Касса под прицелом: Минфин придумал 10 признаков, по которым ФНС сможет заподозрить нарушения

Возвраты, чеки коррекции, только наличные или только безналичные расчеты — теперь это может стать сигналом риска для бизнеса. Рассказываем, что именно будет анализировать налоговая и кому стоит проверить свою ККТ уже сейчас.

Минфин подготовил проект приказа, который существенно меняет подход к выявлению возможных нарушений законодательства о применении ККТ.

Если сейчас используется перечень из трех индикаторов риска, то проект предусматривает 10 индикаторов. Они будут использоваться в рамках федерального государственного контроля за применением ККТ и полнотой учета выручки.

Но важный момент: пока это именно проект, а не действующий порядок. В представленном документе указано, что общественное обсуждение проекта проводится с 22 сентября по 7 октября 2026 года.

Разберем, какие показатели Минфин предлагает считать тревожными.