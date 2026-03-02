Коллеги, с 1 марта 2026 года заработал реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог». Если перевозчика в реестре нет — налоговая может снять расходы по налогу на прибыль, отказать в вычете НДС, начислить штраф 20% и пени, а с 1 сентября — ещё и 10 000 руб за каждый электронный документ.

Я подготовила калькулятор, который автоматически считает все риски.

Ссылка: Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»