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Соппа Кирилл

Заплатил Криптой, попал на НДС!

Сегодня у нас в гостях очень известный в сфере крипторегулирования налоговый адвокат, с которым мы обсуждаем налоговые и уголовные последствия трансграничных платежей в Крипте
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Сегодня у нас в гостях на Ютуб-канале “Финансовая разведка” советник юридической фирмы Lidings адвокат Дмитрий Кириллов. Он является членом большого количества рабочих и инициативных групп, в том числе при Минфине, которые прорабатывают нормативную базу для созданий простой, понятной и законной среды для трансграничных платежей в криптовалютах. Чтобы это было просто не только технически, но и юридически. Смотрите наше интервью с ним у нас на канале.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

29
Соппа Кирилл

Соппа Кирилл

налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

37 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    2 часа назад

    Борис МальцевКлерк

    Почему крипта- с большой буквы в заголовке? 

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Это имя бога ))

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