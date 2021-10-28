Работа в программе 1С: с чем удалось разобраться на этой неделе

1.Налоговая отчетность в 1С:Предприятие 8.3 на ОСНО
1.1 Подготовка и составление декларации по НДС.
Разобрали нормативную базу, проверяли наличие счетов-фактур, узнали, что в данной программе есть специальный помощник по 1С, который позволяет сделать регламентные операции по НДС (что необходимо делать перед подачей декларации по НДС).Далее формировали саму декларацию, проверяли оборотно-сальдовую ведомость по различным счетам, разобрали каждый раздел и строку в декларации.
1.2 Формирование налоговой базы и составление декларации по налогу на прибыль в 1С: Предприятие 8.3.
Разобрали также нормативную базу, кто сдает данную декларацию и где она находится.
Рассмотрели саму декларацию, прошлись по каждой строке,разделу и листу.
1.3 Составление декларации по налогу на имущество в программе 1С:Предприятие 8.3.
Изучили кому и куда нужно ее подавать. А также разобрали принципы заполнения.
2. Налоговая отчетность в 1С:Предприятие 8.3 на УСН.
2.1 Настройка параметров налоговой учетной политики в программе 1С:Предприятие 8.3 для УСН.
Разобрали где находится и на что нужно обратить внимание.
2.2 Первичные документы и налоговый учет для УСН в программе 1С:Предприятие 8.3.
Проводили поступление наличных, формировали банковские выписки, делали корректировку долга и взаимозачет, продавали товары, делали закрытие месяца.
2.3 Анализ состояния налогового учета при УСН в программе 1С:Предприятие 8.3.
Смотрели Книгу учета доходов и расходов, провели анализ учета по УСН (показывает общую картину и взаимосвязь всех объектов учета), рассмотрели какие уведомления нужно подавать, формировали оборотно-сальдовую ведомость.
Это то, что мне удалось изучить в данных темах, далее перехожу к изучению следующей темы: Налоговая отчетность по персоналу в 1С:ЗУП.
Какая тема самая сложная, как вы считаете?
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