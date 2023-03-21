Налоговая нашла еще один критерий незаконного «дробления» – разбираем главную ошибку налогоплательщика

Итак, если у Вас единый производственный процесс, один начальник производства, одинаковая продукция на выходе, но раздробиться жуть как надо, потому что уж очень много клиентов, которым НДС не нужен и также много тех, которым НДС нужен, то есть один крутой рецепт. Надо всю производственную документацию по одной компании заполнять синей авторучкой, а по другой компании зеленой.

Если кто не понял, это был сарказм. Конечно же, это формальное разделение, которое ничего не даст. Это признали суды в деле А72-15191/2020.

Производственный процесс контролировался одним лицом – Егоровым Н.М., разделение выпуск готовой продукции распределялся формально (сменные задания по покупателям ООО «Слайн» выписывались зеленой ручкой)

Более того, на мой взгляд оно наоборот, ухудшает всю ситуацию. Ведь деловая цель дробления на два субъекта у налогоплательщика (по его «тщательно продуманной» легенде, разумеется) была в том, что это два принципиально разных производства. Одно серийное, другое ручное по индивидуальным заказам. Ну так, если у Вас принципиально разнятся процессы и продукты, то зачем мастеру писать сменные задания разной ручкой (оставляем пока за скобками вопрос того, что мастер один)?

Это ведь еще дополнительный целый бизнес-процесс. Надо ручки менять, надо держать запас обеих видов у мастера, то есть, если зеленая закончится, нельзя пару сменных заданий заполнить синей. Ответ напрашивается сам собой – чтобы потом бухгалтер и другие специалисты (или кто там потом будет работать с этим сменным заданием) не перепутали не отгрузили случайно товар с неправильной ОООшки.

То есть, я к тому, что вообще-то кроме деловых целей надо доказать что у нас самостоятельные хозяйствующие субъекты. А как они могут быть самостоятельными, если они даже цвет пасты для ручек не могут сами выбирать, без оглядки на соседа? А если в соседнем ларьке не будет ручек с зеленой пастой? Производство остановится?

Вы сейчас скажете ну-ка стой! Да ведь Ты же сам недавно писал обличающую статью про компиляторов судебной практики, которые какой-то рядовой признак (там было отсутствие сертификата), добавленный налоговым органом «до кучи», преподносят как решающий критерий! Зачем столько слов про какой-то там цвет пасты? Явно же еще куча аргументов была у налогового органа в пользу искусственности дробления.

Да, все так. Но есть один важный момент. Конечно же, я далек от мысли что какая-то там авторучка стала определяющей и при структурировании надо уделять пристальное внимание именно канцелярии. Нет, конечно. Но в этих мелочах как раз таки видна главная ошибка налогоплательщика. и она заключается не в выборе неправильного цвета.

Главный вопрос, который должен задать себе любой дробленец – такая организация бизнес-процессов как у меня вообще была бы возможна, если бы эти компании были бы реально независимы? Как если бы они принадлежали разным предпринимателям, которые за свое дело горло перегрызут? Если ответ «да», то дальше можно заниматься скачиванием чек-листов чисто в целях еще бОльшего снижения налоговых рисков. Если же ответ «нет», то как в известном анекдоте, если у жены руки-в боки, то ей все равно в какую сторону у Вас кепка надета. Вы все равно где-нибудь спалитесь, причем этих «где-нибудь» будет довольно много-премного. Даже помимо тех, о которых в чек-листах пишут – список дней рождений на месяц на доске почета, такси, на котором привозят и увозят сотрудников разных компаний, цвет авторучки...

Ну то есть, вполне логично, что два похожих производства – серийное и индивидуальное – расположены на одной производственной площадке. Индивидуальщикам всегда может понадобиться заказать какие-либо запчасти серийно, а серийщикам раз от раза требуются какие-то технические решения (например, как-то сработать импортное сырье, не совсем подходящее по качеству, но которое дешевле как-то сработать чем возвращать). Такое часто бывает в жизни – при огромных заводах есть какие-то небольшие перерабатывающие мастерские.

Но точно не бывает, когда независимые производства находятся на одной площадке без перегородок. В открытом пространстве. Каждый кто работал на производстве знает, что там потом точно не разберешь где чей инструмент, сырье, косяк... И уж точно два независимых производства не будут работать так, что отличить где чья готовая продукция можно только по цвету ручки в сменном задании.

Именно в этом главная беда всех чек-листов – никакими нормативными актами они не закреплены, их список не закрытый. И если Ваши субъекты несамостоятельны, признаки проявления этой несамостоятельности в арбитражных делах будут появляться все новые и новые, все забавней и забавней. Этот процесс бесконечен. Есть единственный способ его прекратить – как я уже сказал выше, в процессе построения схемы своего бизнеса оглядываться на главный тест законности дробления. Тот самый вопрос, написанный выше.

Кстати, в цикле статей «как правильно дробиться», которые мы публикуем в нашем Телеграмм-канале с тегом «#налоговаясхемотехника», мы как раз придерживаемся данного подхода. И будем продолжать придерживаться в последующих статьях.