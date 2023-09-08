Как компания чуть не потеряла 19,4 млн ₽ на налогах от продажи имущества. Личный кейс

Кейсы по оптимизации налогов и бухучета. О том, как вычислили недобросовестного бухгалтера и сэкономили стоматологии 2,8 млн ₽. И о многом другом...

Многие компании в кризис начинают сокращать расходы: режут бюджеты на рекламу, увольняют сотрудников, отказываются от покупки нового оборудования. Но гораздо больше денег можно высвободить, если оптимизировать налоги и взыскать давние долги контрагентов.

Меня зовут Алина Шереметьева, я директор консалтинговой компании «Батискаф». В кейсах расскажу, как мои клиенты экономят на налогах миллионы, без риска переходят на белые зарплаты и по-хорошему возвращают дебиторку.

Вычислили недобросовестного бухгалтера и сэкономили стоматологии 2,8 млн ₽ в год

Что случилось. Бухгалтерию в стоматологии вел частник — на дому в собственной программе. Он утверждал, что клинике выгодно работать по УСН «Доходы». Собственник уже и сам начал догадываться, что платит слишком большие налоги, а использовать этот налоговый режим на руку только самому бухгалтеру. Работы минимум — умножаешь доходы на 6%, вычитаешь страховые взносы и готово.

Владелец стоматологической клиники обратился в «Батискаф», когда начал пересматривать бизнес-процессы перед расширением компании. При передаче нам дел бухгалтер отказался отдавать выгрузку 1С.

Что сделали. Взаимодействие со стоматологией полностью выстроили онлайн:

Провели несколько консультаций с собственником бизнеса. Обсудили планы на будущее, чтобы оптимизировать налоги с учетом дальнейшего развития бизнеса.

Восстановили бухгалтерский учет за текущий год.

Взяли на себя кадровый учет — в клинике 27 сотрудников.

Подобрали самую выгодную систему налогообложения с учетом отрасли и региона.

А еще бесплатно настроили выгрузку выручки из CRM-системы в 1С клиента. Если раньше бухгалтер разносил данные вручную и требовал за это дополнительное вознаграждение, то теперь процесс происходит автоматически.

Что в результате. Сейчас клиника вообще не платит налог на прибыль и тем самым экономит 700 000 ₽ в квартал. Мы продолжаем вести бухгалтерский и кадровый учет с начислением заработной платы.

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В 3,5 раза сократили штат бухгалтеров и на 30% уменьшили налоги производственной компании

Что случилось. Компания производит и продает в розницу полуфабрикаты. Продукция востребованная, но бизнес работал в ноль — все, что зарабатывали, тратили на текущие расходы. Средств на развитие и дивиденды не было, а кредиты никто не давал. Компания казалась банкам убыточной из-за «каши» в учете, хотя бухгалтерию предприятия вели целых семь сотрудников.

Что сделали. Провели бухгалтерский и налоговый аудит, проанализировали операции и кадровый состав компании. Разработали законную схему оптимизации налогов. Рекомендовали сократить количество бухгалтеров до двух и перейти на более современное программное обеспечение.

Что в результате. Компания сменила систему налогообложения и получила налоговые льготы — это позволило сократить налоги на 30%.

Современное ПО заменило пять бухгалтеров. Оставшиеся два сотрудника не только успевают вести учет, но и делают это без ошибок и путаницы. Экономия на ФОТ составила 300 000 ₽ в месяц, или 3,6 млн ₽ в год.

В документации все четко и прозрачно. Грамотный финансовый учет помогает планировать объемы производства и продаж так, чтобы получать стабильную прибыль. Банк дал кредит, и у компании появилась возможность выйти со своей продукцией на новый рынок сбыта — в крупные торговые сети.

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Сэкономили компании 19,4 млн ₽ на налогах с продажи завода

Что случилось. У собственника было два бизнеса:

Одно ООО под сдачу в аренду коммерческой недвижимости. Система налогообложения — УСН 15%. Компания фактически не работала, но на ее балансе стояло дорогое имущество, за которое приходилось ежегодно платить большие налоги.

Несколько ООО под розничные магазины, тоже на УСН 15%.

Собственник собирался продать завод с баланса первого ООО за 70 млн ₽. Но при УСН 15% он бы заплатил очень большие налоги — 10,5 млн ₽ с продажи и 8,9 млн ₽ с дивидендов.

Что сделали. Провели консультацию, финансовый анализ и аудит деятельности. Придумали, как сэкономить 100% на налогах с продажи завода за счет льгот.

А для розничных магазинов подобрали выгодную систему налогообложения, предложили изменить форму собственности бизнеса и сократить количество компаний.

Что в результате. Клиент получил законную возможность не платить налоги с продажи имущества и сэкономил на сделке 19,4 млн ₽.

Поскольку компаний под розничные магазины стало меньше, то и затраты на штатных бухгалтеров сократились. При этом клиент теперь ежегодно экономит на налогах еще 2,5 млн ₽.

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Перевели работников строительной компании на легальное положение и сохранили бизнесу прибыль

Что случилось. Компания 10 лет занималась кровельными и фасадными работами. Как это часто бывает в строительном бизнесе, клиент считал, что если работать по правилам, то нужно платить огромные налоги, но тогда он будет в минусе. Поэтому в штате были оформлены пара сотрудников, а остальные 150 человек работали неофициально. Заказчики рассчитывались наличкой.

Но тут на компанию обратила внимание налоговая. Перед собственником встал вопрос — что делать, чтобы не попасть на многомиллионные доначисления, штрафы и уголовное дело за неуплату налогов.

Что сделали. Изучили деятельность группы компаний, учет и характер операций. Подсказали, как лучше узаконить отношения с подрядчиками-физлицами. Разработали сложную, но абсолютно законную схему оптимизации налогов. Все рекомендации соответствовали 115-ФЗ.

Что в результате. Клиент получил подробную и понятную инструкцию: какие сделки по какой компании проводить и как оформить работников, чтобы платить минимальные налоги. Узнал, как правильно учитывать и оформлять расходы. С нашей инструкцией клиент пошел к своему бухгалтеру и реализовал все этапы.

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За полгода помогли компании взыскать 80% дебиторской задолженности без суда

Что случилось. Компания по продаже запчастей для спецтехники в конце года обнаружила, что многие покупатели получили груз, но не оплатили его. Образовался кассовый разрыв. Долгие мирные переговоры собственника компании с контрагентами ни к чему не привели.

Что сделали. Изучили должников: кто, сколько и по каким договорам должен. Проанализировали условия поставок, оплат и начисления штрафных санкций. Проделали необходимую юридическую работу по истребованию задолженности: рассчитали пеню, составили досудебные претензии, связались с должниками, подали иски.

Результат. Уже через полгода 80% дебиторской задолженности было погашено, причем в досудебном порядке. Собственник практически не участвовал в этом процессе, а спокойно занимался своим бизнесом.