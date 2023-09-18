Экономические преступления. Бизнесу увеличат порог ответственности за неуплату налогов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому увеличат размер крупного и особо крупного ущерба за налоговые преступления. Под уголовную ответственность будут подпадать только самые серьезные нарушения налогового законодательства.

Индексации размеров ущерба и преступной деятельности (в том числе дохода), которые позволяют признать преступление совершенным в крупном или особо крупном размере.

Предполагается, например, что преступление будут считать совершенным в крупном размере, если сумма неуплаты налогов, сборов, взносов превысит 35 млн руб., а в особо крупном — 100 млн руб. за 3 финансовых года подряд. Сейчас эти пороги составляют 15 и 45 млн руб.

Что касается взносов на травматизм, то преступление сочтут совершенным в крупном размере, если сумма неуплаты превысит 13 млн руб., а в особо крупном - 67 млн руб. за 3 финансовых года подряд. Сейчас эти пороги — 6 и 30 млн руб.

Проект Федерального закона № 327269-8.

Видимо государство стремится более четко определить градацию ответственности предприятий за причинение ущерба.

В общих чертах, повышение порогов суммы ущерба может означать, что юридические лица освобождаются от дополнительных обязательств и финансовых рисков, особенно когда виновной признается компания, косвенно участвующая в цепочке, в которой НДС теряется.

Кстати, это также касается блогеров, массово привлекаемых сейчас к ответственности. Уголовки тут станет сразу меньше.

Однако, вне зависимости от того, каковы мои личные мысли об изменении порогов суммы ущерба, каждая компания обязана учитывать и соблюдать законы и ограничения, устанавливаемые государством, чтобы минимизировать риски и обеспечить соблюдение всех правил и норм (аккуратно с дроблением, с принятием денежных средств на карточные счета, с переводом их иностранным гражданам и проч.).

В целом, мое мнение о повышении порогов суммы ущерба будет зависеть от конкретных деталей и обстоятельств по каждому случаю, а не по общей практике.