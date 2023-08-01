Сегодня у нас в гостях на Ютуб-канале “Финансовая разведка” советник юридической фирмы Lidings адвокат Дмитрий Кириллов. Он является членом большого количества рабочих и инициативных групп, в том числе при Минфине, которые прорабатывают нормативную базу для созданий простой, понятной и законной среды для трансграничных платежей в криптовалютах. Чтобы это было просто не только технически, но и юридически. Смотрите наше интервью с ним у нас на канале.
Заплатил Криптой, попал на НДС!
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Почему крипта- с большой буквы в заголовке?
ВикторияГлавный бухгалтер
Это имя бога ))