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Наталия Свиридова
Штрафы за персональные данные

⚡️ Штраф до 300 000 рублей за просрочку уведомления в РКН: как избежать санкций с 30 мая 2025?

⚡️ Штраф до 300 000 рублей.

С 30 мая 2025 года бизнесу грозят многократно возросшие штрафы за нарушения в работе с персональными данными. Федеральный закон № 420-ФЗ от 30.11.2024 ужесточил административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. как подготовиться к изменениям и минимизировать риски.

Что изменилось?

Новые положения статьи 13.11 КоАП РФ вводят штрафы до 300 000 рублей за отсутствие уведомления в Роскомнадзоре (РКН) о намерении обрабатывать персональные данные. Сейчас за такое нарушение чаще выносят предупреждение или штраф до 5 000 рублей, но с 30 мая 2025 года санкции станут строже:

  • Физлица: 5 000–10 000 руб.

  • Должностные лица и ИП: 30 000–50 000 руб.

  • Юрлица: 100 000–300 000 руб.

«РКН сейчас редко штрафует, давая 10 дней на исправление. Но после мая 2025 года послаблений не будет: штрафы станут неизбежными», — подчеркнула Наталья Немудрая.

Кого касаются новые правила?

Любой бизнес, обрабатывающий персональные данные:

  • Клиентские базы (ФИО, телефоны, email).

  • Данные сотрудников (трудовые договоры, больничные).

  • Информация из онлайн-форм, подписок, анкет.

Исключение: если данные собираются для личных нужд (например, контакты друзей в записной книге).

5 шагов, чтобы избежать штрафа

  1. Проверьте наличие в Реестре операторов
    Зайдите на сайт РКН и найдите свою компанию через поиск. Если её нет — срочно подавайте уведомление.

  2. Обновите уведомление
    Если данные подавались давно, проверьте актуальность информации. Изменились цели обработки или категории данных? Подайте новое уведомление.

  3. Соблюдайте сроки
    Уведомление в РКН нужно подать до начала обработки данных. Если уже работаете с ними — сделайте это немедленно.

  4. Проверьте документооборот
    Убедитесь, что в компании есть:

    • Политика обработки персональных данных.

    • Согласия клиентов/сотрудников (если требуется).

    • Договоры с IT-подрядчиками (на хранение данных).

  5. Обучите сотрудников
    Проведите инструктаж для ответственных лиц: как собирать, хранить и защищать данные.

Исключения:

Не требуется подавать УОД в следующих случаях (ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ):

• Обработка данных исключительно в целях трудовых отношений.

• Обработка данных, включенных в государственные информационные системы персональных данных.

• Обработка данных без использования средств автоматизации.

• Обработка данных в целях однократного пропуска субъекта на территорию оператора или в аналогичных целях.

• И в некоторых других случаях, полный перечень смотрите в законе.

Что будет, если проигнорировать?

  • Плановые проверки РКН: ведомство запрашивает уведомление при первых же запросах.

  • Жалобы клиентов: недовольный клиент может инициировать проверку.

  • Блокировка сайта: за сбор данных без уведомления РКН вправе ограничить доступ к ресурсу.

Важно знать

  • Срок подачи уведомления: 10 дней после начала обработки данных (ст. 22 ФЗ «О персональных данных»).

  • Ответственность за недостоверные сведения: штраф до 50 000 рублей для юрлиц (ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ).

  • Онлайн-сервисы: даже если данные хранятся в облаке (например, в 1С), уведомление в РКН обязательно.

Вывод: Не откладывайте проверку! Потратьте час на подачу уведомления — это сэкономит сотни тысяч рублей и репутацию бизнеса. Используйте шаблон уведомления от РКН или обратитесь к юристам.

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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