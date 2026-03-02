Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»

Коллеги, с 1 марта 2026 года заработал реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог». Если перевозчика в реестре нет — налоговая может снять расходы по налогу на прибыль, отказать в вычете НДС, начислить штраф 20% и пени, а с 1 сентября — ещё и 10 000 руб за каждый электронный документ.
Я подготовила калькулятор, который автоматически считает все риски.
Как пользоваться
Введите дату в B2
Заполните колонки A-E:
А — название перевозчика
В — статус: «Да» (в реестре) или «Нет»
С — сумма договора
D — рейсы
Е — электронные документы
Всё остальное считается автоматически
Что считает калькулятор
✔ Потерю НДС и налога на прибыль
✔ Штраф 20% по ст. 122 НК РФ
✔ Пени по актуальной ставке ЦБ
✔ Штраф за ЭДО (если дата после 01.09.2026)
✔ Общий риск по каждому перевозчику
✔ Итоговую сумму рисков по всем перевозчикам
Внизу файла — таблица всех штрафов по новому закону.
Важно
Калькулятор считает по максимальной планке. В реальности штрафы могут быть меньше — налоговая может применить смягчающие обстоятельства. Но лучше закладываться сразу на максимум.
Комментарии5
По ссылке нет доступа
Здравствуйте. Я хочу предоставить файл эксель только для чтения с ограниченным доступом к редактированию. Есть ли возможность прикрепить файл просто сюда, в блог?
Я могу прикрепить к вашему блогу. Скиньте файл в мою телегу https://t.me/totttttt