Сотрудника уволили по заявлению, которое он не подавал. Что пошло не так с КЭДО?

Сегодня оптимизация кадровой численности идёт во многих компаниях, но не всегда проходит корректно и для работодателя, и для сотрудника.
Например: один из сотрудников попросил коллегу помочь с оформлением больничного и передал ему пришедшие коды в СМС. Позже выяснилось, что в системе появилось заявление об увольнении по собственному желанию, подписанное УНЭП сотрудника. Его уволили. Он пошёл в суд.
В суде такие дела рассматривают комплексно:
🔸было ли решение сотрудника об увольнении добровольным и осознанным;
🔸кто и с какого компьютера вводил полученные им коды;
🔸понимал ли сотрудник, что его действия направлены именно на подачу заявления об увольнении;
🔸выяснял ли работодатель причины увольнения до издания приказа.
Вывод для бизнеса.
Работающий КЭДО и действительная электронная подпись ещё не снимают все риски трудового спора. Важно, чтобы при необходимости можно было восстановить весь процесс подписания и подтвердить реальное волеизъявление сотрудника.
Если используете КЭДО, проверьте не только вид электронной подписи, но и то, как сотрудник получает доступ, что видит при подписании и какие действия фиксирует система.