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Наталия Свиридова
НДС на УСН

📊 НДС на УСН в 2025: Как подготовить первую отчетность и не сойти с ума?

С 1 января 2025 года часть «упрощенцев» обязана платить НДС. Новые правила запутали даже опытных бухгалтеров: какие ставки применять? Как восстановить вычеты? Что делать, если совмещаешь УСН и НДС? В этой статье — пошаговый гид для тех, кто хочет избежать штрафов и спать спокойно.

1. Кто из «упрощенцев» теперь платит НДС?

2. Ставки НДС: Какие выбрать и чем рискуете?

3. Переход на НДС с 01.01.2025: 3 критических шага

4. Отчетность: Формы, сроки, штрафы

5. Новые электронные сервисы ФНС

6. Восстановление НДС при переходе с УСН

7. Частые вопросы от читателей

8. Как остаться на плаву? 5 советов!

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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