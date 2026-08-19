В сериале снимаются:
ФНС России в роли повелителя ФРПВ.
Российские предприниматели в роли предполагаемых выгодоприобретателей.
Роли второго плана и [или] массовки, достались различным и многочисленным и контролирующим органам.
МЧС опять не позвали. Я расстроен...
Налоговые органы приступили к отработке очередной площадки “Бумажного НДС”, получившей обозначение - “Площадка № 2” известной как “White Optima”.
Согласно публикациям в СМИ, к Площадке № 2 имеет отношение ООО “Налоговый доктор”, которое представляло услуги в сфере бухучета и налогообложения.
Генеральный директору и учредителю компании Михаилу Успенскому было предъявлено обвинение по п.п. “а”, “б”, ч. 2 ст. 173.3 УК РФ “Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)” и 16 июня он был заключен под стражу.
Сайт самой компании уже не работает, но страничка компании в Вконтакте ещё работает, так что можете полюбопытствовать.
Отработка налоговиками этой площадки, проходит также масштабно [буквально по всей стране] и так же массово, как и отработка первой площадки, которая была в мае.
За эту неделю ко мне за помощью обратилось 16 организаций, получившие информационные письма от ИФНС, 2 организации региональные.
Причём в большинстве случаев организации получают информационные письма, но почему-то оформленные
просто “кровь из глаз”, ФНС молю, пощади мои зрение и разум
в виде уведомлений о вызове для дачи пояснений [по которым не надо никуда являться] или в виде требований о представлении документов [в которых никаких документов не требуют], куда уже вписываются информационные письма… 🤦🏻♂️
и лишь за редким исключением налогоплательщики вызываются в налоговый орган для дачи пояснений на конкретную дату.
Что делать, если получили такое “письмо счастья?”
❗️Самое главное - обязательно реагировать на него и ни в коем случае не игнорировать.
Если указанные в информационных письмах контрагенты - это “Бумажный НДС”, то мой вам совет, уточняйте свои налоговые обязательства, тут без шансов.
Не слушайте тех, кто будет вам предлагать сформировать мощнейшую юридическую позицию, подготовить коробку документов и сражаться за вас с налоговиками не на жизнь, а на смерть [смерть вашего бизнеса я имею ввиду].
Это будет борьба в сырых простынях, которая закончится для вас выездной налоговой проверкой.
‼️Не вздумайте менять контрагентов и осуществлять тем самым замену налоговых вычетов [а некоторые так и делают], так как итог будет для вас печальный, дорогой и выездной.
В остальных случаях надо тщательно анализировать сделки с контрагентами да и самих контрагентов тоже анализировать, совместно с налоговыми специалистами оценивать свои налоговые риски и уже вместе с ними принимать решение, радовать вашу наложку уютной уточненочкой 🥳🥳 или расстраивать вашу наложку её отсутствием ☹️
В моей практике работы с этими бумажными площадками есть много ситуаций , когда налоговая требует у налогоплательщика уточняться по сущностным организациям-контрагентам, сделки с которыми мало того, что реальны, так и сами компании вели и ведут реальную деятельность и явно никакого отношения к площадке и к уголовным делам, не имеют.
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