Дивиденды — что это и с чем их едят

С момента когда недавно российские компании стали возвращаться к стабильной выплате дивидендов, о них только и говорят. Но неопытный инвестор или вообще те, кто только заинтересовался темой инвестиций, не совсем понимают о чем речь.

Дивиденды — это выплата части прибыли от компании, у которой вы купили акции.

А как инвестировать

Каждый год в России бьются рекорды по количеству новых инвесторов. Сказывается наверняка тот факт, что в большинстве развитых стран еще в 20 веке жители были активно вовлечены в инвестирование. Особенно в Америке.

В России же инвестиции всегда считались чем-то сложным, и больше подходящим бизнесменам. Но теперь в России почти каждый третий взрослый инвестирует.

Чтобы начать инвестировать, гражданину РФ от 18 лет всего-то нужно открыть брокерский счет.

Открываются они сейчас почти в каждом банке — Сбер, Тинькофф, ВТБ и тд, и отдельно у брокеров по типу Финам, БКС.

После открытия счета, можно его пополнить прямо как карточку, и в приложении или на сайте через браузер нажать «Купить» на странице понравившейся акции, облигации.

Перед этим действием, конечно, лучше изучить инвестиции в рамках бесплатного обучения у того же банка или брокера, где вы открыли счет. Обучение бесплатное есть почти у всех сейчас.

С инвестициями понятно, но причем тут дивиденды

Дело в том, что дивиденды — это прибыль по купленным вами акциям. А покупка, продажа акций как раз являются инвестициями, наравне с облигациями, фондами, драгметаллами, валютой и тд.

То есть, после того как откроете брокерский счет, вы можете купить акции и получать с них дивиденды.

Но, к сожалению, не все так просто.

Компании, которые выпустили акции в свободную торговлю на фондовом рынке, не обязаны платить дивиденды. А те, которые платят, обосновывают свое решение повышением привлекательности инвестиций в себя.

Да и сами владельцы и топ-менеджеры компаний владеют хорошим % акций от общего числа выпуска, поэтому выплата дивидендов всем на руку. Но не переживайте, искать дивидендные акции проще простого.

Сейчас практически все брокеры имеют приложения, в которых есть фильтры, настройки, каталоги, где сразу можно сделать сортировку или посмотреть готовые подборки дивидендных акций.

Но даже дивидендная компания, такая, к примеру как Сбер или Газпром, могут не платить дивиденды в какой-то момент. Например, обычно платят раз в год или чаще, но в 2022 отменяли выплаты.

Причины могут быть разными, но чаще – это отсутствие прибыли или обеспечение компании дополнительными средствами во избежание кризиса.

Решение принимает Совет директоров компании, с большим влиянием владельца контрольного пакета акций (50+1% от общего выпуска).

То есть, иногда дивиденды платят, иногда нет, и не все, а как зарабатывать

Инвестиции в дивидендные акции — это популярная стратегия инвестиций для пассивного дохода. Откладывать на старость как раз очень перспективно, если сформировать себе портфель таких акций.

В теории дивиденды и тот факт, что акции сами по себе дорожают — могут принести доход гораздо больший, чем облигации, пенсионные или любые другие вклады.

Важно не забывать, что дивиденды не гарантированы. Поэтому стоит разделять деньги на покупку акций от разных компаний.

Дополнительным разделением для грамотного инвестирования может быть покупка акций компаний из разных сфер экономики. То есть, к примеру, не просто купить акции трех компаний: Сбера, Тинькофф, Альфы, а акции компаний: Сбера, Газпрома, Fix Price.

Риски тут такие:

Страхования от АСВ (агентство по страхованию вкладов) нет;

Банкротство компании;

Обвал цен на акции какой-то компании или всего рынка;

Компания может отказаться от выплаты дивидендов совсем;

Защита от рисков простая, как уже написали выше — покупайте акции компаний из разных секторов экономики, с разными датами выплаты дивидендов.

Какие налоги нужно уплачивать

Налоги на дивиденды обычные, НДФЛ 13%. Иногда бывает меньше, когда часть прибыли компании получилась не только из бизнеса, но и от дивидендов от собственных вложений.

Но самое главное это то, что вам не нужно самим нагружать свою голову такой информацией. Налоги за вас оплачивает брокер, когда вы получаете дивиденды. Поэтому вам можно не беспокоиться об этом вопросе.

Что в итоге — стоит ли инвестировать в дивидендные акции

Конечно, стоит, если: вы в целом ищите альтернативу долгосрочным вкладам на 5-10 лет и более; вы планируете наращивать портфель для того, чтобы получать еще больше дивидендов; вы готовы к рискам, которые перечислены выше.

Также отметим, что в статье нет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Решение принимаете вы.

Поэтому для большего понимания рынка, нужно пройти хотя бы базовое обучение по фондовому рынку и инвестированию в целом.

Удачных вложений!