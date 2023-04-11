Обсудим какие налоговые риски если отразить в бухгалтерской отчетности убыток

Поговорим про убытки? Ко мне тут обратился подписчик с вопросом о том, нужно ли их вообще прятать? У них в группе компаний бухгалтер показала убытки в некоторых ООО, а на вопрос директора ответила что ничего страшного, если расходы не нарисованные. Так страшно это или нет? Ну, давайте разберемся.

Во-первых, надо отметить, что убытки, безусловно, повышают налоговый риск. Тот налоговый риск, который налоговые органы считают для каждой компании на основании более чем полусотни показателей.

Убытки, однозначно, привлекают внимание вне зависимости естественные они или нарисованные, чего бы эта нарисованность не означала.

Не хотите лишний раз привлекать внимание налогового органа — не показывайте убытки. Но понятно что не всегда это возможно. Особенно в последнее время сильнейшей неопределенности в бизнесе.

Во-вторых, в чем на самом деле проблема убытков при дроблении? И какие расходы можно считать нарисованными?

Когда мы внутри группы компаний платим своему хранителю активов за аренду недвижимости в пять раз больше рынка это нарисованные расходы?

А в два раза больше рынка это нарисованные? А как точно определить цену рынка? На Авито? Или где?

А проблема при дроблении зачастую (и скорей всего в случае моего подписчика тоже) в низком уровне налогового планирования. Ну или в его полном отсутствии.

Или еще проще говоря плохо подобраны внутригрупповые цены. То есть, они могут быть близки к рыночными ценам, но в результате на некоторых субъектах вашей группы получаются убытки, на некоторых прибыли.

Суммарно по группе получается прибыль. Но некоторые субъекты в убытках. И вроде бы и расходы реальные и цены все рыночные…

В чем же проблема тогда?

А проблема в том, что так самостоятельные хозяйствующие субъекты себя не ведут.

Что они делают когда терпят убытки (при этом важным является отметить, что у них то тоже все расходы реальные, а цены рыночные)?

Они руками и ногами шевелят активней, чем лягушка, сбившая сметану в масло. Они любыми путями стремятся от убытков избавится.

Сокращают персонал, повышают цены, банкротятся, наконец. А что делают ваши субъекты в группе компаний, которые терпят убытки? Правильно. НИ-ЧЕ-ГО. Ведь цены рыночные, а расходы реальные.

И вот тут напрашивается простой путь.

Как все делают — поднять руку, а потом резко ее опустить со словами:

«А и черт с ним! Ну спросят нас почему убытки, мы скажем что это наши реальные показатели. Так ведь бывает сплошь и рядом, тут же в статье вот выше написано про неопределенности в экономике и вот это вот все. Закосим, так сказать, под реально убыточные компании!».

Да только косить на словах сложно, когда все остальное у вас говорит об обратном. Это ведь отлично видно — реальные у вас показатели или вы просто «косите».

Там совершенно иная структура баланса. Даже стороннему наблюдателю это отчетливо видно.

Во-первых, они у аас там копятся. Дада.

Убытки естественные обычно бывают эпизодическими, а если они постоянные, бизнес просто закрывается. У вас же компания копит их в балансе и продолжает как ни в чем ни бывало работать дальше.

И во-вторых (которое следует из первого), самостоятельные хозяйствующие субъекты покрывают убытки за счет накопленного жирка (капитал и резервы), реже за счет кредитов (долгосрочные займы).

А вот все ваши искусственные убытки из ненарисованных расходов финансируются за счет внутригрупповой кредиторки.

Причем налоговая то все это видит еще лучше нас поскольку обладает гораздо более широкой информацией и по факторам взаимозависимости и по IP-адресам сдаваемой отчетности и в выписке по счетам видит реальные движения…

Поэтому ваши «реальные» расходы и рыночные внутригрупповые цены вряд ли способны кого-то обмануть.

У нас в Ютуб-канале «Финансовая разведка╗ мы уже разбирали подробно финансовые потоки группы компаний, которую обвиняли в дроблении и которая выиграла у налоговой все четыре инстанции.

Потому что там все финансовые потоки были грамотно спланированы и балансы были красивые. Не подкопаешься.

И сравните теперь их со своими убыточными балансами. Вот такие убытки показывать страшно. На мой взгляд.