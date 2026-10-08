Положительное сальдо ЕНС есть, а вернуть деньги не дали: почему суд встал на сторону налоговой

Положительное сальдо на едином налоговом счете обычно воспринимается как деньги налогоплательщика, которыми можно распорядиться: зачесть их или вернуть на расчетный счет.

Но недавнее дело показывает: самого факта наличия положительного сальдо на ЕНС может оказаться недостаточно для возврата денег.

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел спор ООО «Фаворит» с налоговой инспекцией и отказал компании в возврате 2,387 млн рублей. Причина оказалась не в отсутствии положительного сальдо, а в происхождении и назначении перечисленных денег.

Разберемся, почему суд посчитал отказ налоговой законным и какой вывод из этого стоит сделать бухгалтерам.