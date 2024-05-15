Как один бизнес снизил налоги в 11 раз и еще четыре кейса законной оптимизации

Компания работает в ноль и владелец сидит без дохода, бухгалтер постоянно косячит, а ФНС доначислила миллионы из-за сомнительной налоговой схемы? Кажется, что легче закрыть фирму, чем постоянно латать финансовые дыры. На самом деле в большинстве случаев можно не только решить проблему с деньгами, но и найти ресурсы на развитие бизнеса.

Меня зовут Алина Шереметьева, я директор консалтинговой компании «Батискаф». Сейчас расскажу о том, как одни наши клиенты вышли с нуля на 12 млн рублей прибыли в год, другие стали платить в 11 раз меньше налогов, а третьи сократили расходы на 30%.

Вывели IT-компанию с нулевой прибыли на 1 млн ₽ в месяц

Что случилось. К нам обратился владелец IT-компании с задачей оптимизировать налоги, потому что на их уплату уходила практически вся прибыль. Фирма работала на УСН «Доходы» со ставкой 6%, так посоветовал бухгалтер. На самом деле быть УСН 6% выгодно только самому бухгалтеру — работы для него на этой системе налогообложения было минимум.

Что сделали. Мы изучили деятельность и операции клиента, налоговый учет. Оказалось, что компания не пользовалась ни одной налоговой льготой, которые положены айтишникам. Чтобы исправить ситуацию, мы сначала отправили заявление в Минцифры — через месяц IT-компания получила аккредитацию, как разработчик ПО.

После этого:

Перевели компанию с УСН «Доходы» на ОСНО и тем самым снизили налог на прибыль вдвое — с 6% до 3%. Это льготная ставка для IT-компаний на общей системе налогообложения вместо обычных 20% для предприятий на ОСНО.

Снизили ставку страховых взносов за сотрудников — с 30% до 7,6%. Если раньше с каждой зарплаты в 200 тыс ₽ компания платила 60 тыс ₽ взносов, то теперь эта сумма уменьшилась до 15,2 тыс ₽.

Освободили продажу лицензионного ПО, которое разрабатывает компания, от НДС. Под эту льготу попало 80% деятельности фирмы. Расчеты показали, что платить НДС по остальным сделкам будет выгоднее, чем оставаться на УСН.

Результат. Предприниматель начал экономить на налогах 12 млн ₽ ежегодно. А с 2022 года он сможет получить полное освобождение от налога на прибыль — ставка 0% для IT-компаний будет действовать до 31 декабря 2024 года. Это высвободит еще больше денег на дивиденды и развитие компании.

От грамотного бухгалтера, оказывается, может зависеть ваш личный доход. Эта услуга — оптимизация налогов — стоит своих денег и окупается на 100%. Владелец IT-компании

Перевели компанию на агентскую схему по ВЭД и сэкономили клиенту 18,2 млн ₽ на НДС ежегодно

Что случилось. Компания занимается ВЭД — помогает людям покупать товары на аукционах и в интернет-магазинах в Японии: от автозапчастей и лодочных моторов до гитар и фотоаппаратов. Владелец сменил несколько штатных бухгалтеров, но ни один из них не подошел — все оказались некомпетентны в ВЭД. Клиент решил попробовать аутсорс и пришел к нам.

Что сделали. Первым делом перенесли учет из старой программы 1C 7.7 в нашу лицензированную программу 1С 8.3. Нашли ошибки, сдали корректировки по НДС и по налогу на прибыль в сторону уменьшения.

Потом стали думать, как уменьшить налоги. Клиент работал на ОСНО и у него постоянно не хватало денег: было много авансовых платежей, он платил огромные налоги — налог на прибыль и НДС со всех сумм, полученных на счет от клиентов. Возмещать налог получалось, только когда груз приходил в РФ. На счета компании приходили сотни миллионов, и предприниматель не мог перейти на УСН, где доход ограничен 200 млн ₽ в месяц.

Мы перевели компанию на агентскую схему. По документам клиент перестал быть продавцом и начал выполнять функции посредника между японскими фирмами и покупателями из России. Теперь он, как агент, оказывает услуги по сбору денежных средств от покупателей в России, растаможке и транспортировке грузов по России. За это компания получает агентское вознаграждение — до 2,5 млн ₽ в месяц, или 30 млн ₽ в год. Все остальные деньги, которые поступают на счет фирмы, проходят как компенсация расходов и налогом не облагаются. Так мы смогли поменять систему налогообложения с ОСНО на УСН.

Что в результате. Если раньше клиент отдавал в бюджет ежеквартально около 5 млн ₽ НДС и налог на прибыль, то с нами стал платить в 11 раз меньше, всего 450 000 ₽ — это 6% с 7 500 000 ₽ вознаграждения за три месяца.

Чистая прибыль выросла вдвое. Кстати, раньше из-за ошибок бухгалтеров компания постоянно платила бешеные штрафы за нарушение валютного контроля. Теперь вообще не платит. Вся работа перешла в онлайн-формат, компания даже отказалась от офлайн-офиса и сэкономила еще и на аренде. Клиент оперативно взаимодействует с нашими сотрудниками так, как ему удобно в данный момент: в мессенджере, по телефону или электронной почте.

Помогли владелице салонов красоты увеличить личный доход с 400 тыс ₽ до 600 тыс ₽ в месяц

Что случилось. Владелица двух салонов красоты пришла к нам с таким запросом: «Все хорошо, но чувствую, что салоны могут приносить больше дивидендов, чем сейчас. Мой личный доход от бизнеса — 400 000 ₽ в месяц. Может, открыть еще один салон, чтобы увеличить прибыль?».

