Какие данные указывать в отчете 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года

Итак, как же заполнить расчёт 6-НДФЛ за первый квартал 2023 без проблем
Раздел 1:
Стр. 021 - сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 01.01 по 22.01;
Стр. 022 - сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23. 01 по 22.02;
Стр. 023 – НДФЛ за период с 23.02 по 22.03;
Стр. 020 – сумма строк 021, 022, 023.
Внимание! Стр. 024 заполняется при сдаче годового отчета, т. е. за период с 23.12 по 31.12.
Раздел 2:
Здесь указываем обобщенные сведения по всем физическим лицам нарастающим итогом за период с 01.01.2023 по 31.03.2023:
стр 110 Все облагаемые доходы, которые получили физлица;
стр 111-115 расшифровываем из стр 110;
стр 130 вычеты, предоставленные сотрудникам;
стр 140 Исчисленный НДФЛ со всех доходов из стр.110 за минусом стр. 130;
стр 160 Удержанный НДФЛ со всех доходов.
На что обратить внимание при заполнении расчета 6-НДФЛ за первый квартал:
В стр. 110 и 112 раздела 2 надо отражать доходы, полученные во время отчетного периода, т. е. за 1 квартал. Поэтому в стр. 110 раздела 2 попадают только те доходы за март, которую выдали до конца марта. Выплаченные доходы в апреле, но за март (заработная плата за вторую половину марта) вы укажете в стр. 110 расчета 6-НДФЛ за полугодие.
В разделе 1 в стр. 021–023 указываете суммы НДФЛ, удержанные в период с 1 января по 22 марта. А в стр. 160 раздела 2 указываем общую сумму удержанного налога с начала налогового периода, т.е. который удержали с 1 января по 31 марта. Следовательно, показатели стр.020 раздела 1 и 160 раздела 2 в отчете за первый квартал могут не совпасть.
В стр. 130 раздела 2 указываете вычеты, которые вы применили по факту за первый квартал, т. е. вычет, применяемый к полученным доходам в январе, в феврале, в марте.
Про контрольные соотношения более подробно в письмах ФНС:
Ориентируемся на письмо ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@.
Некоторые контрольные соотношения неприменимы из-за наших любимых новшеств. Здесь читаем письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@).
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