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Когда ваши схемы видны в отчетности. Что можно увидеть в ОДДС
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
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