Что сделали. Мы разработали и внедрили в компанию клиента финансовый учет. Проанализировали деятельность и структуру доходов и расходов, рассчитали рентабельность, «прожиточный минимум» компании. Обнаружили несколько «узких» мест: например каждый месяц салоны заказывали расходники в одном и том же объеме, а после инвентаризации выяснилось, что на складе просто залежи неизрасходованного сырья.

Результат. После того, как владелица внедрила новые принципы работы со счетами на оплату, ее личный доход уже через три месяца увеличился до 600 000 ₽ в месяц — даже не пришлось открывать новый салон.

Оба салона сократили расходы на 30% в месяц. Предприниматель поняла, у каких продуктов самая высокая рентабельность, и сфокусировалась на них — выручка значительно выросла. Теперь клиентка ежемесячно откладывает часть прибыли, чтобы открыть третий салон без кредитов.

Не обязательно масштабировать бизнес, если не хватает дохода. Нужно работать с издержками, поставщиками, сотрудниками и остатками! И доход может значительно увеличится. Теперь формируем фонд на расширение, и в планах открытие нового салона — без привлечения заемных средств. Владелица салонов красоты

Поборолись с ФНС и снизили для клиента сумму недоимки по налогам с 25 до 8 млн ₽

Что случилось. Группа компаний оптом продает медицинское оборудование через участие в торгах. Первое время все шло хорошо, бизнес рос и развивался. Через три года пришла с проверкой ФНС и начала доказывать, что бизнес фиктивно раздроблен ради экономии на налогах. Все пять компаний на УСН налоговая хотела признать одним юрлицом и пересчитать доход по ОСНО, а затем начислить НДС 20%, налог на прибыль 20%, штрафы и пени. Сумма недоимки составила бы 25 млн ₽.

Что сделали. Мы досконально изучили деятельность и документы группы компаний: от Устава до заявлений на отпуск сотрудников. Проанализировали договоры, взаиморасчеты между компаниями, состав персонала. Собрали и предъявили налоговой доказательства честного ведения бизнеса: компании были зарегистрированы по разным адресам, у каждой фирмы были свои сотрудники и т.д.

Результат. Сумма недоимки уменьшилась в 3 раза, а клиент с нашей помощью «пересобрал» бизнес так, что у налоговой больше не возникает вопросов.

Если бы я заказал проверку на признаки фиктивного дробления хотя бы через год после открытия бизнеса — всего этого бы не было. А еще, если вас прижали — идите и договаривайтесь с налоговой. Главное знать, как и что изменить в учете. Директор группы компаний по продаже медоборудования

Проверили договор фабрики с китайским поставщиком и сэкономили клиенту 500 000 ₽

Что случилось. Многие клиенты думают, что бухгалтеру на аутсорсе плевать на прибыль компании — он делает свою работу, а остальное его не касается. Только не у нас. Мы уже несколько лет ведем бухгалтерию одной известной чулочно-носочной фабрики. Однажды наш бухгалтер узнала, что клиент собирается купить в Китае очень дорогой станок — увидела договор, и он показался ей подозрительным. Предложила, чтобы договор проверили наши юристы.

Что сделали. Наши специалисты нашли несколько условий, которые не отвечали интересам клиента. Например, китайцы хотели, чтобы компания оплатила груз по курсу доллара в день получения, а не в день отправки. Мы подготовили изменения, связались с поставщиком и перезаключили договор.

Результат. Клиент получил станок и сэкономил 500 000 ₽, так как пока оборудование было в пути, курс доллара резко вырос.

Прежде чем совершать крупные сделки, обязательно обратитесь к грамотному юристу. Это позволит сэкономить деньги или защитить репутацию. Мы теперь не ждем приглашений от бухгалтера проверить какой-либо договор — приходим к юристам сами. Генеральный директор чулочно-носочной фабрики

Что делать, чтобы обезопасить бизнес от плохих бухгалтеров, недобросовестных поставщиков и претензий ФНС

Изучайте законодательство и отслеживайте изменения. В задачи ФНС не входит советовать бизнесу самую выгодную систему налогообложения, а налоговые льготы носят заявительный характер. Это значит, что вы должны сами узнать о льготе и написать заявление о ее применении, иначе придется платить по полной.

Прежде чем совершать крупные сделки, обратитесь к юристу. Он исправит все сомнительные формулировки, чтобы вы смогли сэкономить деньги. Еще специалист поможет быстро вернуть дебиторскую задолженность, если покупатель нарушит условия договора и задержит оплату.

Ведите финансовый учет: рассчитывайте доходность, следите за расходами, складскими запасами и рентабельностью каждой услуги или магазина. Это нужно, чтобы узнать, откуда берутся убытки, и решить проблемы до того, как они утянут бизнес на дно.

Наймите одного грамотного бухгалтера, чем трех дешевых . Деньги те же, а порядка в документах больше. Хороший специалист первым делом оптимизирует налоги по закону и переведет бухгалтерию из экселя в удобную программу. Это снизит количество ошибок и сэкономит время на ведение учета.

Проведите внутренний аудит до того, как налоговая придет к вам. Когда ФНС начинает проверку, она уже на 99,9% уверена, что сможет взыскать с компании определенную сумму: 5 млн ₽ — в регионах, 11 млн ₽ — в Москве. Поэтому такой ситуации лучше вообще не допускать.

Классический аудит поможет выявить нарушения законодательства. Но если вы хотите не только спать спокойно, но и больше зарабатывать, ищите специалистов, которые проведут проверку и подскажут, где можно законно сэкономить: на сотрудниках, бизнес-процессах и налогах.

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