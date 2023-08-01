Заплатил Криптой, попал на НДС!

Сегодня у нас в гостях очень известный в сфере крипторегулирования налоговый адвокат, с которым мы обсуждаем налоговые и уголовные последствия трансграничных платежей в Крипте

Сегодня у нас в гостях на Ютуб-канале “Финансовая разведка” советник юридической фирмы Lidings адвокат Дмитрий Кириллов. Он является членом большого количества рабочих и инициативных групп, в том числе при Минфине, которые прорабатывают нормативную базу для созданий простой, понятной и законной среды для трансграничных платежей в криптовалютах. Чтобы это было просто не только технически, но и юридически. Смотрите наше интервью с ним у нас на канале.