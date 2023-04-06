Дневник Хаотика

Эти «замашки Консерваторов» явно и 100 миллионов процентов не мое. Да еще и с ограничением сроков, да еще и ритм с чек-листами, никакого ассортимента целей и занятий...

Плотный режим с января по март, теперь уже апрель: годовая отчетность, плавно переходящая в квартальную, припудривается годовыми проверками налоговой. Все ритмы жизни и все дни подчинены только одной цели — сдать отчеты заранее.



Как я справляюсь и самое удивительное, почему моя свободолюбивая натура Хаотика не бунтует перед таким инородным для меня режимом Консерватора? Задумалась...

Значит Хаотик, может принимать режим Консерватора и даже не в мини-тестовых режимах? А может это все отговорки: я Хаотик и поэтому все везде в хаосе (не в бардаке)? Но поразмышляв немного я поняла — у меня хаотизм присутствует и в таком вот периоде. Даже этот большой период «ритма Консерватора», длящийся практически 4 месяца-он является частью моей вселенной Хаотика.

Я бы точно не справилась, если бы полностью приняла стратегию Консерваторов ,основанную на армейской стратегии «НАДО». Всеми моими процессами управляет стратегия Хаотика, основанная на «ХОЧУ». Да...у этого периода есть «ХОЧУ». И оно основано на моей мечте. Не на цели! Цель лишь часть мечты. А мечта простая, сложная и бесконечно большая. Я хочу организовать учет так, чтобы была супер-эффективность на больших объемах и небольшом количестве персонала. Мне легче переживать период отчетности, воспринимая его как экзамен, или тест, как тренажер моих действий ведущих к моей мечте. С каждым годовым, квартальным отчетом я понимаю, что прогресс есть. И большой! Меня это очень мотивирует. Готовя отчетность я не воспринимаю это как тяжкий труд. Это для меня движение к мечте. Получается, что мое мышление Хаотика не бунтует от такой вот нагрузки «человек-машина». Я не просто человек-машина внутри процесса...я тот кто строит эту Вселенную из машин и управляет ей. Объем и сложность-то что надо для нормального функционирования мышления Хаотика соблюдается.

Сроки...В отчетности есть сроки, которые установлены Налоговой. Это практически посягательство на мою личную свободу. Хаотик не любит установленных сроков. Его свободолюбивая натура не терпит ограниченности и оков планов. Но...Я нашла свой вариант. Я устанавливаю СВОИ сроки. И игра становится намного интереснее. Сроки сдвигаются на «заранее». В эту игру включается вся команда. И это уже не сроки, установленные кем-то. Это сроки, которые становятся тем что установила я сама, и это становится вызовом. Игрой, которую придумала я, а не кто-то. Т.е. не мной управляют, а я управляю сроками. А азарт сдать заранее придает мотивации и игривости, а работа в команде это еще усиливает. Переламывая и затирая мысли о работе — нет это уже моя игра!

Ритуалы. Можно назвать их как угодно. Таблицы маленьких шагов, чек-листы и т.д... Увы и Ах! Это из мира Консерваторов и от этого никак не уйти. Я называю это «Королевским временем». Это время, которое всегда выделено, всегда в один и тот же отрезок дня. И даже если мир будет рушиться, это время я держу как крепость. Королевское время на цель. Да оно составляет в жестком режиме буквально 2 часа. Остальной промежуток дня не ставится на такую жесткость. Тут срабатывает мой свободолюбивый Хаотик. 2 часа я выдержу, но на большее я не способна. Самое удивительное что по факту — весь день работает в режиме действий по отчетности. Но вот сознательно я выделяю только 2 часа. А дальше свобода Хаотикам! И да...тут есть хитрость. Хаотик не чувствуя оков планов сделает в 300 раз больше. А Королевское время просто устанавливает правильный ритм, настрой, загружает мозг правильной целью, не дает Хаотику улететь в другие дали...в режиме без «насилия над собой».

ДеХвостинг. В этом режиме Хвосты приобретают особый окрас «фиолетовый в крапинку»)))) Делая маленькие перерывы между блоками задач — я занимаюсь своими хвостами. И в этом периоде они выступают не как «недоделки». А являются некими представителями прошлой жизни (вне периода отчетов). Интересно погружаться на несколько минут в выполнение хвостов. Такое ощущение, что они образовались и были созданы совершенно другим человеком. Я рассматриваю их, иногда удивляюсь их совершенно другой сущности — у них другие ритмы, другие составляющие. Любопытно делать быстрые трансформеры: немного модернизировать их и вставлять выполнение в существующую реальность. Этакие хвосты-минутки...представители моих других вселенных и матриц планов их других параллельностей.

Сферы жизненного баланса. Удивительный парадокс. В период сильной загруженности работой начинают вставать в стоп те сферы, которые являются источниками энергии: спорт, сон, дом. Мозгами все понимаю. Но именно в такие периоды загрузки работой останавливается все. И тут я пока бессильна. Но...Но я выбираю простые действия, которые я точно смогу сделать. Особенно «заходит» расхламление. Это то что можно делать в перерывах и то что особо не загружает мыслями и так перегретый и раскаленный мозг. Единственное правило — объекты для расхламления должны быть на расстоянии вытянутой руки. Отлично срабатывает метод «одной коробки». Так расхламление приобретает свою новую сущность — оно становится медитацией в маленьких переменках. Сочетание горячего периода отчетов и маленьких переменок расхламлений-медитаций. «Пламя и лед» Расхламление наполняется других функционалом — остудить и замедлится. Так что-это практически жизненно необходимое упражнение! А не просто надо)))



Кстати. Все расхламление делится на 2 части:



1 — убрать лишнее



2 — убрать ненужное

Эх! обожаю игру формулировок слов! Так вот...Лишнее «здесь и сейчас» или ненужное «здесь и сейчас» ОНО лишнее на сегодня или ненужное вообще. Лишнее я как правило откладываю в сторону (типа на потом, вдруг пригодится). А ненужное выкидываю. В период расхламлений «пламя и лед» такой выбор дается значительно проще. Почему-то мозг (видимо в состоянии нагрузки) решения принимает быстрее и эффективнее — удалить или отложить.

Информация. Если честно, то когда мозг кипит от чтения изменений и законов, когда твоя настольная книга налоговый кодекс...то любая лишняя информация откладывается в сторону. Она просто отскакивает от восприятия. Но в эту пору годовых отчетов я рядом с кроватью держу книгу. Читаю перед сном буквально пол часика или часик. Это ноухау этого периода отчетности. Переключение мыслей книгой. Маленький островок хаотичности. Против ветра...окунать себя в совершенно другую среду мыслей. Так я засыпаю не с мыслью о предстоящих делах, а с мыслями о том что прочитала.