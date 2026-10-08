Положительное сальдо ЕНС есть, а вернуть деньги не дали: почему суд встал на сторону налоговой

Положительное сальдо на едином налоговом счете обычно воспринимается как деньги налогоплательщика, которыми можно распорядиться: зачесть их или вернуть на расчетный счет.
Но недавнее дело показывает: самого факта наличия положительного сальдо на ЕНС может оказаться недостаточно для возврата денег.
Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел спор ООО «Фаворит» с налоговой инспекцией и отказал компании в возврате 2,387 млн рублей. Причина оказалась не в отсутствии положительного сальдо, а в происхождении и назначении перечисленных денег.
Разберемся, почему суд посчитал отказ налоговой законным и какой вывод из этого стоит сделать бухгалтерам.
💰 Компания действительно имела положительное сальдо
Ситуация на первый взгляд была в пользу налогоплательщика.
ООО «Фаворит» перечислило на ЕНС крупную сумму. Согласно данным, приведенным в судебном акте, на 3 июля 2025 года положительное сальдо ЕНС составляло 2 470 591,48 рубля. При этом у организации не было неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Компания решила вернуть часть средств — 2 387 000 рублей.
Однако налоговая отказала. В сообщении инспекции было указано, что перечисленные деньги не являются единым налоговым платежом.
Дальше начался судебный спор.
⚖️ Сначала суд поддержал компанию
Интересно, что первая инстанция встала на сторону налогоплательщика.
Арбитражный суд Республики Татарстан признал отказ инспекции незаконным и обязал вернуть компании 2,387 млн рублей.
Суд исходил в том числе из того, что положительное сальдо ЕНС было подтверждено справкой налогового органа, а задолженности по налогам у организации не было.
Но налоговая пошла дальше.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал компании. Именно этот вывод в итоге поддержал и Арбитражный суд Поволжского округа.
🔎 Почему наличие денег на ЕНС не стало гарантией возврата?
Ключевой вывод суда очень важен:
Возврат возможен, когда положительное сальдо представляет собой именно излишне уплаченный налоговый платеж.
Суд сослался на положения статей 11.3 и 79 НК РФ.
ЕНС учитывает денежное выражение совокупной обязанности налогоплательщика и перечисленные в качестве ЕНП средства. Положительное сальдо формируется, когда сумма денежных средств превышает совокупную налоговую обязанность.
Но из этого, по мнению суда, нельзя сделать вывод, что любая крупная сумма, добровольно перечисленная на ЕНС, автоматически превращается в сумму, которую налогоплательщик вправе потребовать вернуть.
📌 Важна связь между платежом и налоговой обязанностью
Именно здесь возник главный спор.
По данным дела, совокупная налоговая обязанность ООО «Фаворит» за весь период деятельности составляла 793 386 рублей.
При этом на 8 июня 2025 года положительное сальдо составляло 63 019,11 рубля.
А уже 9 июня на ЕНС поступило 2 399 199,37 рубля.
Получалось, что организация единовременно перечислила сумму, которая примерно в три раза превышала ее налоговые обязательства за более чем пять лет деятельности.
Именно это обстоятельство стало одним из ключевых для суда.
❗ Большой платеж сам по себе не создает право на возврат
Суд прямо указал: перечисление денег в бюджет в размере, превышающем налоговые обязательства, само по себе не свидетельствует о наличии положительного сальдо ЕНС, которое можно вернуть.
Возврату подлежит именно сумма излишне уплаченного налога.
То есть бухгалтеру недостаточно посмотреть в личном кабинете:
«На ЕНС есть 2 млн рублей — значит, можем вернуть 2 млн».
Необходимо понимать, почему эти деньги там оказались и связаны ли они с реальной налоговой обязанностью.
🚨 В этом деле налоговую заинтересовало происхождение денег
На этом спор перестал быть обычным вопросом о возврате переплаты.
Налоговый орган указал на обстоятельства, которые, по его мнению, свидетельствовали о недобросовестности компании.
В частности, при проверочных мероприятиях инспекция установила, что по адресу регистрации ООО «Фаворит» фактически не осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность. Впоследствии в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности адреса.
Кроме того, налоговая указывала на признаки номинальности руководителя и участие организации в схемных операциях.
