Возмещение расходов на охрану труда: 15 ноября — воскресенье. Не рискуйте сроком подачи заявления в СФР!

Почему 15 ноября — рискованная дата

В 2026 году 15 ноября приходится на воскресенье.

При этом для рассматриваемого срока специальный перенос с выходного дня на следующий рабочий день не установлен. Поэтому откладывать отправку заявления до понедельника рискованно.

Похожая ситуация возникала в прошлом году: последний день срока выпадал на субботу. Тогда СФР разъяснил, что заявление следовало направить не позднее пятницы, 14 ноября.

Однако прошлогоднее разъяснение не заменяет проверку правил на текущий год. Поэтому работодателю следует заранее уточнить в своем отделении СФР, какой срок применяется в 2026 году.

Практический совет: не планируйте подачу на последний день. Подготовьте документы и направьте заявление заблаговременно, чтобы осталось время проверить его отправку и устранить возможные технические проблемы.