Возмещение расходов на охрану труда: 15 ноября — воскресенье. Не рискуйте сроком подачи заявления в СФР!

Работодатели, которые планируют получить возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, должны обратить внимание на календарь.
В 2026 году предельная дата подачи заявления — 15 ноября, воскресенье. И здесь есть важный нюанс: рассчитывать на автоматический перенос срока на понедельник не стоит.
Разбираемся, что нужно сделать и как не пропустить срок.
Какие расходы можно возместить
Речь идет о расходах на предупредительные меры, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
Если работодатель понес такие расходы и планирует получить возмещение, необходимо подготовить и своевременно направить заявление в Социальный фонд России (СФР).
Почему 15 ноября — рискованная дата
В 2026 году 15 ноября приходится на воскресенье.
При этом для рассматриваемого срока специальный перенос с выходного дня на следующий рабочий день не установлен. Поэтому откладывать отправку заявления до понедельника рискованно.
Похожая ситуация возникала в прошлом году: последний день срока выпадал на субботу. Тогда СФР разъяснил, что заявление следовало направить не позднее пятницы, 14 ноября.
Однако прошлогоднее разъяснение не заменяет проверку правил на текущий год. Поэтому работодателю следует заранее уточнить в своем отделении СФР, какой срок применяется в 2026 году.
Практический совет: не планируйте подачу на последний день. Подготовьте документы и направьте заявление заблаговременно, чтобы осталось время проверить его отправку и устранить возможные технические проблемы.
Как подать заявление
Используется форма, утвержденная в 2025 году.
Направить заявление можно несколькими способами:
непосредственно в СФР;
через интернет, в том числе через Госуслуги;
через МФЦ;
по почте.
Перед отправкой проверьте, что используется актуальная форма, заполнены необходимые сведения и подготовлены требуемые документы.
Что проверить бухгалтеру и специалисту по охране труда
Чтобы не потерять возможность возмещения из-за организационной ошибки, рекомендуем пройти короткий чек-лист.
☐ Определить расходы, по которым планируется возмещение.
☐ Проверить документы, подтверждающие расходы на предупредительные меры.
☐ Скачать и заполнить утвержденную форму заявления.
☐ Уточнить в территориальном отделении СФР срок подачи заявления в 2026 году.
☐ Не откладывать отправку на 15 ноября.
☐ Сохранить подтверждение отправки или приема заявления.
Что важно запомнить
Дата 15 ноября 2026 года приходится на воскресенье, а автоматический перенос срока не установлен. Поэтому самый безопасный вариант — заранее подтвердить срок в своем отделении СФР и подать заявление до наступления предельной даты, не рассчитывая на перенос.
Если за подготовку документов отвечают бухгалтерия и специалист по охране труда, согласуйте действия заранее: бухгалтеру важно проверить расходы и подтверждающие документы, а ответственному специалисту — обеспечить готовность материалов по предупредительным мерам.
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Источники
Нормативные документы СФР о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Приказ СФР от 11.06.2025 № 565 — форма заявления о возмещении расходов на предупредительные меры.
Разъяснение СФР за 2025 год о подаче заявления при выпадении последнего дня срока на выходной.