Решение отменить, налог — возвратить. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

Постановлением от 2 февраля 2023 года Тринадцатый ААС отменил решение суда первой инстанции по делу А56-84226/2022 и принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований заявителя (о возврате излишне уплаченных налогов) — в связи со следующими обстоятельствами:
суд первой инстанции не принял во внимание, что инспекция не выявила нарушений при проведении камеральной проверки, а также не воспользовалась своим безусловным правом на проведение выездной налоговой проверки ликвидируемого налогоплательщика;
те нарушения формального характера, на которые указал налоговый орган, не влияют на право налогоплательщика на возврат налога;
налогоплательщиком были представлены в материалы дела доказательства реальной уплаты в бюджет излишних налогов, в то время как, в соответствии с данными самой налоговой инспекции, за налогоплательщиком действительно числится переплата.
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