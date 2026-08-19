ЭТрН с 1 сентября 2026 года: кто подписывает титулы и кого нововведение не коснется

ЭТрН с 1 сентября 2026 года: кому нужна и кто подписывает восемь титулов
С 1 сентября 2026 года транспортную накладную при автомобильной перевозке груза по договору нужно формировать в электронном виде. Но ЭТрН — не «документ водителя». Это единая цепочка файлов, в которой каждый участник подтверждает свой этап: отправитель — отгрузку, перевозчик — прием и выдачу груза, получатель — приемку.
Кому нужна ЭТрН
Критерий простой: есть договор перевозки груза автомобильным транспортом — нужна ЭТрН. Размер бизнеса, система налогообложения и масса автомобиля значения не имеют. Поэтому правило действует и для ООО, и для ИП, и для перевозки на «Газели» категории B массой до 3,5 тонны.
Например, поставщик нанял перевозчика, чтобы отвезти товар покупателю. Поставщик формирует сведения об отправке, перевозчик принимает груз, а покупатель подтверждает получение. Даже если покупатель никогда ничего не отправляет, ему всё равно нужен доступ к транспортному ЭДО: он подписывает титул приемки.
Когда ЭТрН не нужна, а когда остаётся бумага
Если компания или ИП везёт собственный груз на собственном автомобиле и отдельного договора перевозки нет, транспортная накладная вообще не составляется. То же правило действует при перемещении товара между своими складами собственным транспортом. Путевой лист и документы на товар — отдельный вопрос; ЭТрН их не заменяет.
Важно не путать отсутствие накладной с бумажным исключением. Если сторонний перевозчик везёт груз, но грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо, накладная нужна, однако с 1 сентября оформляется на бумаге.
Бумажная форма предусмотрена и для ряда специальных ситуаций: перевозок для личных нужд физлица, отдельных иностранных участников, военных и специальных грузов, драгоценных металлов и камней, а также установленных случаев отсутствия связи или технического сбоя.
Кто подписывает титулы ЭТрН
Не все восемь титулов появляются в каждом рейсе. Основной цикл — Т1–Т4; остальные формируются при соответствующем событии.
Т1 — грузоотправитель или лицо, выполняющее погрузку. Указываются участники перевозки, груз, машина, водитель, место и фактические обстоятельства погрузки.
Т2 — перевозчик. Подтверждает приём груза к перевозке и фиксирует сведения со своей стороны. Водитель может поставить ПЭП или УНЭП, но затем файл должен подписать перевозчик допустимой усиленной подписью.
Т3 — грузополучатель. Подтверждает приёмку: дату, время, количество, состояние груза и расхождения, если они есть.
Т4 — перевозчик. Подтверждает выдачу груза получателю и обстоятельства выгрузки.
Т5 — перевозчик. Отражает итоговые сведения о стоимости и расчётах по перевозке, если этот блок используется.
Т6 — грузоотправитель. Подтверждает финансовые сведения, переданные перевозчиком.
Т7 — перевозчик. Формируется при переадресовке груза.
Т8 — перевозчик. Формируется при замене автомобиля или водителя в пути. Новую ЭТрН создавать не требуется, если перевозчик не меняется.
После подписания Т1 и Т2 система формирует QR-код. Его водитель предъявляет при проверке — в электронном виде либо как бумажную копию.
Что учесть ИП и самозанятым
Сам по себе режим НПД от ЭТрН не освобождает. Если перевозчик — ИП на НПД и он заключает договор перевозки, правила те же.
А вот самозанятый без статуса ИП не соответствует определению перевозчика в Законе № 259-ФЗ: там перевозчиком названы юридическое лицо или ИП. Поэтому схема «самозанятый водитель перевозит чужие грузы за плату» требует отдельной правовой проверки.
Если же человек везёт собственный товар на своём автомобиле без договора перевозки, ЭТрН не нужна.
Почему это важно бухгалтеру
Подпись титула — не техническая кнопка. Подписант отвечает за сведения именно своего этапа. Поэтому бухгалтеру не стоит автоматически подписывать отгрузку или приёмку, которых он не видел.
До запуска нужно определить роли, выбрать оператора ИС ЭПД, выдать сотрудникам КЭП и оформить МЧД, настроить водителю мобильный доступ и проверить хотя бы один реальный маршрут от Т1 до Т4.
Материал проверен 19 августа 2026 года. Перед запуском сверяйте техническую реализацию титулов с актуальной версией сервиса вашего оператора ИС ЭПД.
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