Отчетность

Скрытые налоговые риски при покупке ООО. Какие проблемы создает распространенная схема вывода наличных

Как там было в бриллиантовой руке? Дивиденды превращаются..., дивиденды превращаются..., дивиденды превращаются... В зарплату!!! Смотрите следующий ролик про процедуру due diligence на нашем канале «Финансовая разведка».

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Очередной кейс из рубрики «Как из бабушки сделать дедушку». В ней мы обсуждаем реальные примеры искажения отчетности, как их увидеть и какие последствия могут быть. Сегодня рассказываем как мы в процедуре дью дилидженс увидели «хвосты» налоговых схем продавца компании. Деньги обналичивали через простые налоговые схемы – подотчет и займ директору, чтобы оптимизировать налоги. При due diligence мы увидели следы этих схем и дальнейший финанасовый анализ деятельности компании показал, что для покупателя это несет существенные налоговые риски в будущем.

Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

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