Суд апелляционной инстанции учел совокупность этих обстоятельств.
💸 Деньги перечислили — а затем стали просить вернуть
Еще один момент привлек внимание суда.
После формирования положительного сальдо организация неоднократно подавала заявления на возврат денег.
Среди них были заявления на:
500 000 рублей;
еще 500 000 рублей;
500 000 рублей;
500 000 рублей;
400 000 рублей;
400 000 рублей;
200 000 рублей;
200 000 рублей;
100 000 рублей.
Всего компания предпринимала целый ряд попыток вернуть перечисленные средства.
В совокупности с другими обстоятельствами это позволило суду сделать вывод, что перечисление денег на ЕНС преследовало цель, отличную от исполнения налоговой обязанности.
⚠️ Суд применил принцип недобросовестности
Особенно важный момент для практики.
Суд сослался на статью 10 ГК РФ, согласно которой не допускается злоупотребление правом.
При этом суд отметил: формальное соблюдение процедуры возврата положительного сальдо еще не означает, что налогоплательщик действует добросовестно.
В рассматриваемом случае суд пришел к выводу, что деньги были перечислены на ЕНС не для исполнения реальной налоговой обязанности, а затем механизм возврата использовался для вывода этих средств из бюджета.
Поэтому оснований для возврата суд не увидел.
🧮 Что это означает для обычного бизнеса?
Здесь важно не сделать неправильный вывод.
Суд не сказал, что положительное сальдо ЕНС вообще нельзя вернуть.
Наоборот, статья 79 НК РФ предусматривает возможность распорядиться суммой, формирующей положительное сальдо ЕНС, путем возврата.
Но в спорной ситуации суд оценивал не только цифру в справке о состоянии ЕНС.
Он посмотрел на:
размер реальных налоговых обязательств;
сумму перечисления;
обстоятельства появления положительного сальдо;
характер деятельности компании;
сведения, полученные налоговой при контрольных мероприятиях;
последующие заявления на возврат.
И только после оценки всей совокупности обстоятельств пришел к выводу об отсутствии оснований для возврата.
📋 Что проверить бухгалтеру перед возвратом с ЕНС
Чтобы не столкнуться с подобным спором, перед подачей заявления о возврате крупной суммы стоит проверить несколько вещей.
1. Откуда сформировалось положительное сальдо
Если это обычная переплата из-за ошибочного или избыточного платежа — сохраните документы, которые это подтверждают.
2. Соответствует ли сумма реальным налоговым обязательствам
Особенно внимательно стоит относиться к ситуации, когда сумма на ЕНС многократно превышает обычные налоговые платежи организации.
3. Есть ли документы по платежу
Платежные поручения, расчеты, декларации и другие документы должны позволять объяснить происхождение денег.
4. Нет ли вопросов к деятельности компании
В рассматриваемом деле налоговая обращала внимание на отсутствие деятельности по адресу регистрации, сведения в ЕГРЮЛ и другие признаки недобросовестности.
5. Не выглядит ли ситуация как искусственное формирование сальдо
Самый важный вопрос: деньги действительно были перечислены для исполнения налоговых обязанностей или положительное сальдо сформировали с другой целью?
📌 Главное из решения суда
История с ООО «Фаворит» показывает важный нюанс работы с ЕНС:
положительное сальдо — это еще не безусловная гарантия возврата любой суммы, которая числится на счете.
Для возврата важно, чтобы речь шла об излишне уплаченном налоговом платеже. Если же перечисленная сумма не связана с реальными налоговыми обязательствами, а обстоятельства дела указывают на недобросовестность налогоплательщика, суд может поддержать отказ налоговой.
В этом деле кассация оставила в силе постановление апелляционного суда и отказала ООО «Фаворит» в удовлетворении требований. Кроме того, с компании взыскали 50 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.
📚 Источники
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.07.2026 № Ф06-2760/2026 по делу № А65-32382/2025.
Налоговый кодекс РФ — статьи 11.3 и 79 — положения о ЕНП, ЕНС, положительном сальдо и возврате денежных средств.
Гражданский кодекс РФ — статья 10 — запрет злоупотребления правом.
В постановлении также приведены правовые позиции Конституционного Суда РФ и Президиума ВАС РФ о возврате излишне уплаченных налогов и недопустимости злоупотребления правом.