Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип solen.b
solen.b
Инвестиции

Дивиденды — что это и с чем их едят

С момента когда недавно российские компании стали возвращаться к стабильной выплате дивидендов, о них только и говорят. Но неопытный инвестор или вообще те, кто только заинтересовался темой инвестиций, не совсем понимают о чем речь.
45
Дивиденды — что это и с чем их едят
Иллюстрация: wirestock/freepik

Дивиденды — это выплата части прибыли от компании, у которой вы купили акции.

А как инвестировать

Каждый год в России бьются рекорды по количеству новых инвесторов. Сказывается наверняка тот факт, что в большинстве развитых стран еще в 20 веке жители были активно вовлечены в инвестирование. Особенно в Америке.

В России же инвестиции всегда считались чем-то сложным, и больше подходящим бизнесменам. Но теперь в России почти каждый третий взрослый инвестирует.

Чтобы начать инвестировать, гражданину РФ от 18 лет всего-то нужно открыть брокерский счет.

Открываются они сейчас почти в каждом банке — Сбер, Тинькофф, ВТБ и тд, и отдельно у брокеров по типу Финам, БКС.

После открытия счета, можно его пополнить прямо как карточку, и в приложении или на сайте через браузер нажать «Купить» на странице понравившейся акции, облигации.

Перед этим действием, конечно, лучше изучить инвестиции в рамках бесплатного обучения у того же банка или брокера, где вы открыли счет. Обучение бесплатное есть почти у всех сейчас.

С инвестициями понятно, но причем тут дивиденды

Дело в том, что дивиденды — это прибыль по купленным вами акциям. А покупка, продажа акций как раз являются инвестициями, наравне с облигациями, фондами, драгметаллами, валютой и тд.

То есть, после того как откроете брокерский счет, вы можете купить акции и получать с них дивиденды.

Но, к сожалению, не все так просто.

Компании, которые выпустили акции в свободную торговлю на фондовом рынке, не обязаны платить дивиденды. А те, которые платят, обосновывают свое решение повышением привлекательности инвестиций в себя.

Да и сами владельцы и топ-менеджеры компаний владеют хорошим % акций от общего числа выпуска, поэтому выплата дивидендов всем на руку. Но не переживайте, искать дивидендные акции проще простого.

Сейчас практически все брокеры имеют приложения, в которых есть фильтры, настройки, каталоги, где сразу можно сделать сортировку или посмотреть готовые подборки дивидендных акций.

Но даже дивидендная компания, такая, к примеру как Сбер или Газпром, могут не платить дивиденды в какой-то момент. Например, обычно платят раз в год или чаще, но в 2022 отменяли выплаты.

Причины могут быть разными, но чаще – это отсутствие прибыли или обеспечение компании дополнительными средствами во избежание кризиса.

Решение принимает Совет директоров компании, с большим влиянием владельца контрольного пакета акций (50+1% от общего выпуска).

То есть, иногда дивиденды платят, иногда нет, и не все, а как зарабатывать

Инвестиции в дивидендные акции — это популярная стратегия инвестиций для пассивного дохода. Откладывать на старость как раз очень перспективно, если сформировать себе портфель таких акций.

В теории дивиденды и тот факт, что акции сами по себе дорожают — могут принести доход гораздо больший, чем облигации, пенсионные или любые другие вклады.

Важно не забывать, что дивиденды не гарантированы. Поэтому стоит разделять деньги на покупку акций от разных компаний.

Дополнительным разделением для грамотного инвестирования может быть покупка акций компаний из разных сфер экономики. То есть, к примеру, не просто купить акции трех компаний: Сбера, Тинькофф, Альфы, а акции компаний: Сбера, Газпрома, Fix Price.

Риски тут такие:

  • Страхования от АСВ (агентство по страхованию вкладов) нет;

  • Банкротство компании;

  • Обвал цен на акции какой-то компании или всего рынка;

  • Компания может отказаться от выплаты дивидендов совсем;

Защита от рисков простая, как уже написали выше — покупайте акции компаний из разных секторов экономики, с разными датами выплаты дивидендов.

