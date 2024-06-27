Как выбор формы собственности для бизнеса влияет на возможность оптимизировать налоги?

Первое, о чем вам надо знать, форма собственности сильно влияет на возможность оптимизировать не только налогообложение, но и финансы в целом.

Выбор формы собственности: ИП или ООО?

Давайте знакомиться, мня зовут Алина Шереметьева. Я налоговый и финансовый эксперт. Директор и соучредитель консалтинговой компании Батискаф. Вот уже более 15 лет я эффективно обучаю управлять финансами, налогами, прибылью, рентабельностью, рисками, маржинальностью и дивидендами, а самое главное — превращаю расходы клиентов в доходы.

Поскольку я пишу свои статьи для малого и среднего бизнеса, то не буду рассказывать про акционерные общества (АО), а вот общества с ограниченной ответственностью (ООО) и ИП разберу очень подробно.

В отношении ИП существует много предубеждений, из-за которых бизнесмены даже не рассматривают этот вариант, хотя он может идеально решать все их задачи. В этой главе мы сравним возможности ИП и ООО.

Вывод честно заработанных денег. Одно из очень серьезных преимуществ ИП — предприниматель может законно выводить деньги на личные нужды и не платить с этого дополнительных налогов.

Как выглядит ситуация, если у вас ООО? Сначала вы платите налоги с доходов юрлица, например, это налог на прибыль или упрощенка. А потом, когда хотите положить деньги себе в карман, либо заплатите НДФЛ с дивидендов, либо НДФЛ и страховые взносы с зарплаты. Получается двойное налогообложение, которого нет у ИП.

ООО на упрощенке 6% (зарплата) ООО на упрощенке 6% (дивиденды) ИП на упрощенке 6% Доход — 1 000 000 ₽ Деньги на личные нужды собственника в виде зарплаты — 300 000 ₽ НДФЛ 13% с зарплаты — 39 000 ₽ Страховые взносы и травматизм — 48 485 ₽ Налог УСН 6% — 30 000 ₽ Итого в карман — 212 515 ₽ Итого налогов — 117 485 ₽ Доход — 1 000 000 ₽ Налог УСН 6% — 60 000 ₽ Деньги на личные нужды собственника в виде дивидендов — 300 000 ₽ НДФЛ 13% с дивидендов — 39 000 ₽ Итого в карман — 261 000 ₽ Итого налогов — 99 000 ₽ Доход — 1 000 000 ₽ Налог УСН 6% — 60 000 ₽ Деньги на личные нужды предпринимателя — 300 000 ₽ Нет налогов Итого в карман — 300 000 ₽ Итого налогов — 60 000 ₽

Более того. Если в ООО нужно составлять протокол/решение о выплате дивидендов, то в ИП нужно просто создать платежное поручение и написать в назначении платежа: «Перевод личных денежных средств» и все. Кстати, если вы предприниматель, который переводит себе деньги на личные цели, не пишите «На хознужды», потому что банк может потребовать вас сохранить чеки и отчитаться.

У ИП еще один лайфхак, о котором мало кто знает. Предприниматель может выводить деньги не только себе на личные нужды, но и переводить их непосредственно со счета ИП своим родственникам: маме, жене, сыну. Посторонним людям нельзя, а родне можно — этот доход не подлежит налогообложению.

Еще один лайфхак: выпустить к расчетному счету ИП бизнес-карту. С помощью карты и вы, и члены вашей семьи можете пользоваться деньгами с расчетного счета.

Общая система налогообложения. Я много общаюсь с предпринимателями и встречаюсь с распространенным заблуждением, что на ИП невозможно находиться на общей системе налогообложения. Это не так. Более того, ИП платит даже меньше налогов на общей системе, чем ООО.

Если вы зарегистрировали ООО на общей системе налогообложения, то вам нужно будет платить НДС и налог на прибыль (20%). А если у вас ИП на общей системе налогообложения, то вы точно также платите НДС, а вместо налога на прибыль НДФЛ по ставке 13% с дохода до 5 000 000 ₽ и 15% с превышения.

Ведение бухгалтерского учета. Если у вас ИП, то вы освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет. Это означает, что вы можете обойтись без 1С и штата бухгалтеров, хотя не означает, что можно выбрасывать документы. Они пригодятся, чтобы подтвердить:

расходы и доходы для налоговой. Это особенно актуально, если у вас ИП на общей системе налогообложения или на упрощенке «доходы – расходы»;

с редства, выданные в подотчет. Даже если у вас упрощенка 6%, но вы выдаете деньги штатным сотрудникам в подотчет, сохраняйте все документы. Иначе налоговая может счесть подотчет зарплатой и накрутить страховые взносы и НДФЛ;

правильность начисления зарплаты. Закон не освобождает ИП от ведения кадровой документации, поэтому нужно сохранять все от приказов о приеме на работу до расчета зарплаты.

ИП освобождены от кассовой дисциплины — им не нужно оформлять приходники и расходники, но, увы, не освобождены от необходимости использовать онлайн-кассу.

Если суммировать, то ИП проще вести документооборот, чем ООО, и экономия на бухгалтерах, программном обеспечении, компьютерах, столах, бумаге и лишнем кабинете может оказаться существенной.

При этом я советую не забивать на финансовый учет и планирование, поскольку если вы не будете понимать, сколько и на чем именно вы зарабатываете, шансов преуспеть немного. Помимо оптимизации налогообложения, я помогаю предпринимателям разобраться с финансовым учетом, сократить расходы и понять, за счет чего можно больше зарабатывать.

Штрафы. Российские законы намного снисходительнее к ИП чем к ООО, и за одинаковые правонарушения ИП получают кратно меньшие штрафы. Например, за нарушение кассовой дисциплины юридическое лицо, которым является ООО, заплатит от 40 000 до 50 000 ₽, а ИП всего от 4 000 до 5 000 ₽.

