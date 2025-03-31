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📊 НДС на УСН в 2025: Как подготовить первую отчетность и не сойти с ума?

С 1 января 2025 года часть «упрощенцев» обязана платить НДС. Новые правила запутали даже опытных бухгалтеров: какие ставки применять? Как восстановить вычеты? Что делать, если совмещаешь УСН и НДС? В этой статье — пошаговый гид для тех, кто хочет избежать штрафов и спать спокойно.