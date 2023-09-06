Видео для любителей решать налоговые вопросы потом, «когда придут».
От бабушки ушел, от дедушки ушел, а от Налоговой не ушел! И не уйдешь!
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Сотрудничество с самозанятыми и физлицами без специального налогового статуса регулируется Гражданским кодексом. Расскажем, как вести бухучет по договорам ГПХ, и надо ли включать информацию об исполнителях в отчетность.
Организации и ИП при необходимости могут использовать личный транспорт сотрудников в рабочих целях. Оформить и компенсировать это можно разными способами. Рассказываем, как это сделать, и как отразить такую аренду в бухгалтерском и налоговом учетах.
Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.
История о том, как один предприниматель долго бегал от налоговой, но все чего он смог добиться — намотал себе огромную недоимку
Налоговая оформила акт налоговой проверки. Возражения не представили, ходатайство о снижении штрафа не приложили, на разбор «полетов» не явились. Возможно, узнали себя.😊
В этой статье мы рассмотрим практику применения налогоплательщиками реституции к недействительным сделкам, а также налоговые последствия. Мнения судов За и Против проведения реституции в периоде совершения сделки.
А знаете , что скромные дорожные карты по оптимизации составляются после череды провалов?
Люблю почитать настоящих экспертов и выяснить, что они курят, хотя иногда и правда интересные мысли пишут.
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате денежных средств некоммерческой организации.
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