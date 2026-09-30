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Екатерина Седенко
Трудовое право (ТК РФ)
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Сотрудника уволили по заявлению, которое он не подавал. Что пошло не так с КЭДО?

Сотрудника уволили по заявлению, которое он не подавал. Что пошло не так с КЭДО?

Сегодня оптимизация кадровой численности идет во многих компаниях, но не всегда проходит корректно и для работодателя, и для сотрудника.

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Сегодня оптимизация кадровой численности идёт во многих компаниях, но не всегда проходит корректно и для работодателя, и для сотрудника.

Например: один из сотрудников попросил коллегу помочь с оформлением больничного и передал ему пришедшие коды в СМС. Позже выяснилось, что в системе появилось заявление об увольнении по собственному желанию, подписанное УНЭП сотрудника. Его уволили. Он пошёл в суд.

В суде такие дела рассматривают комплексно:
🔸было ли решение сотрудника об увольнении добровольным и осознанным;
🔸кто и с какого компьютера вводил полученные им коды;
🔸понимал ли сотрудник, что его действия направлены именно на подачу заявления об увольнении;
🔸выяснял ли работодатель причины увольнения до издания приказа.

Вывод для бизнеса.
Работающий КЭДО и действительная электронная подпись ещё не снимают все риски трудового спора. Важно, чтобы при необходимости можно было восстановить весь процесс подписания и подтвердить реальное волеизъявление сотрудника.

Если используете КЭДО, проверьте не только вид электронной подписи, но и то, как сотрудник получает доступ, что видит при подписании и какие действия фиксирует система.

Информации об авторе

Екатерина Седенко

Екатерина Седенко

Руководитель в АГЕНТСТВО МЕТОД

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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