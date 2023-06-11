Решение отменить, налог — возвратить. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность

Бывают такие ситуации в жизни, когда единственный выход — банкротство. Отдельная глава в Законе о банкротстве о банкротстве физических лиц появилась относительно недавно, поэтому многие относятся к процедуре скептически, а кто-то даже с опаской. Хотя ничего страшного в ней нет, сегодня развеем некоторые мифы.