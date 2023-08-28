Как управлять финансами бизнеса с помощью фондов? Или как собственнику накопить себе на дивиденды

Планирование с использованием фондов — самый простой способ управления финансами. Фонды помогают предпринимателю понять, сколько денег можно забрать из оборота и потратить, а сколько нужно отложить, чтобы избежать кассового разрыва, когда расходов больше, чем доходов.

Что такое фонды?

Это разные «кошельки» на нужды бизнеса. Например, налоги, зарплату, аренду офиса, масштабирование.

Фонды помогают предпринимателю понять, сколько денег можно забрать из оборота и потратить, а сколько нужно отложить, чтобы избежать кассового разрыва, когда расходов больше, чем доходов.

Какой процент от поступлений отчислять в фонд?

Фонды формируются не из выручки компании, а из чистой прибыли. Чтобы понять, какой её процент содержится в выручке, посчитайте рентабельность чистой прибыли по формуле: Рентабельность = Чистая прибыль / Выручка × 100%.

Пример:

За месяц компания заработала 5 миллионов рублей, из них чистая прибыль — 1 миллион рублей.

Значит, рентабельность: 1 000 000 / 5 000 000 х 100% = 20% — такой процент от поступлений можно распределять по фондам в зависимости от выбранных «копилок».

Как понять, какие фонды заводить?

Проанализируйте движение денег в течение квартала или года. Так вы поймёте, на какие расходы обычно идут деньги со счёта компании.

Рекомендуем сформировать 5 фондов:

❶ Резервы — подушка безопасности, должно хватить на 3-6 месяцев без выручки.

❷ Дивиденды — вознаграждение за работу владельца бизнеса или акционера.

❸ Развитие — обучение команды, внедрение новых технологий.

❹ Операционная деятельность: расходы на производство, зарплату, аренду.

❺ Налоги — рекомендуем сделать отдельным фондом, если вы на УСН, достаточно откладывать 7%.

ФОРМУЛА: ДОХОДЫ — ПРИБЫЛЬ= РАСХОДЫ Доходы — это деньги, которые пришли в компанию за определенный период времени. Значит, на такую сумму было продано товаров или оказано услуг. Прибыль — это деньги, которые остаются у собственника бизнеса в виде дивидендов. Либо которые он направляет на развитие другого проекта или открытие нового офиса.⠀ Расходы — деньги, которые нужны компании, чтобы качественно осуществлять свою деятельность: аренда, зп сотрудникам, налоги, реклама.

Вот три простых шага, как накопить на дивиденды:

заведите себе отдельный ФОНД (расчетный счет) для дивидендов. Важно, чтобы туда было легко перечислить деньги, но тяжело их забрать. Иначе будет соблазн каждый раз брать оттуда на что-то очень нужное для компании.

поручите бухгалтеру, чтобы он раз в неделю переводил на этот счет по одному проценту с общей суммы поступлений. Например, за неделю на счет компании за услуги поступило 100 000 ₽, на дивиденды перечисляем 1 000 ₽.

увеличьте со временем этот процент, пока сумма дивидендов (фонд учредителя) вас не устроит.

В малом и среднем бизнесе учредитель часто еще, по совместительству, и директор. Не забывайте, что директор должен получать заработную плату наравне с остальными сотрудниками. Дивиденды и зп — это две большие разницы, не путайте.

Где заводить фонды?

В банковском приложении. По сути, фонды — это те же счета, которые вы открываете в мобильном банке под свои нужны.

Например, счёт для путешествий, счёт для подарков. Их вы пополняете с поступлений на личную карту, а фонды пополняются с поступлений на расчётный счёт компании.

Формирование фондов является одним из инструментов успешного финансового планирования в компании.

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