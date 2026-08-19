В сериале снимаются:

ФНС России в роли повелителя ФРПВ.

Российские предприниматели в роли предполагаемых выгодоприобретателей.

Роли второго плана и [или] массовки, достались различным и многочисленным и контролирующим органам.

МЧС опять не позвали. Я расстроен...

Налоговые органы приступили к отработке очередной площадки “Бумажного НДС”, получившей обозначение - “Площадка № 2” известной как “White Optima”.

Согласно публикациям в СМИ, к Площадке № 2 имеет отношение ООО “Налоговый доктор”, которое представляло услуги в сфере бухучета и налогообложения.

Генеральный директору и учредителю компании Михаилу Успенскому было предъявлено обвинение по п.п. “а”, “б”, ч. 2 ст. 173.3 УК РФ “Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)” и 16 июня он был заключен под стражу.

Сайт самой компании уже не работает, но страничка компании в Вконтакте ещё работает, так что можете полюбопытствовать.

Отработка налоговиками этой площадки, проходит также масштабно [буквально по всей стране] и так же массово, как и отработка первой площадки, которая была в мае.

За эту неделю ко мне за помощью обратилось 16 организаций, получившие информационные письма от ИФНС, 2 организации региональные.

Причём в большинстве случаев организации получают информационные письма, но почему-то оформленные

просто “кровь из глаз”, ФНС молю, пощади мои зрение и разум

в виде уведомлений о вызове для дачи пояснений [по которым не надо никуда являться] или в виде требований о представлении документов [в которых никаких документов не требуют], куда уже вписываются информационные письма… 🤦🏻‍♂️

Указано время работы НО, то есть можно и в 2027 году прийти 🤣

и лишь за редким исключением налогоплательщики вызываются в налоговый орган для дачи пояснений на конкретную дату.