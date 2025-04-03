⚡️ Штраф до 300 000 рублей за просрочку уведомления в РКН: как избежать санкций с 30 мая 2025?

Что изменилось?

Новые положения статьи 13.11 КоАП РФ вводят штрафы до 300 000 рублей за отсутствие уведомления в Роскомнадзоре (РКН) о намерении обрабатывать персональные данные. Сейчас за такое нарушение чаще выносят предупреждение или штраф до 5 000 рублей, но с 30 мая 2025 года санкции станут строже:

Физлица : 5 000–10 000 руб.

Должностные лица и ИП : 30 000–50 000 руб.

Юрлица: 100 000–300 000 руб.

«РКН сейчас редко штрафует, давая 10 дней на исправление. Но после мая 2025 года послаблений не будет: штрафы станут неизбежными», — подчеркнула Наталья Немудрая.