Какие налоги нужно уплачивать

Налоги на дивиденды обычные, НДФЛ 13%. Иногда бывает меньше, когда часть прибыли компании получилась не только из бизнеса, но и от дивидендов от собственных вложений.

Но самое главное это то, что вам не нужно самим нагружать свою голову такой информацией. Налоги за вас оплачивает брокер, когда вы получаете дивиденды. Поэтому вам можно не беспокоиться об этом вопросе.

Что в итоге — стоит ли инвестировать в дивидендные акции

Конечно, стоит, если: вы в целом ищите альтернативу долгосрочным вкладам на 5-10 лет и более; вы планируете наращивать портфель для того, чтобы получать еще больше дивидендов; вы готовы к рискам, которые перечислены выше.

Также отметим, что в статье нет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Решение принимаете вы.

Поэтому для большего понимания рынка, нужно пройти хотя бы базовое обучение по фондовому рынку и инвестированию в целом.

Удачных вложений!

solen.b

solen.b

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Бизнес-планирование

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу

    SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается в оценке сильных и слабых сторон бизнеса с учетом влияния внешних факторов. Анализ заключается в построении специальной матрицы, на основании которой формируются выводы и разрабатывается план действий.

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу
    78
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    33
    Логотип Владимир42
    Владимир42
    Интернет и IT

    Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

    Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.

    26
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    Отчетность в ПФР

    Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались

    С отменой формы СЗВ-М закончились ежеквартальные сверки Пенсионного фонда (нынешний СФР) с отчетом РСВ в части численности. При этом сверка РСВ и СЗВ-Стаж (заменена на ЕФС-1) останется. Почему возможны расхождения в численности между отчетами и что поясняем контролирующим органам.

    Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались
    21
    Логотип solen.b
    solen.b
    Инвестиции

    Дивиденды — что это и с чем их едят

    С момента когда недавно российские компании стали возвращаться к стабильной выплате дивидендов, о них только и говорят. Но неопытный инвестор или вообще те, кто только заинтересовался темой инвестиций, не совсем понимают о чем речь.

    Дивиденды — что это и с чем их едят
    45
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    ЭДО в кадровом учете

    Как оптимизировать работу отдела кадров

    Ежедневно через кадровую службу проходит большой объем документов. В потоке служебной и отчетной документации немудрено совершить ошибку или упустить что-то важное, а потом разбираться со штрафами. Расскажем, с помощью каких инструментов оптимизировать работу кадровика и не выйти за рамки закона.

    Как оптимизировать работу отдела кадров
    48
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Самозанятые

    ЭДО при работе с самозанятыми в 2023 году

    Часто выгодное сотрудничество с самозанятыми омрачается проблемой — получать от них нужные документы долго и сложно. Расскажем, как наладить ЭДО с самозанятыми, подробнее в статье.

    ЭДО при работе с самозанятыми в 2023 году
    59
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер

    С развитием технологий, а особенно — нейросетей, некоторые профессии находятся под угрозой исчезновения. Это относится и к бухгалтерам, чьи рутинные задачи постепенно автоматизируются с помощью машинных технологий. И хотя на специалистов по бухучёту по-прежнему существует большой спрос, иметь запасной вариант не помешает. Тем более, у бухгалтеров есть все навыки, чтобы легко перейти в модную и хорошо оплачиваемую профессию — аналитик данных.

    Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер
    1
    74
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Ликвидация бизнеса

    Как ликвидировать организацию: основания, порядок, сроки и этапы ликвидации юридического лица

    По ряду причин бизнес может закрыться. И правильно завершить все дела можно только при помощи ликвидации юридического лица, проведенной согласно всем нормам действующих законов. Течение процедуры в том числе зависит от организационно-правовой формы компании, которая вступает в нее. Однако этапы ликвидации для организаций разной ОПФ в целом одинаковы.

    48
    Читать еще