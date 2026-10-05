Касса под прицелом: Минфин придумал 10 признаков, по которым ФНС сможет заподозрить нарушения

Возвраты, чеки коррекции, только наличные или только безналичные расчеты — теперь это может стать сигналом риска для бизнеса. Рассказываем, что именно будет анализировать налоговая и кому стоит проверить свою ККТ уже сейчас.
Минфин подготовил проект приказа, который существенно меняет подход к выявлению возможных нарушений законодательства о применении ККТ.
Если сейчас используется перечень из трех индикаторов риска, то проект предусматривает 10 индикаторов. Они будут использоваться в рамках федерального государственного контроля за применением ККТ и полнотой учета выручки.
Но важный момент: пока это именно проект, а не действующий порядок. В представленном документе указано, что общественное обсуждение проекта проводится с 22 сентября по 7 октября 2026 года.
Разберем, какие показатели Минфин предлагает считать тревожными.
Что изменится для бизнеса
Главная идея проекта — дать ФНС больше автоматизированных критериев для выявления ситуаций, которые могут свидетельствовать о нарушениях при применении ККТ.
Причем речь идет не только об очевидном отсутствии кассы.
В поле внимания могут попасть:
большое количество возвратов;
слишком высокая доля чеков коррекции;
значительное количество расходных операций;
расчеты только наличными;
расчеты только безналичными;
длительное отсутствие фискальных данных;
отсутствие зарегистрированной ККТ после определенного срока.
В самом проекте прямо указано, что перечень предназначен для государственного контроля за соблюдением законодательства о ККТ, в том числе за полнотой учета выручки.
И здесь начинаются самые интересные цифры.
1. Нет фискальных данных 60 дней — это индикатор риска
Первый показатель связан с ситуацией, когда ККТ зарегистрирована, но в информационной системе налоговых органов 60 календарных дней отсутствуют фискальные документы.
При этом индикатор относится к розничной торговле, за исключением дистанционного способа продажи товаров.
Причем в проекте предусмотрено дополнительное условие: в каждом из трех месяцев до периода отсутствия данных пользователь должен был формировать с применением ККТ более 20 фискальных документов в месяц.
То есть речь идет не просто о случайно зарегистрированной кассе, которой фактически не пользуются. В проекте предусмотрен расчет по данным АИС «Налог-3».
Бухгалтеру стоит обратить внимание: если касса зарегистрирована, но данные долго не поступают в налоговую, причину лучше выяснить заранее — например, проверить работу ККТ, оператора фискальных данных и передачу чеков.
2. Возвратов может оказаться «слишком много»
Еще один индикатор — доля чеков с признаком расчета «возврат прихода».
По проекту риск возникает, если за 30 последовательных календарных дней таких документов будет 30% и болееот количества чеков с признаком «приход».
Причем ФНС сможет анализировать эти показатели автоматически: в документации к индикатору источником данных названа АИС «Налог-3».
Сам по себе возврат товара, конечно, не означает нарушение.
Но если возвраты занимают необычно большую долю операций, это может стать основанием для дополнительного внимания со стороны контролеров.
3. Чеки коррекции — тоже под наблюдением
Отдельный индикатор установлен для чеков коррекции.
Если за 30 календарных дней доля кассовых чеков коррекции или БСО коррекции составляет 30% и более от общего количества фискальных документов, показатель считается индикатором риска.
Для бизнеса это особенно важно.
Корректировка действительно может понадобиться по законной причине. Но регулярное исправление большого количества операций может выглядеть для автоматизированной системы как нетипичное поведение.
Поэтому бухгалтеру стоит не только правильно оформлять коррекции, но и понимать, почему их становится много.
4. Только наличные — тоже сигнал
Вот здесь показатель может удивить предпринимателей.
Проект предусматривает индикатор, если в розничной торговле за 60 последовательных календарных дней 100% фискальных документов содержат сумму по чеку наличными.
При этом предусмотрены исключения, в том числе для отдельных видов торговли и ситуаций, когда ККТ работает в режиме без обязательной электронной передачи фискальных документов через ОФД.
То есть необычно не просто большое количество наличных расчетов, а ситуация, когда по анализируемому массиву операций они составляют 100%.
5. Но и 100% безнала может заинтересовать ФНС
Зеркальный показатель предусмотрен и для безналичных расчетов.
Если за 60 последовательных календарных дней 100% фискальных документовсодержат ненулевую сумму по чеку безналичными, это также может считаться индикатором риска.
Есть исключение для ККТ, предназначенной только для расчетов в безналичном порядке через интернет.
Получается интересная ситуация: сам по себе выбранный способ оплаты не является нарушением, но полностью однородная структура расчетов в предусмотренных проектом случаях может использоваться как аналитический сигнал.
6. Расходные операции тоже попадут в расчет
Еще один показатель — доля документов с признаком расчета «расход».
Индикатор срабатывает, если за 30 календарных дней таких документов будет 50% и более от количества документов с признаком «приход».
Здесь уже речь идет не о небольшом отклонении.
