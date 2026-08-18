С 1 сентября отчетность в СФР могут не принять: ФНС предупредила об обновлении электронной подписи

С 1 сентября 2026 года изменятся требования к составу квалифицированного сертификата ключа, который используется при подаче отчетности в Социальный фонд России.
В связи с этим ФНС России рекомендует заранее проверить свою квалифицированную электронную подпись и при необходимости получить новый сертификат.
Разбираемся, кому нужно обратить внимание на изменения и что сделать до 1 сентября.
Что изменится с 1 сентября
С указанной даты в составе квалифицированного сертификата ключа появится новый обязательный параметр — «Согласование ключей».
Именно наличие этого параметра будет учитываться при использовании квалифицированной электронной подписи для подачи отчетности в СФР.
Поэтому ФНС рекомендует организациям и предпринимателям заранее обновить КЭП, чтобы после вступления новых требований в силу не столкнуться с проблемами при направлении отчетности.
Нужно ли получать новую КЭП всем?
Не обязательно.
ФНС отдельно обращает внимание: если квалифицированный сертификат был выдан удостоверяющим центром ФНС после 28 августа 2025 года, то новый параметр «Согласование ключей» в нем уже присутствует.
В таком случае получать новый сертификат только из-за предстоящих изменений не требуется.
А вот если КЭП была получена раньше, ее стоит проверить и при необходимости обновить.
Где получить новый сертификат
ФНС указывает несколько способов получения квалифицированной электронной подписи.
Новый сертификат можно оформить:
через личный кабинет налогоплательщика;
в пункте выдачи КЭП УЦ ФНС России;
в офисе обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России.
Таким образом, откладывать получение новой подписи до начала действия новых требований не стоит.
Почему лучше сделать это заранее
На практике электронная подпись используется для большого количества обязательных действий бизнеса, в том числе для взаимодействия с государственными органами.
Если сертификат не соответствует новым требованиям, это может создать проблемы именно в тот момент, когда организации необходимо срочно отправить отчетность.
Поэтому ФНС рекомендует проверить сертификат до 1 сентября 2026 года.
Особенно это актуально для бухгалтеров и руководителей организаций, которые самостоятельно контролируют подачу отчетности в СФР.
Что сделать бухгалтеру сейчас
Чтобы не столкнуться с проблемами в сентябре, достаточно пройти несколько простых шагов:
1. Проверьте дату выдачи КЭП.
Если сертификат выдан УЦ ФНС после 28 августа 2025 года, новый параметр уже должен присутствовать.
2. Если подпись выдана раньше — уточните ее состав.
При необходимости оформите новый сертификат.
3. Не откладывайте получение КЭП на последние дни августа.
Лучше решить вопрос заранее, особенно если электронная подпись используется сразу несколькими сотрудниками или для нескольких видов отчетности.
Главное
С 1 сентября 2026 года меняются требования к квалифицированному сертификату, используемому при подаче отчетности в СФР.
В сертификате должен присутствовать обязательный параметр «Согласование ключей».
При этом сертификаты УЦ ФНС, выданные после 28 августа 2025 года, уже содержат этот параметр.
Поэтому сейчас самое время проверить используемую КЭП. Если она не соответствует новым требованиям, лучше получить новый сертификат заранее, чтобы после 1 сентября сдача отчетности не стала неожиданной проблемой.
Источник
ФНС России — информация об изменении требований к квалифицированному сертификату для представления отчетности в СФР. Официальный сайт ФНС России
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