов и сражаться за вас с налоговиками не на жизнь, а на смерть [смерть вашего бизнеса я имею ввиду].

Это будет борьба в сырых простынях, которая закончится для вас выездной налоговой проверкой.

‼️Не вздумайте менять контрагентов и осуществлять тем самым замену налоговых вычетов [а некоторые так и делают], так как итог будет для вас печальный, дорогой и выездной.

В остальных случаях надо тщательно анализировать сделки с контрагентами да и самих контрагентов тоже анализировать, совместно с налоговыми специалистами оценивать свои налоговые риски и уже вместе с ними принимать решение, радовать вашу наложку уютной уточненочкой 🥳🥳 или расстраивать вашу наложку её отсутствием ☹️

В моей практике работы с этими бумажными площадками есть много ситуаций , когда налоговая требует у налогоплательщика уточняться по сущностным организациям-контрагентам, сделки с которыми мало того, что реальны, так и сами компании вели и ведут реальную деятельность и явно никакого отношения к площадке и к уголовным делам, не имеют.

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Вячеслав Василевский

Вячеслав Василевский

адвокат в Прометей право

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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