Но для бизнеса важно понимать: индикатор — это именно признак риска, а не автоматическое признание компании нарушителем.
7. Смотрят не только на количество возвратов, но и на их сумму
В проекте есть отдельный показатель, который учитывает уже сумму расчетов.
Если за 30 календарных дней итоговая сумма операций по возвратам составляет 80% и более от общей суммы операций по приходам за тот же период, это также предусмотрено как индикатор риска.
Для некоторых видов торговли предусмотрены исключения.
Это важное отличие.
Можно иметь относительно небольшое количество возвратов, но если они приходятся на крупные суммы, показатель по количеству и показатель по сумме могут давать совершенно разную картину.
8. Коррекции будут оценивать и по сумме
Еще один показатель касается суммы операций по чекам коррекции.
За период в 90 календарных дней сумма расчетов по кассовым чекам коррекции должна быть меньше определенного порога. Если она достигает 30% и более от суммы обычных кассовых чеков за тот же период, проект относит такую ситуацию к индикатору риска.
Таким образом, Минфин предлагает смотреть сразу в нескольких разрезах:
количество чеков → доля операций → сумма операций → период.
Это делает анализ гораздо более детальным.
9. Кассу не зарегистрировали вовремя
Отдельно проект предусматривает ситуацию, когда ККТ не зарегистрирована в налоговых органах в течение 90 календарных дней после внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений об осуществлении определенных основных видов деятельности.
В проекте перечислены, в частности, коды 47.1, 47.2, 47.5, 47.7 и 47.73.
То есть налоговая сможет сопоставлять сведения о деятельности бизнеса и сведения о зарегистрированной кассовой технике.
10. Отдельный показатель — для ИП на патенте в общепите
Последний из десяти индикаторов касается индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения, оказывающих услуги общественного питания.
Если при наличии обязанности применять ККТ касса не зарегистрирована в течение 180 календарных дней с даты начала действия соответствующего патента, срок которого составляет не менее 12 месяцев в пределах календарного года, это также предусмотрено как индикатор риска.
Что особенно важно бухгалтеру
На первый взгляд может показаться, что новый перечень означает: «ФНС будет проверять всех, у кого много возвратов».
На самом деле механизм сложнее.
Проект предусматривает расчет показателей на основании данных АИС «Налог-3», причем для разных индикаторов установлены разные периоды и пороговые значения. Например, для ряда показателей расчет предлагается проводить не чаще одного раза в квартал.
Если индикатор «сработал», в документах проекта предусмотрены материалы, подтверждающие отклонение от установленных параметров. В качестве таких материалов указывается, в частности, выгрузка сведений из АИС «Налог-3».
А в качестве предусмотренного вида контрольного мероприятия для соответствующих индикаторов указана контрольная закупка.
Нужно ли уже сейчас что-то менять?
Паниковать из-за проекта приказа точно не стоит.
На 5 октября 2026 года перед нами проект, а не вступивший в силу нормативный акт. В самом документе указано, что он подготовлен по состоянию на 23 сентября 2026 года, а общественное обсуждение проходит до 7 октября.
Но бухгалтеру уже сейчас полезно провести небольшой внутренний аудит.
Проверьте:
1. Возвраты.
Какую долю от продаж они занимают за последние 30 дней? Нет ли необычных всплесков?
2. Коррекции.
Сколько чеков коррекции оформляется и по каким причинам?
3. Способы оплаты.
Не получается ли так, что все операции длительное время проходят только наличными или только безналичными?
4. Расходные операции.
Нет ли необычно высокой доли чеков с признаком «расход»?
5. Передачу фискальных данных.
Поступают ли данные от ККТ в налоговую без длительных перерывов?
6. Регистрацию кассы.
Соответствует ли зарегистрированная ККТ фактически осуществляемой деятельности?
7. Патент у ИП в общепите.
Если есть обязанность применять ККТ, не пропущен ли срок ее регистрации?
Главное
Новые индикаторы интересны прежде всего тем, что налоговый контроль становится все более аналитическим.
ФНС получает возможность сопоставлять данные о расчетах и искать нетипичное поведение: слишком много возвратов, слишком много коррекций, исключительно один способ оплаты, отсутствие фискальных данных или отсутствие зарегистрированной кассы.
При этом срабатывание индикатора не означает автоматически, что организация или ИП нарушили закон. Это показатель риска, который может использоваться в рамках государственного контроля.
Поэтому задача бухгалтера сейчас не в том, чтобы искусственно менять структуру расчетов ради красивых показателей. Гораздо важнее убедиться, что каждая операция имеет реальное экономическое основание, правильно отражена в ККТ и подтверждается документами.
И главное — следить за дальнейшей судьбой проекта: после общественного обсуждения его положения еще могут измениться.
Источники
Проект приказа Минфина России «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ…», по состоянию на 23.09.2026.
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» — нормы, соблюдение которых контролируется в рамках соответствующих индикаторов.
Важно: статья подготовлена по предоставленному тексту и проекту приказа Минфина. Поскольку документ находится на стадии проекта, его окончательные положения могут измениться.