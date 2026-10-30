Законопроект «о сверхдоходах» принят в первой чтении. Какие поправки планируют внести в закон ко второму чтению

29 октября 2026 года Государственной думой принят законопроект № 618-9 «о налоге на сверхдоходы». Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам концептуально поддержал принятие законопроекта, но высказал несколько существенных замечаний, которые должны быть устранены ко второму чтению. Подробно остановимся на них в статье.

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29 октября 2026 года Государственной думой принят законопроект № 618-9 «О налоге на сверхдоходы» вместе с другим с законопроектом № 615-9 «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Напомним, законопроект предлагает введение налога на сверхдоходы организаций, горнодобывающей отрасли.

Сверхдоходы предлагается определять как превышение средней рублевой цены соответствующего полезного ископаемого (полезного компонента) на мировом рынке за 2026 – 2028 годы над аналогичной средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год индексируется с применением коэффициентов 1,1 и 1,21 соответственно.

Внесение данного законопроекта в Государственную думу вызвало бурные обсуждения в предпринимательском сообществе.

Как пишет РБК: «РСПП направило в Минфин системные возражения против точечного повышения фискальной нагрузки. Шохин прокомментировал основные тезисы письма.

В частности, по словам главы РСПП, если увеличение налоговой нагрузки неизбежно, приоритет следует отдавать общефискальным мерам, равномерно распределяющим нагрузку на экономику. В частности, РСПП предлагал временно повысить ставку налога на прибыль на 0,5–1 п.п.

Отдельные замечания союза касаются самой конструкции НСД. По словам Шохина, она недостаточно учитывает ценовые и экономические циклы, которые различаются для разных видов полезных ископаемых и компаний. Сам по себе выход выручки на исторически характерный уровень еще не означает появления сверхдохода, отмечает он»[1].

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам концептуально поддержал принятие законопроекта. По мнению Комитета, введение данного налога обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере 200 млрд. руб. ежегодно в 2027 - 2029 годах, что отражено в параметрах федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (согласно законопроекту № 615-9)[2].

Но, высказал ряд замечаний, которые должны быть учтены ко второму чтению.

предусмотреть возможность учета финансового положения и текущей рентабельности налогоплательщиков, а также фактической возможности уплаты ими налога на сверхдоходы для формирования размера их налогового обязательства, что позволит не стать налогу на сверхдоходы препятствием для ведения низкорентабельными и убыточными добывающими организациями хозяйственной деятельности.

Предлагаемый расчет налоговой базы в текущей редакции законопроекта не учитывает расходную часть производственной деятельности добывающих компаний, на пример затраты на добычу, переработку, условия реализации, колебания валютного курса и другие факторы, влияющие на получение организацией прибыли. Между тем прирост цены полезного ископаемого на мировом рынке не гарантирует реализацию такого полезного ископаемого по соответствующей цене, особенно в условиях текущей геополитической ситуации, то есть не отражает фактический финансовый результат компании и наличие у ней сверхдохода, который возможно изъять.

Исключение из расчета налоговой базы подобных факторов нарушает основные принципы налогообложения. Налогообложение сверхприбыли предполагает обложение чистого финансового результата, полученного налогоплательщиком сверх нормального уровня рентабельности капитала.

Таким образом, расчет должен строиться исходя из превышения нормального уровня рентабельности капитала, а не превышения средних мировых цен на металл без учета финансового результата предприятия.

уточнить порядок определения объекта налогообложения и налоговой базы в части соотношения понятий «полезное ископаемое» и «полезных компонент»;

уточнить сроки утверждения Приказа ФАС России «О порядке определения среднеарифметических значений цен полезных ископаемых на мировых рынках», Приказа ФНС России «О форме налоговой декларации».

Приказы должны быть разработаны в сроки, позволяющие налогоплательщиков их использовать при расчете налога за 2026 г. В предлагаемой редакции Законопроекта сроки подготовки документов совпадают со сроками сдачи отчетности и оплаты налога.

Второе чтение законопроекта запланировано на 19 ноября 2026 года.

[1] Шохин ответил на слова Силуанова о «компромиссе» по налогу на сверхдоходы

Глава РСПП и бизнес-омбудсмен Александр Шохин: заявленный министром финансов Силуановым компромисс по налогу на сверхдоходы нельзя считать окончательным — РБК

[2] Заключение Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам по проекту федерального закона № 618-9 «О налоге на сверхдоходы»