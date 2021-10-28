Краткий обзор на курс «Работа программе 1С: от нуля до отчетности»

Всем привет🤩 Ну вот наконец закончились мои новогодние каникулы, и нужно врываться в рабочий режим.🧨

Я все еще прохожу курс «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности», мне удалось изучить всего несколько разделов, про которые сейчас хочу вам кратко рассказать.

Раздел 1 «Обзор программы 1С и какую программу выбрать» — здесь рассказывали о типовых конфигурациях, построенных на платформе «1С: Предприятие 8», а также об их возможностях и преимуществах, мне очень понравилось то, что есть возможность доработки конфигураций под нужды конкретного предприятия.Еще в данном разделе подробно описали как выбрать и купить 1С, подробно рассказывали про каждые конфигурации, какие функции выполняют и для чего нужны. А самое интересное было то, что рассказали лайфхаки для пользователей, которые оказались очень полезными.

Раздел 2 «Первоначальная настройка базы 1С» — в данном разделе шла речь о запуске программы, первоначальной настройки, о плане счетов, о настройки учетной политике, о справочниках,а также о настройке прав пользователей и других функциях. Самое удобное это то,что вам предоставляют доступ к программе, где вы помимо просмотра лекций, сможете сразу все это проверить в программе.

Сейчас начинаю изучать раздел 3 «Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия 8.3», после напишу вам о том, что мы прошли в этом разделе)))

Еще хочу рассказать вам об одной важной детали в обучении, все вопросы, которые у вас будут, вы можете задавать преподавателям на консультациях, которые проходят довольно часто, а если вдруг, вы не смогли попасть на нее, то запись загружают в кабинет обучения, и вы сможете ознакомиться с ней в любое удобное для вас время.🙃