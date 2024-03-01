Как избежать налоговых рисков и правильно подготовиться к сдаче отчетности 2024. Советы эксперта

Что такое инициативный аудит?

Инициативный аудит – добровольная проверка, которую по собственной инициативе проводит руководство предприятия. Она не регулируется законами Российской Федерации: если её не проводить, компании не грозят штрафы и санкции. Добровольная экспертиза подразумевает бухгалтерскую, налоговую или другие проверки. Основная задача – подтвердить достоверность сведений о фактической деятельности компании, соответствие нормам аудита бухгалтерской отчётности. Результаты инициативной проверки помогают составить план развития организации, увеличить доходы, наладить эффективную работу её подразделений.

Проводить добровольную экспертизу должны независимые эксперты, чтобы результаты были объективными, честными. Для продуктивной работы любой организации нужно, чтобы в ходе проверки были выявлены все ошибки, недочёты, общее финансово-экономическое состояние. Этой информацией нужно рационально воспользоваться руководству или собственнику бизнеса.

В чем отличия от обязательного аудита?

Главное отличие инициативного аудита от обязательного заключается в добровольности процедур. Это дает возможность гибко выбирать направления проверок. Например, если новый руководитель хочет получить полные и объективные данные о состоянии дел в компании, он может заказать полноценный аудит по всем направлениям. После этого, по мере необходимости, можно привлекать аудиторов для проверки бухгалтерского учета, правильности формирования первичных документов, для других задач.

За нарушения, выявленные в ходе инициативной проверки, предприятию и должностным лицам не грозит штраф. Заключение специалистов передается заказчику, а не направляется в надзорные органы. Это дает возможность устранить недостатки, восстановить учет, привести в соответствие документы и сведения. Эти услуги также можно заказать в аудиторской компании.

Зачем нужен аудит бухгалтерского и финансового учета в компании

В современном мире бизнеса аудит бухгалтерского и финансового учета является неотъемлемой частью успешного функционирования компании. Это процесс, предназначенный для того, чтобы убедиться, что финансовая информация, представленная в бухгалтерской отчетности, является точной и полной.

Основные причины, по которым необходим аудит:

1. Контроль за точностью информации

Аудит помогает убедиться, что финансовые данные, представленные в бухгалтерской отчетности, являются точными и соответствуют действующим стандартам и законодательству. Это важно для поддержания доверия со стороны инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон.

2. Выявление возможных ошибок и нарушений

Аудит также помогает обнаружить возможные ошибки и нарушения в бухгалтерском и финансовом учете. Это позволяет своевременно исправить проблемы и избежать возможных негативных последствий, таких как штрафы, судебные разбирательства и потеря доверия со стороны клиентов и партнеров.

3. Подтверждение достоверности финансовой отчетности

Аудит является гарантией того, что финансовая отчетность компании соответствует всем требованиям и стандартам. Это особенно важно для компаний, акции которых обращаются на бирже, поскольку инвесторы и регуляторы ожидают, что отчетность будет полной, точной и прозрачной.

4. Повышение эффективности управления компанией

Аудит может помочь выявить области, в которых компания может улучшить свою работу. Например, можно выявить неэффективные расходы или неиспользованные возможности для оптимизации налогообложения. В результате компания сможет принимать более обоснованные решения и улучшить свою эффективность.

5. Улучшение репутации компании

Прохождение аудита подтверждает высокий уровень корпоративного управления и контроля в компании. Это может способствовать улучшению репутации компании и повышению доверия со стороны потенциальных инвесторов и партнеров.

6. Защита от мошенничества

Аудит служит инструментом предотвращения мошенничества и злоупотреблений в бухгалтерском учете. Профессиональный аудитор обладает опытом и знаниями, которые позволяют ему выявить возможные случаи мошенничества и предпринять меры по их предотвращению.

7. Соответствие законодательным требованиям

Во многих странах существуют законодательные требования относительно проведения аудита. Компании, не прошедшие аудит, могут столкнуться с серьезными штрафами и негативными последствиями для своей репутации.

Инициативный аудит — это панацея?

Сегодня, благодаря цифровизации процессов, компании находятся под пристальным вниманием налоговой службы. Не удивительно, что собственники и руководители бизнеса ищут пути нивелирования рисков. Является ли инициативный аудит той самой панацеей?

Панацей — нет, а вот необходимой профилактикой — да. Мы живём в такой динамичной среде, в том числе законодательной, что нужно иметь дорогостоящий штат консультантов, чтобы успевать отслеживать и внедрять все изменения. Регулярный аудит помогает держать руку на пульсе своей компании и своевременно предпринимать необходимые меры.

Инициативный аудит — это дорого и неэффективно?

Мы сейчас говорим не о классической аудиторской проверке, стоимость которой, как правило, очень значительная. Инициативный аудит чем-то напоминает собственную службу внутреннего контроля, которая проверит все или выборочные блоки и даст свои заключение и предложения. Такое заключение необязательно к предъявлению куда-либо. Его цена дешевле обязательной аудиторской проверки, и точно экономически выгодней содержания штата специалистов.

С чего надо начать предпринимателю?

Инициативный аудит может быть разовым, а может быть регулярным. В первом случае можно запросить любой период проверки (это может быть и год, и два и даже три), любой участок (отдельно только бухучёт, или расчёт заработной платы, налоговый учёт, даже охрана труда), и провести проверку раз в год, например. Или можно на регулярной основе (раз в квартал) осуществлять контроль перед отправкой налоговой отчётности. В таком варианте аудит — это и подспорье главбуху и целые нервы руководителя.

А давно ли вы проверяли свою бухгалтерский учет?