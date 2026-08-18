С 1 сентября отчетность в СФР могут не принять: ФНС предупредила об обновлении электронной подписи

С 1 сентября 2026 года изменятся требования к составу квалифицированного сертификата ключа, который используется при подаче отчетности в Социальный фонд России.

В связи с этим ФНС России рекомендует заранее проверить свою квалифицированную электронную подпись и при необходимости получить новый сертификат.

Разбираемся, кому нужно обратить внимание на изменения и что сделать до 1 сентября.