Главное, что отняла у налогоплательщика АСК НДС-2. Что нужно сделать сегодня, чтобы снизить налоговые риски в будущем

АИС Налог-3, АСК НДС-2, АСК ДФЛ, АСК ККТ, АУСН, маркировка, прослеживаемость товара... Какие остаются возможности получить законную экономию в этой налоговой матрице? Давайте разберемся, как было, как стало и что остается делать налогоплательщику

Попалось тут забавное старое дельце. А попалось сейчас, потому что идет банкротство, налоговые споры уже давно отгремели.

Вспомнились старые схемы, проверка была за 2012-2014 годы, то есть, до АСК НДС-2.

И вот такое неожиданное напоминание позволило сравнить как было и как сейчас не только с НДС, но и с дроблением. И выделить главный момент, который сегодня делает налоговую оптимизацию такой высоко рискованной затеей.

Я сейчас приведу цитаты из дела и, уверен, налоговые консультанты со стажем ностальгически ухмыльнутся. Кого-то даже на слезу пробьет.

Вряд ли найдется среди них тот, кто так не делал ни разу (дело А40-125135/2018).

«В ходе рассмотрения ... материалов, полученных в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, акта выездной налоговой проверки от 09.02.2017 № 12/1407, ... дополнительных возражений налогоплательщика, представителями Общества представлены дополнительные документы, из которых следует, что сделки со спорным контрагентом ООО «П» осуществлялись на основании агентского договора, а не договора поставки товара, как ранее указывало ООО «Т». «В отношении довода налогового органа о сведениях, содержащихся в первичных документах, свидетельствующих об отсутствии дальнейшей реализации бензина и мазута, приобретенного Обществом у ООО „П“. К указанному выводу налоговый орган приходит на основе анализа договора поставки нефти и нефтепродуктов от 03.09.2013 № 013/0903-А, заключенного между ООО „Т“ и ООО „П“, а также первичных документов к нему, представленных Обществом в ходе проведения выездной налоговой проверки. Общество обращает внимание Арбитражного суда г. Москвы, что данные документы были ошибочно представлены в налоговый орган в ходе проведения выездной налоговой проверки. Данные обстоятельства были устно доведены 06.10.2017 до представителей ВНО в ходе рассмотрения апелляционной жалобы и материалов налоговой проверки».

Дада, речь идет про подмену отношений с плохим контрагентом с договора купли-продажи на агентский договор задним числом, уже в проверке.

В данной проверке правда налогоплательщик совсем уж перетянул – проделал этот фокус аж при проведении допмероприятий, оттого еще более забавно это все читать.

Ну и, собственно, благодаря этому мы про этот фокус и имеем возможность узнать.

Но в чем суть фокуса и почему он не работает сейчас? Если разобраться налоговое планирование раньше (а у многих и до сих пор) работает так:

делаем хозяйственные операции как надо для бизнеса; бухгалтер несколько переиначивает (в рамках закона, разумеется, все в рамках закона) трактовку некоторых операций; на основании переиначенных операций делается налоговая декларация; на основе этой налоговой декларации платится налог.

Как мы видим, вся налоговая оптимизация по сути делалась на втором этапе (хоть бумажный НДС, хоть дробление). Именно это и пытается запретить, кстати, нынче п.1 ст. 54.1 НК если читать его дословно.

А как проходили раньше проверки?

Налоговому органу нужно было детализировать сводную декларацию обратно до каждой сделки.

Поэтому задача налогоплательщика была в том, чтобы обставить все таким образом, чтобы было очевидно, что все операции происходили именно так, как их трактовал бухгалтер при составлении декларации.

Что же произошло после внедрения АСК НДС-2?

Второй пункт стал недоступен. Потому что в налоговую стали предоставляться не только сводные декларации, но и список операций (книги покупок-продаж).

Схема с «переброской вычетов» до сих пор возможна и не видна для АСК НДС-2 только потому, что книги покупок и продаж не содержат расшифровку по номенклатуре.

Там Вы все еще можете трактовать как Вам надо при составлении декларации. Но не везде.

Там где внедрили маркировку, схема с «переброской вычетов» уже не работает (обувь, шины). Опять же, потому что налоговая видит сразу операцию, а не итог в декларации.

И повторюсь, речь идет про любую налоговую оптимизацию, не только про плохих контрагентов.

Такой финт провернуть получилось у ФНС не случайно, об этом в одном из своих интервью говорил Даниил Егоров. Он так и сказал, мы тянемся к первичке, чтобы она у нас отражалась сразу. Декларации мы и сами из нее «скрутить» сможем.

Отсюда онлайн-кассы, маркировка, прослеживаемость... Все идет на борьбу с единственным источником налоговой оптимизации – вторым пунктом.

Тот же АУСН – это как раз тестирование механизма, когда все пункты налоговая делает сама за бухгалтера. Раньше у нее не было первичных операций, а теперь есть, для упрощенки хватает.

Речь идет о том, что налоговая инспекция не просто осложняет бухгалтеру работу во втором пункте, она вообще ее забирает себе!

Проблема, кстати, еще шире.

Ведь есть не только данные в налоговых комплексах. Еще огромную кучу следов исполнения сделок оставляют налогоплательщики в разных других базах данных.

Перемещения фур отмечаются в Платоне, отправка платежек осуществляется с конкретных IP-адресов, Ваши корпоративные события остаются в Ваших лентах соцсетей, объявления о найме на работу и перемещения на такси остаются в истории агрегаторов...Сохраняются не только сами сделки, но и обстоятельства их совершения.

Что являются ключевым в делах о дроблении. Именно обстоятельства совершения сделок позволяют говорить о самостоятельности или фиктивности субъектов или сделок.

Зафиксированные обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки, не позволят опровергнуть это в проверке. Какие бы красивые документы Вы не нарисовали.

Из этого вытекает единственный реализуемый способ налоговой оптимизации в ближайшем будущем. Это выверенное налоговое планирование.

Налогоплательщик должен заранее так спланировать и структурировать свои хозяйственные операции, чтобы вне зависимости от того, кто выполняет второй пункт (трактовку операций в соответствии с НК), свой бухгалтер или сам налоговый инспектор, на выходе получилась нужная налоговая нагрузка.

И главная сложность тут не в «спланировать». Планировать худо-бедно могут все. Главное захотеть. Главная проблема – в «заранее».

Налогоплательщики привыкли обращаться к экспертам когда уже начались проблемы (в приводимом кейсе обратились даже чересчур поздно, это не помогло, но хорошо показывает тренд).

Раньше это было оправдано, зачем платить деньги за решение проблем, которые еще не наступили. Но теперь проблема в том, что потом, когда проблемы наступят, уже ничего нельзя будет сделать.

Ну не воспринимать же серьезно пояснения вида: «контрагент пришел к нам в офис, попросил пароль от вай-фая и как давай отправлять платежки и отчетность... И так каждый день в течении 3 лет. Поэтому единый IP-адрес не свидетельствует о подконтрольности».

У нас в телеграмм-канале мы как раз систематизируем инструменты налоговой оптимизации с точки зрения налогового планирования. И формирования приемлемой налоговой нагрузки. Подписывайтесь, готовьтесь к будущему налоговому администрированию заранее.