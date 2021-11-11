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Борис Ангелов Ангелов
НДС

Преимущества и последствия введения нулевого НДС на услуги клининга

Представители отрасли клининга и деловых объединений предлагают ввести в качестве эксперимента нулевой НДС. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить собираемость налогов с теневых участников отрасли.
Преимущества и последствия введения нулевого НДС на услуги клининга

Совокупная фискальная нагрузка в отрасли клининга сопоставима с аналогичными показателями ресурсодобывающих и экспортных компаний. В итоге, как показал проект обеления, реализуемый ФНС, собираемость налогов остается ниже пороговых значений, выведенных службой опытным путем в ходе проекта. Так, по страховым взносам она составляет 33%, НДФЛ – 27%, а НДС – почти 57,6%.

К слову сказать, некоторое время назад, перед введением эксперимента с нулевым налогом, в общепите была примерно схожая ситуация. Пилотный проект сочли удачным, он был распространен в качестве меры поддержки на гостиничный бизнес, а летом 2023-го Минфин не исключил, что такой режим может распространиться и на некоторые другие отрасли. Так власти надеются мотивировать предприятия уходить из серой зоны. 

Представители отрасли клининга и деловых объединений предлагают ввести в качестве эксперимента аналогичные меры поддержки для отрасли – нулевой НДС. По мнению авторов инициативы, среди которых представители деловых ТПП, РСПП, Деловая Россия, «ОПОРА РОССИИ», это позволит увеличить собираемость налогов с теневых участников отрасли, что вполне компенсирует снижение совокупной фискальной нагрузки в отрасли. Эффект от введения меры позволит увеличит поступления в бюджет на 21% (почти на 40 млрд рублей).

В целом мера позволит уравнять клининговые компании в условиях работы. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда добросовестные представители отрасли теряют контракты, будучи не в силах конкурировать с недобросовестными участниками рынка, использующими серые схемы ухода от уплаты налогов- они могут составлять до 40-70% стоимости услуг.  В итоге нарушители закона могут больше зарабатывать, выигрывая за счет снижения цен, а белые компаний как в анекдоте «плачут, но платят налоги».

В мае ФНС начала рассылать участникам рынка письмо с «рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации». Заказчикам ФНС России рекомендует при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную «в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы».

Кроме того, экспертный совет ведущих деловых объединений выступил с еще одной инициативой: внести перечень поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они были подготовлены на основе многолетнего изучения практики исполнения контрактов в высококонкурентных трудоемких областях.

К примеру, одним из предложений стало дополнить ч. 10 ст.22 абзацем о праве устанавливать для отдельных работ, услуг обязательность применения затратного метода определения начальной максимальной цены контракта. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит определять справедливую начальную максимальную цену контракта с учетом всех налогов и сборов.

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