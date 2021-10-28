Работа в программе 1С: с чем удалось разобраться на этой неделе

1.1 Подготовка и составление декларации по НДС.

Разобрали нормативную базу, проверяли наличие счетов-фактур, узнали, что в данной программе есть специальный помощник по 1С, который позволяет сделать регламентные операции по НДС (что необходимо делать перед подачей декларации по НДС).Далее формировали саму декларацию, проверяли оборотно-сальдовую ведомость по различным счетам, разобрали каждый раздел и строку в декларации.

1.2 Формирование налоговой базы и составление декларации по налогу на прибыль в 1С: Предприятие 8.3.

Разобрали также нормативную базу, кто сдает данную декларацию и где она находится.

Рассмотрели саму декларацию, прошлись по каждой строке,разделу и листу.

1.3 Составление декларации по налогу на имущество в программе 1С:Предприятие 8.3.

Изучили кому и куда нужно ее подавать. А также разобрали принципы заполнения.