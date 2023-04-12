Какие данные указывать в отчете 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года

Рассказываю, как заполнить расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года по пунктам.

Итак, как же заполнить расчёт 6-НДФЛ за первый квартал 2023 без проблем

Раздел 1:

Стр. 021 - сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 01.01 по 22.01;

Стр. 022 - сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23. 01 по 22.02;

Стр. 023 – НДФЛ за период с 23.02 по 22.03;

Стр. 020 – сумма строк 021, 022, 023.

Внимание! Стр. 024 заполняется при сдаче годового отчета, т. е. за период с 23.12 по 31.12.

Раздел 2:

Здесь указываем обобщенные сведения по всем физическим лицам нарастающим итогом за период с 01.01.2023 по 31.03.2023:

стр 110 Все облагаемые доходы, которые получили физлица;

стр 111-115 расшифровываем из стр 110;

стр 130 вычеты, предоставленные сотрудникам;

стр 140 Исчисленный НДФЛ со всех доходов из стр.110 за минусом стр. 130;

стр 160 Удержанный НДФЛ со всех доходов.

На что обратить внимание при заполнении расчета 6-НДФЛ за первый квартал:

В стр. 110 и 112 раздела 2 надо отражать доходы, полученные во время отчетного периода, т. е. за 1 квартал. Поэтому в стр. 110 раздела 2 попадают только те доходы за март, которую выдали до конца марта. Выплаченные доходы в апреле, но за март (заработная плата за вторую половину марта) вы укажете в стр. 110 расчета 6-НДФЛ за полугодие. В разделе 1 в стр. 021–023 указываете суммы НДФЛ, удержанные в период с 1 января по 22 марта. А в стр. 160 раздела 2 указываем общую сумму удержанного налога с начала налогового периода, т.е. который удержали с 1 января по 31 марта. Следовательно, показатели стр.020 раздела 1 и 160 раздела 2 в отчете за первый квартал могут не совпасть. В стр. 130 раздела 2 указываете вычеты, которые вы применили по факту за первый квартал, т. е. вычет, применяемый к полученным доходам в январе, в феврале, в марте.

Про контрольные соотношения более подробно в письмах ФНС: