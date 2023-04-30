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Соппа Кирилл
АСК НДС-2

Налоговая начинает взыскивать налоги с физлиц. Заработала АСК ДФЛ?

Попросили прокомментировать новость, о том что налоговая вызывает физиков и просит отчитаться о расходах. Но мы же все это проходили с АСК НДС-2. Запустили, отладили, накопили статистику... И взыскивать будут не проверками, а побуждениями. А самое главное оружие налоговиков все почему-то благополучно забыли.
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Во-первых, давайте вспомним сколько времени понадобилось налоговикам на «монетизацию» АСК НДС-2.

Помните, когда по итогам первого квартала 2015 года небо на землю не упало все решили что ничего страшного в этой системе нет.

А потом налоговики стали массово взыскивать по сделкам с «бумажным» НДС где-то на рубеже 2018 и 2019 годов. Так что рано все забыли об АСК ДФЛ. И эти вызовы это первые звоночки.

Во-вторых, давайте вспомним за счет чего АСК НДС-2 показала свою эффективность для бюджета? Правильно, побуждения. Давайте взглянем на статистику за 2022 год.

По данным с сайта ФНС России по результатам проверок в бюджет поступило 192 млрд рублей, а добровольно уплачено (в результате побуждений, разумеется, которые на сайте ФНС России дипломатично называются аналитической работой) – 189 млрд рублей. Почти столько же. Это огромная сумма.

Для тех, кто думает, что не будет вестись на уловки налоговиков все это повод задуматься.

За счет чего же они добились таких успехов?

Ведь побуждаются не пенсионеры, не юные стартаперы, а матерые предприниматели, понюхавшие пороху.

А все дело во внутренней системе мотивации налоговиков. Все мы помним регулярные вызовы на комиссии (даже когда Вы не виноваты и это косяк поставщика Вас продолжают вызывать потому что фонарь горит и потушить его может только уплата НДС в бюджет), недостоверность директоров и адресов и вишенку на торте — «нулевки», сдаваемые с разных сомнительных IP-адресов.

Сама ФНС признает что это нарушение закона, но ничего технически не делает, чтобы предотвратить эти вещи. Ведь именно они и приводят к тому, что заплатить становится проще и быстрее, чем преодолевать постоянные проблемы, создаваемые тем компаниям, у которых горит фонарь в АСК НДС-2.

Соппа Кирилл

Соппа Кирилл

налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
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    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    АСК НДС-2

    Налоговая начинает взыскивать налоги с физлиц. Заработала АСК ДФЛ?

    Попросили прокомментировать новость, о том что налоговая вызывает физиков и просит отчитаться о расходах. Но мы же все это проходили с АСК НДС-2. Запустили, отладили, накопили статистику... И взыскивать будут не проверками, а побуждениями. А самое главное оружие налоговиков все почему-то благополучно забыли.

    30
    Логотип igotosochi
    igotosochi
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