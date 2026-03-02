Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Анна Маянцева

Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»

Готовый инструмент для заказчиков перевозок.

Коллеги, с 1 марта 2026 года заработал реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог». Если перевозчика в реестре нет — налоговая может снять расходы по налогу на прибыль, отказать в вычете НДС, начислить штраф 20% и пени, а с 1 сентября — ещё и 10 000 руб за каждый электронный документ.

Я подготовила калькулятор, который автоматически считает все риски.

Ссылка: Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»

Как пользоваться

  1. Введите дату в B2

  2. Заполните колонки A-E:
    А — название перевозчика
    В — статус: «Да» (в реестре) или «Нет»
    С — сумма договора
    D — рейсы
    Е — электронные документы

  3. Всё остальное считается автоматически

Что считает калькулятор

✔ Потерю НДС и налога на прибыль
✔ Штраф 20% по ст. 122 НК РФ
✔ Пени по актуальной ставке ЦБ
✔ Штраф за ЭДО (если дата после 01.09.2026)
✔ Общий риск по каждому перевозчику
✔ Итоговую сумму рисков по всем перевозчикам

Внизу файла — таблица всех штрафов по новому закону.

Важно

Калькулятор считает по максимальной планке. В реальности штрафы могут быть меньше — налоговая может применить смягчающие обстоятельства. Но лучше закладываться сразу на максимум.

Информации об авторе

Анна Маянцева

Анна Маянцева

Бухгалтер

2 подписчика6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

5
ГлавнаяАкция 1+3