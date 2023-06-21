Анализ данных и отчетность на маркетплейсах: как получить ценную информацию для управленческих решений

В этой статье я расскажу, как анализировать данные и составлять отчетность на маркетплейсах, чтобы получить ценную информацию для принятия важных решений.

Я не буду использовать сложные термины и специальные знания. Вместо этого, я постараюсь объяснить все простым и понятным языком, чтобы каждый мог понять, как использовать данные с маркетплейсов в своих интересах.

Вы узнаете о том, откуда брать данные на маркетплейсах и как их собирать и обрабатывать.

Я рассмотрю различные методы и подходы к анализу данных, которые помогут получать полезную информацию о продажах, клиентах и других параметрах бизнеса.

Кроме того, я расскажу, как создать эффективные отчеты, которые будут отвечать вашим потребностям и помогут принимать управленческие решения на основе данных с маркетплейсов.

Сбор и обработка данных на маркетплейсах

Основные источники данных на платформах OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет это:

Информация о продажах — данные о количестве проданных товаров, обороте и выручке. Вы можете получить доступ к этим данным через свой аккаунт на маркетплейсе. Они позволяют оценить эффективность торговой деятельности и определить популярность конкретных товаров.

Данные о клиентах — контактные данные, предпочтения и история покупок. Они могут быть полезны при разработке маркетинговых стратегий и персонализации взаимодействия с клиентами.

Отзывы и рейтинги — отражают мнение покупателей о товарах. Изучение отзывов и рейтингов поможет понять, что нравится клиентам и какие аспекты требуют улучшения.

Особенности сбора и хранения данных на маркетплейсах тоже следует учитывать.

Некоторые платформы предоставляют API (Application Programming Interface), которые позволяют автоматически получать данные. Другие могут предоставлять доступ к выгрузкам или отчетам в определенном формате.

Важно ознакомиться с документацией и руководствами платформы, чтобы правильно настроить сбор данных.

После определения источников данных необходимо собрать и обработать информацию.

Вот несколько шагов, которые следует пройти:

Выбор и настройка инструментов для сбора данных.

Существует множество инструментов, которые могут помочь собирать данные с маркетплейсов. Некоторые из них предлагают автоматический сбор данных через API, другие предоставляют возможность импорта выгрузок данных. Выберите инструмент, соответствующий вашим потребностям и возможностям.

Методы и техники обработки данных для получения ценной информации.

После сбора данных их нужно обработать — провести фильтрацию, сортировку, агрегацию и расчет ключевых показателей производительности (KPI).

Различные методы и техники обработки данных - например статистический анализ и машинное обучение — помогут извлечь более глубокие инсайты из собранных данных.

Анализ данных на маркетплейсах

Когда у вас есть данные с маркетплейсов, следующий шаг — анализ этих данных, который поможет получить ценные инсайты и оценить состояние бизнеса.

Дальше расскажу про основные методы и подходы к анализу данных на маркетплейсах.

Дескриптивный анализ данных

Этот метод позволяет оценить текущее состояние бизнеса, анализируя и описывая данные.

Можно использовать различные статистические метрики — среднее значение, медиана, стандартное отклонение — чтобы получить общее представление о своих продажах, клиентах и других параметрах.

Например, вы можете проанализировать средний объем продаж в определенный период или распределение продаж по категориям товаров.

Прогнозирование и предиктивный анализ

Этот подход поможет прогнозировать будущие тенденции и на основе этих прогнозов принимать управленческие решения.

Вы можете использовать исторические данные о продажах, клиентах и других параметрах для построения моделей и прогнозирования будущих результатов.

Например, можно предсказать ожидаемую выручку на основе текущих тенденций и спланировать свои дальнейшие действия — закупку товаров, продвижение тех или иных позиций.

Для эффективного анализа данных на маркетплейсах существует множество инструментов и технологий, которые могут помочь получить ценные инсайты.

В первую очередь это визуализация данных. Она позволяет наглядно представить информацию из данных. Используйте графики, диаграммы и дашборды для отображения своих данных и обнаружения паттернов и трендов.

Например, график может показать сезонные колебания продаж или наиболее популярные категории товаров.

Аналитические инструменты и алгоритмы машинного обучения позволяют проводить более глубокий анализ данных и выявлять скрытые взаимосвязи.

Например, можно использовать алгоритмы кластеризации, чтобы классифицировать клиентов на группы с общими характеристиками и предпочтениями.

Это поможет разработать более целевые маркетинговые стратегии.

Отчетность на маркетплейсах

Отчетность — важный инструмент для оценки и мониторинга бизнеса на маркетплейсах. В основном такие отчеты бывают 2 видов:

Финансовые отчеты — отчеты о продажах, прибыли и убытках, а также остатки на складе и финансовые показатели.

Финансовые отчеты помогают оценить финансовую эффективность бизнеса и принимать решения, связанные с финансовым планированием и управлением.

Отчеты о клиентах, товарах и других параметрах бизнеса.

Например, вы можете получить отчеты о клиентах, которые совершили наибольшее количество покупок, или о товарах, которые наиболее популярны среди клиентов.

Эти отчеты помогают лучше понять клиентов и определить популярные товары.

Чтобы отчетность на маркетплейсах была действительно полезной, важно проектировать и создавать эффективные отчеты, соответствующие конкретным потребностям бизнеса.

Для этого прежде всего нужно определить ключевые показатели производительности (KPI) для оценки успеха бизнеса на маркетплейсах.

Это могут быть общая выручка, средний чек, конверсия, оценки и отзывы клиентов. Определение KPI поможет сосредоточиться на ключевых метриках и измерять свой прогресс.

Далее важно создать отчеты и дашборды, которые будут удовлетворять конкретным потребностям бизнеса.

Настраиваемые отчеты позволяют выбрать нужные показатели и представить данные в удобном для вас формате.

Вы можете использовать инструменты визуализации данных для создания наглядных графиков и диаграмм, а также настраиваемые таблицы для анализа подробной информации.

Принятие управленческих решений на основе анализа данных и отчетности

После проведения анализа данных и изучения отчетности на маркетплейсах, важно правильно интерпретировать полученную информацию и использовать ее для принятия управленческих решений.

Идентифицируйте основные тенденции, тренды и паттерны, которые могут быть полезны для бизнеса. Оцените, насколько эти результаты соответствуют ожиданиям и бизнес-целям.

Используйте полученные выводы для принятия обоснованных управленческих решений.

Например, если данные показывают увеличение спроса на определенный товар, вы можете решить увеличить его производство или рекламные усилия. Или, если данные показывают, что определенная категория товаров не пользуется популярностью, вы можете пересмотреть стратегию и исключить эту категорию или внести изменения в предложение.

Процесс анализа данных и отчетности на маркетплейсах является итеративным, что означает, что он требует постоянного обновления и корректировки.

Важно регулярно (ежедневно или еженедельно) обновлять данные и отчетность на маркетплейсах, чтобы быть в курсе последних изменений и тенденций.

Если результаты не соответствуют ожиданиям или целям, пересматривайте свою стратегию и корректируйте ее при необходимости. Используйте аналитические данные и отчетность для постоянного улучшения и оптимизации бизнеса на маркетплейсах.