Ответственность. Почему раньше все поголовно регистрировали ООО? Потому что рассуждали следующим образом:

— Если я зарегистрирую ИП, и не дай Бог что-то пойдет не так, и я не смогу расплатиться по кредитами или заплатить налоги, то ко мне придут приставы и заберут квартиру, машину, телевизор, кошку, и я умру нищим под забором. А в ООО я отвечаю только в размере уставного капитала, значит, регистрирую ООО.

Поэтому все оформляли ООО и указывали размер уставного капитала 10 000 ₽. Долгое время это работало, но времена изменились. Появилось такое понятие как субсидиарная ответственность. Она дает возможность кредиторам, включая налоговую, взыскивать долги не только с организации, но и с тех, кто эту организацию контролирует. Например, учредителей, директора, топ-менеджеров. Причем, дотягиваться не только до их имущества, но и имущества супругов и детей. Также могут аннулироваться сделки за последние три года, если, например, предприниматель, предчувствуя, что за ним придут, начал активно распродавать и раздаривать свое имущество.

В результате ответственность ИП и ООО фактически уравнялась, и собственник и в том и в другом случае отвечает всем своим имуществом, за исключением квартиры, в которой вы живете — ее не отберут.

После одного из семинаров по налогообложению ко мне подошел печальный мужчина преклонных лет, чтобы записаться на консультацию. Он рассказал, что всю жизнь занимался строительным бизнесом и, соответственно, покупал НДС. И даже когда налоговики ужесточили контроль, верил, что его это не коснется. Он регистрировал на себя разные ООО, покупал у них НДС, потом бросал эти компании. И вот, когда он уже вышел из бизнеса и планировал наслаждаться отдыхом, к нему пришла налоговая проверка за прошлые годы и насчитала 17 000 000 ₽ налогов. Взять с компании, которая уже не работала, было нечего, и налоговая решила привлечь предпринимателя к субсидиарной ответственности.

В ситуации, когда есть железобетонные доказательства вины, уже поздно что-либо делать. Единственное, что мог предпринять для сохранения имущества предприниматель — развестись с женой, чтобы у каждого было по квартире и жить какое-то время раздельно, чтобы свидетели могли это подтвердить. А вот с дачей и машиной точно пришлось бы попрощаться.

Страховые взносы. Если вы зарегистрировали ИП, вам нужно заплатить за себя страховые взносы. Эта обязанность возникает, даже если вы не заработали ни копейки. Например, в 2023 году фиксированная сумма взносов для индивидуального предпринимателя составляет 45 842 ₽ и каждый год пересматривается в сторону увеличения.

Поэтому, чтобы не платить впустую налоги, регистрируйте ИП только тогда, когда готовы начать деятельность. А если открыли, но что-то не пошло, и выручки нет, вы всегда можете его закрыть, а потом снова открыть. Открывать и закрывать ИП можно хоть двадцать раз — ограничений никаких нет.

Если же вы зарегистрировали ООО, в котором нет других сотрудников, и вы являетесь в нем единственным директором (исполнительным органом), то по закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» вы можете не заключать трудовой договор и, соответственно, не платить за себя НДФЛ и страховые взносы. Но если учредителя два или больше, то тогда с директором нужно заключить трудовой договор.

Участие в торгах. Еще одно заблуждение заключается в том, что ИП не могут участвовать в торгах. По закону это не так. И 44-ФЗ и 223-ФЗ разрешают индивидуальным предпринимателям участвовать в торгах.

Конечно, вы можете возразить, что крупные компании предпочитают видеть среди исполнителей не ИП, а ООО, поскольку те выглядят солидней и надежней, но об этом в следующем пункте.

Престижность. Еще один мотив, которым руководствуются предприниматели, открывая ООО — это престижность. ИП ассоциируется с небольшими компаниями, а вот ООО выглядит уже солиднее.

В декабре 2017 года в РБК вышла статья «Как ИП в России получают миллиарды от государства». Хотя данные об оборотах ИП закрыты, зато открыты данные о госзакупках, и можно проследить объем сделок, в которых участвуют ИП.

Во-первых, доля ИП в контрактах, заключенных через ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок), выросла с 1,6% в 2013 году до 3,27% в 2017-м. Во-вторых, ИП заключают контракты на миллиарды рублей.

Данные из статьи РБК

Как видите, ИП может быть вполне солидным бизнесом, с которым хотят иметь дело крупные компании и государство.

Когда необходимо ООО?

Лицензируемая деятельность. Есть определенные виды деятельности, на которые ИП не сможет получить лицензию. Из наиболее популярных это производство и реализация алкоголя. Кроме того, нужно внимательно изучать условия лицензирования. Например, индивидуальный предприниматель может получить лицензию на медицинскую деятельность и врачевать пациентов, но не может нанять еще одного врача — лицензия распространяется персонально только на предпринимателя. Поэтому если ваша деятельность требует лицензирования, возможно, вам нужно зарегистрировать ООО.

Больше одного учредителя. Если вы собираетесь вести бизнес с партнером или партнерами, то вам потребуется ООО. Только так вы сможете узаконить права и ответственность.

Поэтому, прежде чем принять решение, что именно открыть ООО или ИП, тщательно все обдумайте. С точки зрения налоговой нагрузки, вывода денег и документооборота ИП более выгодно. Зато в ООО может быть несколько учредителей, а долю в бизнесе можно продать или передать по наследству. Кроме того, вы можете открыть одновременно ИП и ООО и использовать плюсы этих двух форм собственности, чтобы законно экономить на налогах. Об этом мы поговорим в следующих статьях.

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