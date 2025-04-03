⚡️ Штраф до 300 000 рублей за просрочку уведомления в РКН: как избежать санкций с 30 мая 2025?

С 30 мая 2025 года бизнесу грозят многократно возросшие штрафы за нарушения в работе с персональными данными. Федеральный закон № 420-ФЗ от 30.11.2024 ужесточил административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. как подготовиться к изменениям и минимизировать риски.
Что изменилось?
Новые положения статьи 13.11 КоАП РФ вводят штрафы до 300 000 рублей за отсутствие уведомления в Роскомнадзоре (РКН) о намерении обрабатывать персональные данные. Сейчас за такое нарушение чаще выносят предупреждение или штраф до 5 000 рублей, но с 30 мая 2025 года санкции станут строже:
Физлица: 5 000–10 000 руб.
Должностные лица и ИП: 30 000–50 000 руб.
Юрлица: 100 000–300 000 руб.
«РКН сейчас редко штрафует, давая 10 дней на исправление. Но после мая 2025 года послаблений не будет: штрафы станут неизбежными», — подчеркнула Наталья Немудрая.
Кого касаются новые правила?
Любой бизнес, обрабатывающий персональные данные:
Клиентские базы (ФИО, телефоны, email).
Данные сотрудников (трудовые договоры, больничные).
Информация из онлайн-форм, подписок, анкет.
Исключение: если данные собираются для личных нужд (например, контакты друзей в записной книге).
5 шагов, чтобы избежать штрафа
Проверьте наличие в Реестре операторов
Зайдите на сайт РКН и найдите свою компанию через поиск. Если её нет — срочно подавайте уведомление.
Обновите уведомление
Если данные подавались давно, проверьте актуальность информации. Изменились цели обработки или категории данных? Подайте новое уведомление.
Соблюдайте сроки
Уведомление в РКН нужно подать до начала обработки данных. Если уже работаете с ними — сделайте это немедленно.
Проверьте документооборот
Убедитесь, что в компании есть:
Политика обработки персональных данных.
Согласия клиентов/сотрудников (если требуется).
Договоры с IT-подрядчиками (на хранение данных).
Обучите сотрудников
Проведите инструктаж для ответственных лиц: как собирать, хранить и защищать данные.
Исключения:
Не требуется подавать УОД в следующих случаях (ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ):
• Обработка данных исключительно в целях трудовых отношений.
• Обработка данных, включенных в государственные информационные системы персональных данных.
• Обработка данных без использования средств автоматизации.
• Обработка данных в целях однократного пропуска субъекта на территорию оператора или в аналогичных целях.
• И в некоторых других случаях, полный перечень смотрите в законе.
Что будет, если проигнорировать?
Плановые проверки РКН: ведомство запрашивает уведомление при первых же запросах.
Жалобы клиентов: недовольный клиент может инициировать проверку.
Блокировка сайта: за сбор данных без уведомления РКН вправе ограничить доступ к ресурсу.
Важно знать
Срок подачи уведомления: 10 дней после начала обработки данных (ст. 22 ФЗ «О персональных данных»).
Ответственность за недостоверные сведения: штраф до 50 000 рублей для юрлиц (ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ).
Онлайн-сервисы: даже если данные хранятся в облаке (например, в 1С), уведомление в РКН обязательно.
Вывод: Не откладывайте проверку! Потратьте час на подачу уведомления — это сэкономит сотни тысяч рублей и репутацию бизнеса. Используйте шаблон уведомления от РКН или обратитесь к юристам.
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