Все грани прибыли

Прибыль, как известно, это результат работы бизнеса. С понятием прибыли тесно связано понятие рентабельности, т.е. отношение прибыли к выручке (например, рентабельность по чистой прибыли). Какие виды прибыли существуют и о чем они говорят, рассмотрим в настоящей статье.

В финансовом обиходе используют следующие виды прибыли: маржинальная, валовая, операционная (она же – прибыль от продаж), EBITDA (прибыль до процентов, налога на прибыль и амортизации основных средств и нематериальных активов), прибыль до налога на прибыль и чистая прибыль. Одинаковая прибыль может быть у компании с выручкой миллиард и у компании с выручкой миллион. А что можно сказать, если сравнить две компании с одинаковой выручкой и с одинаковой чистой прибылью, но у одной компании валовая прибыль миллиард, а у другой – миллион? Какая из этих компаний «лучше»?

Идём по порядку.

После выручки от основной (операционной) деятельности в отчёте о финансовых результатах всегда фигурирует себестоимость. Себестоимость состоит их прямых переменных и прямых постоянных расходов. Переменные (условно-переменные) расходы изменяются в зависимости от объёма выпущенной продукции. Например, стоимость деталей относится к переменным расходам в производстве автотранспорта. Разница между выручкой и прямыми расходами называется маржинальной прибылью. При добавлении в расчёт условно-постоянных расходов, получим валовую прибыль.

Деление расходов на переменные и постоянные нужно для того, чтобы определить точку безубыточности – такой объём продукции, при котором маржинальная прибыль будет равна сумме постоянных расходов. Считается, что точка безубыточности – это минимально требуемый объём производства, ниже которого каждый рубль выручки будет безусловно порождать убыток (точку безубыточности лучше представлять не в денежных, а в натуральных показателях). Если отсутствует возможность реализовать продукцию в объёме, превышающем точку безубыточности, то производство лучше приостановить или минимизировать на время снижения спроса.

В бухгалтерском учёте прямые производственные расходы учитываются на 20 счёте, причём переменные, как правило, формируются непосредственно на 20 счёте с разбивкой по видам продукции, по мере списания ресурсов в производство. Постоянные производственные расходы также могут учитываться на 20 счёте, либо первоначально формируются преимущественно на 25 счёте, и списываются на 20 счёт на основании какой-либо базы распределения в зависимости от учётной политики предприятия (например, пропорционально переменным расходам). К постоянным производственным расходам может относиться, например, зарплата рабочих обслуживающих производств. Если в учёте формируются остатки незавершённого производства (запасы), то определить, сколько в реализованной продукции «сидит» элементов затрат (материалов, оплаты труда, амортизации и т.д.) можно только расчётным путём.

Из валовой прибыли вычтем управленческие или общехозяйственные расходы (счёт 26) и коммерческие расходы или расходы на продажу (счёт 44), чтобы получить операционную прибыль (она же – прибыль от продаж). Эти расходы не формируют остатков на балансе по статье «Запасы», так как практически не зависят от объёма производства (например, зарплата административного персонала или аренда офиса). Операционная прибыль показывает, насколько рентабельна основная производственная деятельность компании с учётом как прямых производственных, так и накладных расходов. Если при одной и той же выручке и чистой прибыли одна компания имеет более высокую рентабельность по операционной прибыли, чем вторая компания, то она, безусловно, более привлекательна для инвестиций. Если к операционной прибыли прибавить амортизацию, которую до этого включили в производственные, управленческие и коммерческие расходы, то получим показатель EBITDA – основной показатель, характеризующий бизнес. Влияние амортизации в этом показателе исключают, потому что амортизация может искажать оценку бизнеса, т.к. её размер зависит исключительно от первоначальной стоимости основных средств, а не от эффективности их использования. EBITDA показывает, сколько денег основной бизнес способен принести инвесторам (как собственникам, так и заимодавцам).

Добавление прочих (внереализационных) доходов и расходов, процентов к получению и уплате даёт прибыль до налогообложения и (после налога на прибыль) чистую прибыль. Чистая прибыль может быть распределена в форме дивидендов собственникам бизнеса, а может остаться в компании, и тогда она служит источником развития, так как увеличивает собственный капитал.

С точки зрения баланса, собственный капитал равен разнице между активами и обязательствами. Соответственно, увеличение собственного капитала автоматически означает увеличение активов или снижение обязательств. В первом случае речь может идти о расширении бизнеса (увеличение дополнительных запасов, приобретение основных средств, рост дебиторской задолженности в связи с ростом выручки); во втором случае – повышается надёжность компании, т.к. снижаются её обязательства (а значит, и риски).

Как видим, по мере движения от выручки к чистой прибыли, прибыль на разных этапах позволяет осветить бизнес с разных сторон. Так, существенная чистая прибыль при незначительной валовой прибыли может образоваться за счёт процентов к получению или внереализационных доходов от разовой продажи какого-либо актива, и это может быть хуже, чем умеренная рентабельность по чистой прибыли при значительной валовой прибыли.

Но к сравнению предприятий по этим показателям надо подходить с осторожностью, так как зачастую в прочие доходы и расходы отчёта о финансовых результатах могут включать доходы и расходы, тесно связанные с операционной деятельностью (например, налог на имущество или изменение оценочных обязательств по предстоящей ликвидации вредных производств). Также искажать картину может амортизация, если она не исключена из расчёта прибыли. Например, операционная прибыль новой и старой гостиницы может быть одинаковой, но иметь совершенно разное содержание: для новой гостиницы основной статьёй расходов будет «неденежная» амортизация, а для старой – расходы на ремонт и обслуживание. Соответственно, при одинаковых показателях прибыли и цене инвестору выгоднее вложиться в бизнес с новой гостиницей, так как эти инвестиции вернутся быстрее.