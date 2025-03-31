Маркировка-2025: Новые правила для икры, пива и автохимии. Что изменится с 1 апреля?

Безалкогольное пиво: контроль за каждой каплей
С 2025 года продавцы безалкогольного пива обязаны передавать в систему «Честный знак» данные о выводе товара из оборота. Это касается даже частичной продажи из кег — например, если бар разливает напиток порционно.
Что важно:
Не нужно отчитываться о постановке кега на кран — только о факте продажи.
Если кег не распродан полностью, информацию всё равно необходимо отправить.
Лайфхак для баров: Установите системы учета, которые автоматически фиксируют объемы продаж из кег. Это сэкономит время на отчетности.
Икра: учет без исключений
Для розницы и общепита вводится обязательная отчетность по икре — независимо от способа продажи. Даже если товар реализуется без кассы (например, в рамках акции), данные всё равно нужно передать в «Честный знак».
Что изменится:
Фиксация всех операций: через кассу, доставку, самовывоз.
Штрафы за сокрытие информации — до 200 тыс. рублей для юрлиц.
Совет: Проверьте, чтобы ваша кассовая система интегрировалась с «Честным знаком». Если нет — обновите ПО.
Автомобильные жидкости: добровольно, но выгодно
Для масел, антифризов и других автохимии маркировка пока остается добровольной. Однако участники рынка, которые начнут передавать данные в «Честный знак», получат преимущества:
Повышение доверия покупателей.
Упрощение возвратов и претензий по браку.
Почему стоит подключиться уже сейчас? Ранний переход на маркировку поможет избежать аврала в 2025 году.
Кассы: двойная проверка
Всем продавцам (включая малый бизнес) необходимо настроить разрешительный режим работы касс:
Онлайн-проверка — автоматический запрос в «Честный знак» при сканировании кода.
Офлайн-проверка — если интернет отключен, касса сверяет данные по сохраненной базе.
Важно: Кассы без такого функционала с 2025 года будут считаться нелегальными.
Как подготовиться?
Проверьте оборудование: поддерживает ли касса новые требования.
Обучите сотрудников работе с маркировкой — например, через вебинары «Честного знака».
Протестируйте передачу данных до 2025 года, чтобы избежать сбоев.
Новые правила — не повод для паники, но сигнал к действию. Начните адаптацию сейчас, чтобы к апрелю 2025 работать без стресса. Помните: маркировка защищает не только покупателей, но и репутацию вашего бизнеса.
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