Проверка по 115-ФЗ в Тинькофф банк при покупке помещения и мой совет как ее упростить

Всем привет! Хочу поделиться опытом проверки по 115-ФЗ в Тинькофф банке и рассказать как ускорить и упростить проверку если вы вдруг с ней столкнулись. Использую их РС с 2014 г как ИП, банк устраивает, при этом недавно возникла ситуация, заставившая понервничать.

Планирую расширять бизнес, в связи с чем приобрел помещение. Выставил платеж в личном кабинете на 6 млн рублей, платеж долго не проходил. Зашел в приложение и увидел там прямо на главной странице уведомление о запросе документов по 115-ФЗ.

Я был в полном недоумении, столкнулся с таким впервые и не мог понять какими своими действиями мог вызвать такую проверку. Уже думал закрывать расчетный счет так как эта ситуация мне стала крайне неприятна, сообщил об этом в чате.

Сначала мне сказали, что вся информация есть на сайте или в приложении, но я озвучил свое возмущение и попросил помочь разобраться.

После этого сотрудники сообщили «не переживайте, с вами свяжется специалист по 115-ФЗ и поможет решить вопрос». Сказали что по проверке обязательно связываются с каждым клиентом индивидуально.

Со специалистом пообщаться согласился, так как в первую очередь было важно провести платеж, ну и в целом было интересно что там этот специалист скажет.

Перезвонил в течение часа, я наконец то узнал причину запроса. Платежка была компании, которая не связана с моей заявленной деятельностью. Еще и выставил платеж на большую сумму.

Все это в совокупности напрягло банк и поэтому поступил запрос.

Ну тут хотелось конечно поспорить, но мне важно было в первую очередь провести платеж, так что решил не спорить и лучше выяснить что там по документам.

Список документов которые надо было предоставить был по сути не очень большой — договора с основными контрагентами (у меня их 2), договор на приобретение, сопроводительные документы по договорам, налоговую отчетность, выписку из счета в другом банке. Ну и «пояснение по операции» я устно дал во время звонка.

Оказывается там еще какое-то информационное письмо было нужно, но его этот специалист сам сделал. Так что договорились что я просто загружу в личный кабинет фото нужных документов.

Понравилось в этой ситуации, что специалист предложил мне параллельно пока я буду загружать документы в личный кабинет, согласовать платеж.

Для согласования платежа тоже попросил предоставить документ — договор купли-продажи недвижимости.

Естественно я сразу же его прислал, специалист сказал что в течение часа рассмотрят платеж, но предупредили что могут не провести этот платеж, так как проверка по 115-ФЗ еще не закончена. И что если я сразу предоставлю все документы (не только по платежу, но и по проверке), все сделают быстрее.

Я посмотрел еще раз список документов, посмотрел что у меня есть в наличии и решил что, так как я обсудил многие моменты уже, мне быстрее будет сразу сфотографировать вообще все документы и загрузить их в личном кабинете.

Сделал я все это буквально в течение 2 часов, позвонил еще раз этому специалисту по проверке, он проверил всю информацию, сообщил мне про сроки рассмотрения.

Они меня не устроили, потому что мне сообщили что документы будут рассматриваться до 3 дней, но по итогу, рассмотрели в тот же день, проверка была успешно завершена, а сам платеж кстати прошел в течение часа, после разговора со специалистом.

Мне не понравилась эта ситуация в целом, не понравилось что до меня докопались, приостановили платеж, запросили документы, но справедливости ради хочу отметить что банк охотно пошел на контакт и, как говорится «поработал с моими возражениями».

Вывод сделал такой — кажется что процесс проверки проходит быстрее и легче если делать все вместе со специалистом по 115-ФЗ, а не просто присылать документы в чат.

Потому что у сотрудников службы поддержки просто нет настолько же глубоких познаний по теме чтобы прям внимательно разбираться во всех тонкостях 115-ФЗ, они другому обучены. Процесс разблокировки платежа был не таким сложным и долгим, как я думал.

Ну и в целом надо внимательно вчитываться в запрос документов, и если что-то непонятно, писать и спрашивать, общаться со специалистом, допытываться пока точно не разберешься .. лучше по 10 раз все перепроверить, чем проигнорировать запрос или прислать не все документы, или прислать что-то не то, в общем считаю что не нужно пускать это дело на самотек и надо вместе с сотрудниками банка разбираться, до последнего.

Если в чате отвечают фигню, просите соединить со специалистом именно по вопросу115-ФЗ, пока не поймете ситуацию полностью.

Мне кажется если бы я не стал разбираться и просто подумал «ну пришлю налоговую отчетность и все» прислал бы ее, а потом еще докопались бы что документов недостаточно… не не, надо все это по 10 раз проверять, я такой вывод сделал.