Практический курс «Работа программе 1С: от нуля до отчетности»: неожиданные открытия

В связи с загруженностью на работе, удалось просмотреть всего пару блоков курса «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности».🏅Но хочу сказать,что я не ожидала такого количество полезной информации.🎁
И казалось, я так долго работаю в программе 1С, что уже знаю ее наизусть, но я ошибалась. Узнала много всего нового и полезного. Например:
Для работы мне требуется ежедневник для записи различных задач, но никогда не задумывалась о том, что все уже предусмотрено в электронном виде, а точнее в 1С, которая всегда под рукой.✅
В программе можно создать мои задачи, и программа вам обо всем сможет напомнить.✨
А так же можно настроить главную страницу под себя, что очень помогает в работе😍
На мой взгляд — очень удобные опции! Посмотреть программу курса и узнать что-то новое можно здесь.
А какие функции больше всего нравятся вам?
Комментарии2
София, спасибо за новый пост и обзор! А есть что-то, что вам не понравилось в курсе?
Бизнес-идея на стыке
Ежедневник с функцией напоминания🤔Скорее всего бесполезная штука (хотя...), но надо было размять мозг😄