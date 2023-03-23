Очередной кейс из рубрики «Как из бабушки сделать дедушку». В ней мы обсуждаем реальные примеры искажения отчетности, как их увидеть и какие последствия могут быть. Сегодня рассказываем как мы в процедуре дью дилидженс увидели «хвосты» налоговых схем продавца компании. Деньги обналичивали через простые налоговые схемы – подотчет и займ директору, чтобы оптимизировать налоги. При due diligence мы увидели следы этих схем и дальнейший финанасовый анализ деятельности компании показал, что для покупателя это несет существенные налоговые риски в будущем.
Скрытые налоговые риски при покупке ООО. Какие проблемы создает распространенная схема вывода наличных
Как там было в бриллиантовой руке? Дивиденды превращаются..., дивиденды превращаются..., дивиденды превращаются... В зарплату!!! Смотрите следующий ролик про процедуру due diligence на нашем канале «Финансовая разведка».