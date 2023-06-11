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Дмитрий Варкентин
Обзор судебной практики

Решение отменить, налог — возвратить. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

Тринадцатый ААС отменил решение суда первой инстанции по делу о возврате излишне уплаченных налогов и принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований заявителя.
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Постановлением от 2 февраля 2023 года Тринадцатый ААС отменил решение суда первой инстанции по делу А56-84226/2022 и принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований заявителя (о возврате излишне уплаченных налогов) — в связи со следующими обстоятельствами:

  • суд первой инстанции не принял во внимание, что инспекция не выявила нарушений при проведении камеральной проверки, а также не воспользовалась своим безусловным правом на проведение выездной налоговой проверки ликвидируемого налогоплательщика;

  • те нарушения формального характера, на которые указал налоговый орган, не влияют на право налогоплательщика на возврат налога;

  • налогоплательщиком были представлены в материалы дела доказательства реальной уплаты в бюджет излишних налогов, в то время как, в соответствии с данными самой налоговой инспекции, за налогоплательщиком действительно числится переплата.

Больше практики 13 арбитражного апелляционного суда — смотрите в телеграм-канале https://t.me/news13aas.

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Обзор судебной практики

    Решение отменить, налог — возвратить. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

    Тринадцатый ААС отменил решение суда первой инстанции по делу о возврате излишне уплаченных налогов и принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований заявителя.

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