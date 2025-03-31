Маркировка-2025: Новые правила для икры, пива и автохимии. Что изменится с 1 апреля?

С 2025 года продавцы безалкогольного пива обязаны передавать в систему «Честный знак» данные о выводе товара из оборота. Это касается даже частичной продажи из кег — например, если бар разливает напиток порционно.

Что важно:

Не нужно отчитываться о постановке кега на кран — только о факте продажи.

Если кег не распродан полностью, информацию всё равно необходимо отправить.

Лайфхак для баров: Установите системы учета, которые автоматически фиксируют объемы продаж из кег. Это сэкономит время на отчетности.