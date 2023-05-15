Как АСК НДС-2 до сих пор не смогла победить весь «бумажный» НДС. И почему это не поможет вам

Отметил такую забавную вещь. Иногда, когда я говорю предпринимателям, что я налоговый схемотехник, меня часто следом спрашивают почём я продаю «бумажный» НДС. Это следствие того, что в среднем и малом бизнесе очень искажено представление о налоговом планировании.

Все думают что налоговая схема — это то, как правильно построить цепочку, чтобы налоговая не увидела «разрыв».

На самом деле даже самые креативные решения этого вопроса (на профессиональном жаргоне это называется «зашить цепь») не помогут Вам решить свой вопрос с налоговой.

Что же делают эти парни, которые продают «бумажный» НДС?

Они ищут технические способы сделать так, чтобы алгоритмы АСК НДС-2 как можно дольше не заметили «разрыв» в системе. Там встречаются довольно виртуозные механизмы.

Например, сопровождая одного клиента, которому налоговая доначислила НДС в рамках тематической проверки, я видел цепь, которую построила налоговая от плохого поставщика.

Цепь была «зашита» на ГТД (грузовая таможенная декларация) одной известной и крупнейшей компании в России. Расчет был на то, что сама АСК НДС-2 не знает, кто реально является импортером.

Для этого налоговому инспектору необходимо проделать кое-какую ручную работу. Возможно запросить документы и убедиться какое точно юрлицо ввезло товары по этой ГТД.

Пока у инспектора дойдут руки, пока он все это проделает… А возможно (это мое предположение) еще как-то инспектор был замотивирован не делать это сразу же.

Правда судя по тому, что у моего клиента началась тематическая выездная налоговая проверка, замотивирован он был плоховато))))

Еще это может быть использование правильных разрывов в АСК НДС-2. Да-да, бывают и такие.

Например, возврат купленного товара физлицом. Когда Вы покупаете в каком-нибудь супермаркете продукты, то Вам выдают онлайн-чек и со всего чека исчисляют НДС. Но если один из продуктов оказывается испорченный, Вы приходите в супермаркет и возвращаете его.

При этом сам супермаркет имеет право уменьшить свою выручку, а значит и исчисленный НДС. И если это происходит в другом периоде, то они ставят вычет в книгу покупок на основании этого возврата.

Причем как Вы понимаете, этот вычет системе АСК НДС-2 не с чем стыковать! Вы не обязаны возвращать все продукты из чека, а значит сумма вычета не будет совпадать ни с чем.

Этот методологический разрыв будет висеть в системе вечно. И конечно же, на основании таких разрывов налоговые инспекторы и не думают никого побуждать.

Теоретически, под такой разрыв можно замаскировать и «зашив цепи», применив на конце соответствующий код вида операции (КВО 17).

Это пример, не руководство к действию, налоговая уже знает этот прием и данная схема уже включена в состав так называемых Операций Особого Контроля.

Для чего же я привожу эти примеры?

На самом деле парни, продающие «бумажный» НДС, конечно же, виртуозные схемотехники. Но это схемотехника для другого. Они решают вопрос как бы их разрыв подольше не выявили.

А Вам надо защититься от претензий налоговой. И раз налоговая уже предъявляет претензии, то значит их схемотехника уже «отстреляна» и разрыв выявлен. Все, она Вам уже не поможет.

Как это будет выглядеть?

Налоговая Вам выкидывает расходы, потому что монтаж Вам выполняла «техническая» компания, не имеющая ресурсов, директор которой по ночам работает сторожем на мясокомбинате, а днем отсыпается в вытрезвителе и руководить такой компанией в принципе не может.

А Вы что ответите? Что возврат товара не формирует разрыва в цепи?

У нас были кейсы когда мы отбивали предпринимателей в проверке «в ноль». Я даже публиковал фотки таких решений у себя в соцсетях. И я Вас уверяю, понимание того, как искусно были «зашиты цепи» мне ни на йоту не помогло.

Мы занимаемся структурированием бизнеса. Планированием и минимизацией налоговых рисков.

Можно привести аналогию со строительством дома.

Мы проектируем Вам весь дом, а «бумажный НДС» это просто один из возможных стройматериалов.

Вы можете использовать любой, мы можем Вам про каждый рассказать их плюсы и минусы. Но мы их не продаем.

Поэтому спроектировать Вам дом можем из любых материалов, которые Вы выберете, сообразно Вашему приемлемому уровню риска и желаемому доходу.

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