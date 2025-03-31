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Наталия Свиридова
Маркировка товаров

Маркировка-2025: Новые правила для икры, пива и автохимии. Что изменится с 1 апреля?

С 1 апреля 2025 года стартуют масштабные изменения в системе маркировки товаров. Розница и общепит столкнутся с новыми требованиями по работе с икрой, безалкогольным пивом и автомобильными жидкостями. Рассказываю, как подготовиться к реформам и избежать штрафов.

Безалкогольное пиво: контроль за каждой каплей

С 2025 года продавцы безалкогольного пива обязаны передавать в систему «Честный знак» данные о выводе товара из оборота. Это касается даже частичной продажи из кег — например, если бар разливает напиток порционно.
Что важно:

  • Не нужно отчитываться о постановке кега на кран — только о факте продажи.

  • Если кег не распродан полностью, информацию всё равно необходимо отправить.

Лайфхак для баров: Установите системы учета, которые автоматически фиксируют объемы продаж из кег. Это сэкономит время на отчетности.

Икра: учет без исключений

Для розницы и общепита вводится обязательная отчетность по икре — независимо от способа продажи. Даже если товар реализуется без кассы (например, в рамках акции), данные всё равно нужно передать в «Честный знак».
Что изменится:

  • Фиксация всех операций: через кассу, доставку, самовывоз.

  • Штрафы за сокрытие информации — до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Совет: Проверьте, чтобы ваша кассовая система интегрировалась с «Честным знаком». Если нет — обновите ПО.

Автомобильные жидкости: добровольно, но выгодно

Для масел, антифризов и других автохимии маркировка пока остается добровольной. Однако участники рынка, которые начнут передавать данные в «Честный знак», получат преимущества:

  • Повышение доверия покупателей.

  • Упрощение возвратов и претензий по браку.

Почему стоит подключиться уже сейчас? Ранний переход на маркировку поможет избежать аврала в 2025 году.

Кассы: двойная проверка

Всем продавцам (включая малый бизнес) необходимо настроить разрешительный режим работы касс:

  • Онлайн-проверка — автоматический запрос в «Честный знак» при сканировании кода.

  • Офлайн-проверка — если интернет отключен, касса сверяет данные по сохраненной базе.

Важно: Кассы без такого функционала с 2025 года будут считаться нелегальными.

Как подготовиться?

  1. Проверьте оборудование: поддерживает ли касса новые требования.

  2. Обучите сотрудников работе с маркировкой — например, через вебинары «Честного знака».

  3. Протестируйте передачу данных до 2025 года, чтобы избежать сбоев.

Новые правила — не повод для паники, но сигнал к действию. Начните адаптацию сейчас, чтобы к апрелю 2025 работать без стресса. Помните: маркировка защищает не только покупателей, но и репутацию вашего бизнеса.

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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