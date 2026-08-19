ЭТрН с 1 сентября 2026 года: кто подписывает титулы и кого нововведение не коснется

ЭТрН с 1 сентября 2026 года: кому нужна и кто подписывает восемь титулов

С 1 сентября 2026 года транспортную накладную при автомобильной перевозке груза по договору нужно формировать в электронном виде. Но ЭТрН — не «документ водителя». Это единая цепочка файлов, в которой каждый участник подтверждает свой этап: отправитель — отгрузку, перевозчик — прием и выдачу груза, получатель — приемку.