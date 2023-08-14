ЦБ экстренно повысил ключевую ставку. Остановит ли это падение рубля?

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. до 12% годовых. Так он пытается остановить обвал рубля и разгон цен.

Рубль падает с начала года, но ЦБ до последнего не реагировал. Его задача — вернуть инфляцию к 4% и при этом не создать угроз финансовой стабильности, а курс у нас плавающий. Год назад видели мы доллар по 50 рублей, вчера — по 100.

Почему именно курс 100 руб./$ стал причиной экстренных мер?

Накопилось. С начала года доллар подорожал уже на 42%. Такое сильное и длительное падение отражается в ценах. Чуть ли не каждый день появляются сообщения, что дорожает тот или иной товар. Вчера, например, это был майонез. Возможности для расширения производства ограничены, и падение рубля переносится в цены сильнее, чем прежде, отметил ЦБ.

Психология. Разница между курсами 101 и 99 рублей за доллар впечатляет куда больше, чем между 91 и 95. Продавцы начнут резвее переписывать ценники, население может запаниковать, а спекулянты — активнее играть против рубля, и он пойдет еще ниже. Недаром многие ждали, что ЦБ вмешается ближе к 100.

Почему растут цены и доллар?

Причины схожи: чтобы оживить экономику, в нее закачали очень много денег. Кажется, даже слишком много. Огромные расходы бюджета в начале года и кредитный бум породили огромный спрос, удовлетворить который экономика не может. Из-за кадрового кризиса растут зарплаты и доходы людей, это тоже разгоняет спрос. Удовлетворяется он во многом за счет импорта — растет спрос на валюту и ее курс.

Как с этим бороться?

Главный инструмент — ключевая ставка. Она влияет на «цену денег» — проценты по кредитам и депозитам, ОФЗ. Одни «не потянут» более дорогой кредит, другие откажутся от слишком дорогой покупки в пользу выгодного вклада.

21 июля ЦБ уже повышал ставку на 1 п.п. и предупреждал, что намерен повысить еще. Вчера помощник президента Максим Орешкин раскритиковал ЦБ за «слишком мягкую» денежную политику (низкую ставку). Обычно правительство, наоборот, критикует ЦБ за слишком высокую ставку, которая душит бизнес.

Так что все очень серьезно. Следующее заседание совета директоров ЦБ было запланировано на 15 сентября, но ждать месяц он не стал.

Вчера, после объявления о внеочередном заседании ЦБ, курс доллара сразу упал ниже 100 рублей, а затем и ниже 98. Сегодня утром он падал до 92,6, а перед объявлением результатов был 95,7 руб./$. Однако после повышения ставки доллар растерял весь рост и к 11:00 мск стоил дороже 98 рублей.